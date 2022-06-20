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Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
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Калининград превращают в рычаг давления на Россию

Литва решила повысить ставки в противостоянии Евросоюза с Россией litrail.lt
Попыткой экономического удушения назвал губернатор Калининградской области Антон Алиханов решение Литвы прекратить транзит товаров, попавших под санкции ЕС. Под запретом окажется до 50% номенклатуры грузов. Местная власть будет оспаривать действия Литвы и начнет развивать альтернативные каналы, в том числе паромное и авиасообщение. Почему Вильнюс прибегает к столь радикальным мерам и насколько юридически обоснованы его действия? Подробности...
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Уехавшие и оставшиеся либералы изводят друг друга

Людмила Петрановская и Андрей Макаревич – представители разных ветвей либерализма в России Антон Новодережкин/ТАСС
Российские либералы вновь переругались. Точнее, переругались те, кто еще остаются российскими, то есть живущими на родине, и те, кто ее покинул. В чем суть этого конфликта, как он связан с бытовой неустроенностью и проблемами эмигрантов – и как его усугубила идея документа о так называемом хорошем русском за рубежом? Подробности...
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Украина отрезает от себя куски своими руками

Агрессивное насаждение украинского языка продолжается Zuma/ТАСС
Прошедшая неделя была отмечена на Украине целой серией действий и заявлений, направленных на уничтожение русского языка и русской культуры. Эти мероприятия испугали даже главу русского города Одессы: «меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», заявил он. Однако у происходящего есть логичное объяснение, и это не только желание избавиться от русского языка. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Главный урок XX съезда КПСС

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Коммунисты всего мира, выходившие тысячами из партий после 1956 года, были потрясены не кошмаром объявленного культа личности Сталина, а неожиданным обессмысливанием своей деятельности. Они все оказались заложниками страхов и комплексов Хрущева. Подробности...

Как победить противника с помощью психологии

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Если смотреть на ситуацию трезво и не гнушаться нешаблонного подхода, то за счет грамотной психологической войны всегда можно сберечь немало жизней. Как своих бойцов, так и солдат противника. Подробности...
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Россия и ЕС начинают газовую игру на выживание

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и, как следствие, внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом. Подробности...
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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
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    		   20 июня 2022, 08:40
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Прошедшая неделя была отмечена на Украине целой серией действий и заявлений, направленных на уничтожение русского языка и русской культуры. Эти мероприятия испугали даже главу русского города Одессы: «меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», заявил он. Однако у происходящего есть логичное объяснение, и это не только желание избавиться от русского языка.

    Проходящая на Украине «украинизация всего русского» переходит на новый этап. Языковой омбудсмен страны Тарас Кремень напомнил, что с 16 июля в силу вступают очередные нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

    А они предусматривают обязательный перевод на украинский язык интернет-сайтов, мобильных приложений, а также страниц в соцсетях (в случае, если всё это используется в качестве представительств компаний и структур, зарегистрированных и ведущих деятельность на Украине). Всё это должно не просто иметь украинскую версию, но и загружать ее по умолчанию.

    Борьба чиновной тупости с чиновной пропагандой

    Картина складывается забавная. С одной стороны, главы МИД и Минобороны Украины в ежедневном режиме бомбардируют США, ЕС и НАТО посланиями: 1000 гаубиц давайте! И 300 РСЗО! Экономика в коме. Жители переплюнули сирийцев по масштабам переселения в Европу. И тут на фоне этих последних дней Помпеи и нашествия гуннов выходит языковой омбудсмен и начинает свою украинизаторскую волынку.

    Но на самом деле ничего удивительного тут нет. Да, со стороны кажется, что не ко времени. Но даже в Третьем рейхе было примерно то же самое.

    1945 год, Красная армия давно гонит вермахт обратно в его логово. Между тем у Шпеера разрабатывают проекты послевоенных триумфальных мемориалов, в «Дойче Бан» – проектируют трансевразийские магистрали. Тот же «Маус» (сверхтяжелый танк) разрабатывали до апреля 1945 года, когда ни он, ни что-либо еще уже ничем Третьему рейху помочь не могли. Орднунг. 

    На Украине, конечно, не орднунг, а бардак, но работает почему-то так же. Закон же не теперь принимали, это еще детище Петра Порошенко, одно из последних его свершений на посту президента. С тех самых пор (весна–лето 2019 года) закон существует, работает, а его нормы постепенно вводятся в жизнь, генерируя новостные поводы. 

    Можно даже пофантазировать, как это будет работать. Вот те же Telegram-каналы. Даже не каналы, а конкретный канал – государственного информагентства УНИАН. Это легенда украинского агитпропа: максимально лживый, хамский и тупой контент. В общем, то что надо: более 750 тысяч подписчиков не могут ошибаться. 

    И при этом – на русском языке. Кто его знает, как это могло случиться, однако факт. И вот что им теперь делать? Заводить канал-дублер на украинском? Дублировать посты в основном канале – на русском и тут же на украинском? О, или можно дублировать текст в самих постах. Это ж новости, посты короткие, туда даже перевод на крымско-татарский можно будет еще впихнуть.

    Хотя это ведь новостная (журналистика) пропаганда, где немаловажную роль играет скорость. А теперь представьте, что даже коротенькое сообщение приходится перед публикацией переводить с русского на украинский (и крымско-татарский!), вылавливая попутно баги машинного перевода. Нет, можно и не переводить, а просто перейти на украинский. Выгнать на фронт русскоязычных редакторов ленты, набрать украинцев. И потерять часть аудитории, которая именно из-за языка «телегу» УНИАН и читали.

    Или вот телевизор, телеканал «Дом» – детище Зеленского, рассчитанное поначалу на Крым и ЛДНР (а теперь – на пятую часть бывшей территории Украины). Канал и его странички в соцсетях создавались для ведения пропаганды, рассчитанной на русское и русскоязычное население Украины.

    Вообще, создание канала для госпропаганды на русском – одна из немногих здравых затей команды Зеленского. Которая теперь, в самое горячее время, спотыкается об общий патриотический угар, в ходе которого улицу Юрия Гагарина переименовывают в улицу Нила Армстронга, сыр «Российский» – в «Антироссийский», а колбасу «Московскую» – в «Киевскую».  

    Текст и контекст

    А не так давно украинские СМИ сообщили о регистрации законопроекта, который, по сути, запрещает на территории Украины литературу на русском языке. Во-первых, нельзя будет их ввозить из РФ и РБ (хотя их и прежде-то контрабандой тащили). А те, что успели ввезти до принятия закона, продавать будет также запрещено. Печатать и торговать современной русской литературой на Украине будет, разумеется, тоже нельзя. Перевод на русский (Гарри Поттера, к примеру) – нельзя. 

    А что можно-то? Классику, видимо. Но в сильно усеченном виде. Чтобы без прославления русского оружия и государственности, изложения русской точки зрения на генезис украинской государственности – и тому подобные ограничения (этот Index Librorum Prohibitorum еще при Порошенко составлять начали). Но, наверное, «Колобка» можно будет купить. Особенно если изобразить, что он катится прочь от русской избы и деда с бабкой куда-то в сторону границы с ЕС. Но гибнет в ходе боестолкновения с российской БТГ. 

    К тому же классику уже и с другого конца м-м-м-м… оскопили. Вот недавние предложения рабочей группы украинского Минобразования по обновлению школьного курса зарубежной литературы. Обновление сводится в основном к тому, что из курса убирают произведения русской литературы.

    Мы настоятельно советуем изучить эти предложения — смех продлевает жизнь. Вначале из курса удаляют Гоголя: мол, это же украинский писатель Мыкола Гоголь, будем его в курсе украинской литературы учить. Но уже через пару страниц оказывается, что «Ревизор», «Шинель» и «Мертвые души» из школьного курса вообще нужно выбросить из-за сложного для современных школьников исторического контекста. Вместо этого лучше подкинуть часы для изучения Бальзака, Шоу и Ибсена (ну да, там-то контекст куда как проще).

    Действительно, нынешним украинским школьникам будет непросто понять, отчего у украинского писателя Мыколы Гоголя в книжках сплошной Санкт-Петербург, чиновники, генерал-губернаторы и русские помещики. Контекст трещит по швам, причем контекст уже современный. А ты потом телеканалы для них русскоязычные создавай, чтобы в бандеровскую веру перекрестить. В общем, расход один и метания. 

    Украине комфортно без Юго-Востока?

    Из последнего на этом фронте – запрет исполнения российской музыки в медиа и общественных местах. Ранее похожие запреты были локальными и действовали в некоторых западных регионах страны с одобрения городских и областных советов. 

    Очень уж кучно эти инициативы идут. Номинально все они в качестве аргументации отсылают к «российской агрессии». Хотя как к ней относится тот же Михаил Булгаков или Филипп Киркоров – без пол-литра уже не разобраться. 

    Этот разгул русофобии, камуфлируемой военными действиями, начинает напрягать даже некоторых представителей власти. «Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», – говорит мэр Одессы Геннадий Труханов. При этом в остальных вопросах он вполне лоялен Киеву и не был замечен в конфронтации с центром. 

    Труханов не говорит о причинах своего беспокойства, но они понятны и так. Вот свежая статистика по запросам в украинский Google. Даже несмотря на военные действия, две трети жителей Украины продолжают вводить поисковые запросы на русском языке. Копируя западную культуру отмены и вводя запреты всего русского, украинская власть как бы сама отделяет от себя этих людей и эти регионы, отталкивает их от себя. Создавая им массу неудобств и сужая и без того сильно урезанное за последние годы поле личной свободы. Говоришь, читаешь, думаешь на русском и слушаешь русскую музыку – значит, ты человек второго сорта. Кто-то будет упорно доказывать, что он тоже патриот. А кто-то плюнет и уедет к родне в Херсон. Туда, где фактически уже Россия.

    Все эти запреты косвенно говорят о том, что в Киеве уже привыкают к мысли о необходимости распрощаться с Левобережьем (или, как минимум, с Юго-Востоком). А раз так – зачем все эти Гоголи и Булгаковы в школьной программе? Зачем русские книги в магазинах и русский язык в Telegram-каналах? Кому сильно надо – уедет на освобожденные от Украины территории и все там прочтет. 

    А Украина очень символично оставит себе от всего литературного наследия Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Да и по масштабам сожмется до той, гоголевской Украины. Уж не знаем, верно ли мы намеки из Киева истолковали. Будем считать, что верно. 

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