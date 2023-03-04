Сотрудники Нью-Йоркского музея Metropolitan не смогли объяснить, как русский художник Куинджи стал у них «украинцем»

Музей Metropolitan в Нью-Йорке продолжил деятельность по замене национальной принадлежности классиков живописи. В частности, музей уже причислил Ивана Айвазовского к «армянским художникам» и официально назвал Архипа Куинджи «украинцем».

Корреспондент РИА «Новости» рассказал, что экспозиции рядом с картинами Айвазовского появилась надпись «армянин, родился в Российской империи (ныне Украина)». При этом отмечается, что у Айвазовского отец Ованес Айвазовский родился в семье армянина Геворка Айвазяна.

В случае же с Куинджи музей вообще не дает вразумительного ответа. Издание на протяжении нескольких недель направляло запросы в пресс-службу Metropolitan, прося пояснить, почему музей стал считать русского грека Куинджи, родившегося и умершего в Российской империи, украинцем.

«Если несколько недель назад напротив имени Куинджи значилось просто «украинец», то позднее на сайте музей добавил пометку «родился в Российской империи», – отмечают журналисты.

В данный момент табличка рядом с картиной «Красный закат» подписана «Архип Иванович Куинджи, украинец, родился в Мариуполе в 1841 году, умер в Петербурге в 1910». При этом снизу значится запись, что «в марте 2022 года «Мариупольский художественный музей имени Куинджи был уничтожен в результате российского авиаудара».

Одна из сотрудниц музей поделилась неофициальным комментарием, отметив, что такое решение было принято в связи с конфликтом на Украине. Однако призналась, что сама удивилась выставленной информации, что Куинджи перестали считать русским и «перевели в украинцы».

Работник центрального бюро информации музея в свою очередь сказал, что причина заключается в городе, где родился художник, то есть он был родом из Мариуполя, а город был частью Украины.

На поправку корреспондента о том, что Мариупольский уезд в то время был в составе Российской империи, а не Украины, музейный работник сообщила, что не знает, «в чем тогда дело». Журналист оставил письменный вопрос куратору музей, но ответа пока не получил.

Как отметил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк, комментируя действия Metropolitan, Россия является одной из многих экстраординарных цивилизаций, которые внесли свой вклад в стремление к истине в изобразительном искусстве за последние 1000 лет.

По его мнению, данные действия со стороны музей «посредством лжи и попытками промыть мозги» американскому населению, является действительно атакой на все цивилизации.

«Исламская, западно-европейская, китайская, вьетнамская – все цивилизации развивались тысячи лет и внесли уникальный вклад… Навязывание властями США такому учреждению, как музей Metropolitan, лжи по поводу ведущих образчиков русской цивилизации – это издевательство над всей культурой, всем искусством и всей наукой», – подчеркнул эксперт.

Также Блэк охарактеризовал действия музея как «нападки на истину, идею, цивилизацию, на роль, которую искусство и наука играют в цивилизации».

«Это атака на американских граждан с целью продолжать держать их неинформированными и создания из России образа врага», – заключил он.

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