Нью-Йоркский музей не смог объяснить, как русский художник Куинджи превратился в «украинца»

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4 марта, суббота  |  Последнее обновление — 12:36  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Россия и США договорились о строительстве замены ООН

Andrew Harnik/AP/ТАСС
В «Большую двадцатку», где состоят 19 государств и ЕС, приняли еще один союз – Африканский. Эта реформа показывает, что G20 может стать основой новой мировой архитектуры, составленной уже не из стран, а из блоков. О появлении такого «нового мира» предупреждали давно, и борьба супердержав за Африку явно его приблизила.  Подробности...
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«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий

Так выглядит ракета «Изделие 305» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Новейшая разработка российского ВПК способна перевернуть ситуацию, сложившуюся в воздухе зоны проведения спецоперации. Российская авиация действует крайне осторожно, чтобы уберечь летчиков и машины от огня противника. Однако «Изделие 305» – при условии правильного его применения – создает новые правила игры на поле боя. Каким же образом? Подробности...
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Аргентина исправляет «пьяную ошибку» в отношениях с Британией

Аргентина денонсировала соглашение с Британией о Фолклендах REUTERS
Давний конфликт между Аргентиной и Британией из-за спорных островов на юге Атлантики перешел в новую фазу. Буэнос-Айрес решил разорвать соглашения с Лондоном по Мальвинским островам, которые в Британии называют Фолклендскими. В чем заключается суть этого спора и почему он имеет важнейшее значение для России? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как мы будем прощаться с болонкой

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Сислибы ушли, но оставили по себе вакуум. А ведь университет – если это не бывший заборостроительный техникум – это еще и цельное мировоззрение. И каким оно будет? Подробности...

Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Если пиар, пытающийся заменить на Западе политическую журналистику, аналитику и саму политику, подыгрывает ожиданиям разогретого обывателя, то пропаганда борется за ум свободного человека. Здание, построенное на лжи, не устоит. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1918 года Советская Россия в Брест-Литовске подписала Брестский мир, тяжелый и обидный. Россия теряла богатые инфраструктурой и населением территории – и фактически проигрывала начавшуюся в 1914 году войну. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 8 комментариев

Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
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Вы печете блины на Масленицу?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Москва выразила готовность добиваться правды на фоне несостыковок по инциденту в Солсбери
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    Нью-Йоркский музей не смог объяснить, как русский художник Куинджи превратился в «украинца» В Чехии оценили смертельную для ВСУ тактику российских военных Украинский теннисист Приходько выступил против отстранения российских спортсменов В Китае двумя словами описали попытки США решать проблемы
    ЕС разрешил Россельхозбанку использовать факс и e-mail вместо SWIFT Зеленского рассмешили слова о территориальной целостности Украины Производитель танков Leopard захотел построить завод на Украине Байдену удалили злокачественное образование

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    Берлин принял курс «остервенелых ястребиц»

    русофобский спектакль


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    Наглость европейцев будет наказана вторично

    хватит оправдываться


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    поздний реванш


    Тимур Шерзад: Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

    правда и ложь


    Андрей Полонский: Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

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    Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?

    Нью-Йоркский музей не смог объяснить, как русский художник Куинджи превратился в «украинца»

    Сотрудники Нью-Йоркского музея Metropolitan не смогли объяснить, как русский художник Куинджи стал у них «украинцем»
    		   
    4 марта 2023, 11:43
    Текст: Александра Юдина

    Музей Metropolitan в Нью-Йорке продолжил деятельность по замене национальной принадлежности классиков живописи. В частности, музей уже причислил Ивана Айвазовского к «армянским художникам» и официально назвал Архипа Куинджи «украинцем».

    Корреспондент РИА «Новости» рассказал, что экспозиции рядом с картинами Айвазовского появилась надпись «армянин, родился в Российской империи (ныне Украина)». При этом  отмечается, что у Айвазовского отец Ованес Айвазовский родился в семье армянина Геворка Айвазяна.

    В случае же с Куинджи музей вообще не дает вразумительного ответа. Издание на протяжении нескольких недель направляло запросы в пресс-службу Metropolitan, прося пояснить, почему музей стал считать русского грека Куинджи, родившегося и умершего в Российской империи, украинцем.

    «Если несколько недель назад напротив имени Куинджи значилось просто «украинец», то позднее на сайте музей добавил пометку «родился в Российской империи», – отмечают журналисты.

    В данный момент табличка рядом с картиной «Красный закат» подписана «Архип Иванович Куинджи, украинец, родился в Мариуполе в 1841 году, умер в Петербурге в 1910». При этом снизу значится запись, что «в марте 2022 года «Мариупольский художественный музей имени Куинджи был уничтожен в результате российского авиаудара».

    Одна из сотрудниц музей поделилась неофициальным комментарием, отметив, что такое решение было принято в связи с конфликтом на Украине. Однако призналась, что сама удивилась выставленной информации, что Куинджи перестали считать русским и «перевели в украинцы».

    Работник центрального бюро информации музея в свою очередь сказал, что причина заключается в городе, где родился художник, то есть он был родом из Мариуполя, а город был частью Украины.

    На поправку корреспондента о том, что Мариупольский уезд в то время был в составе Российской империи, а не Украины, музейный работник сообщила, что не знает, «в чем тогда дело». Журналист оставил письменный вопрос куратору музей, но ответа пока не получил.

    Как отметил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк, комментируя действия Metropolitan, Россия является одной из многих экстраординарных цивилизаций, которые внесли свой вклад в стремление к истине в изобразительном искусстве за последние 1000 лет.

    По его мнению, данные действия со стороны музей «посредством лжи и попытками промыть мозги» американскому населению, является действительно атакой на все цивилизации.

    «Исламская, западно-европейская, китайская, вьетнамская – все цивилизации развивались тысячи лет и внесли уникальный вклад… Навязывание властями США такому учреждению, как музей Metropolitan, лжи по поводу ведущих образчиков русской цивилизации – это издевательство над всей культурой, всем искусством и всей наукой», – подчеркнул эксперт.

    Также Блэк охарактеризовал действия музея как «нападки на истину, идею, цивилизацию, на роль, которую искусство и наука играют в цивилизации».

    «Это атака на американских граждан с целью продолжать держать их неинформированными и создания из России образа врага», – заключил он.

    Ранее в Киеве решили переименовать музей Пушкина в «Усадьбу на Кудрявке».

    Одного из создателей «Спутника V» убили в Москве
    Одного из создателей вакцины «Спутник V» Ботикова задушили в Москве
    		   
    3 марта 2023, 18:21
    Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Участвовавшего в разработке вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова убили во время ссоры в собственной квартире в Москве, подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте, сообщили в правоохранительных органах.

    Источник сообщил, что убит один из создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» Андрей Ботиков, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что ученого задушил ремнем в его квартире молодой человек, который был в гостях у Ботикова. Он признал вину в убийстве, ранее привлекался к уголовной ответственности по тяжкой статье. Решается вопрос о его аресте.

    Андрей Ботиков работал старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, он являлся соавтором патента на вакцину от COVID-19 «Спутник V» и был в числе тех ученых, которые получили от президента Владимира Путина награду за создание препарата. Ботикову была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Коментарии (26)
    Дочь Эдиты Пьехи рассказала о позиции певицы по СВО
    Илона Броневицкая рассказала об отношении Эдиты Пьехи к СВО
    		   
    3 марта 2023, 19:18
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая заявила, что ее мама и вся семья разделяет позицию России и находится на стороне своей Родины.

    По словам Броневицкой, Эдита Пьеха когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду, бывала и в Афганистане, и других горячих точках, и позиция семьи – быть на стороне Родины, пишет «СтарХит».

    Броневицкая считает, что артисты должны быть с людьми в такие минуты, потому что их присутствие гарантирует человеку наличие другой жизни, где есть дом.

    Она также опровергла слухи о том, что Стас Пьеха якобы покинул Россию с началом СВО, заявив, что еще до мощных движений в Донбассе он много выступал там, даже раньше 2014 года.

    «Местные подходили к нему и спрашивали – когда же вы нас заберете, мы хотим в родную гавань. Это такое семейное понимание профессии артиста – быть там, где ты нужен <…> На нас лежит миссия говорить людям, что все хорошо. Добро не может не побеждать зло», – отметила Броневицкая.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции против 111 россиян, среди которых Стас Пьеха.

    Коментарии (17)
    СМИ рассказали о планах по консервации «Северных потоков»
    Reuters: Нитки «Северных потоков» законсервируют из-за отсутствия планов по их ремонту
    		   
    3 марта 2023, 18:04
    Фото: Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, поскольку в ближайшее время отсутствует план по их ремонту, сообщили СМИ.

    Два источника Reuters заявили, что, хотя ремонт трубопроводов не планируется, они, по крайней мере, будут законсервированы для возможного возобновления работы в будущем. Еще один источник также подтвердил, что заинтересованные стороны рассматривают возможность консервации, передает РИА «Новости».

    Агентство указало, что, скорее всего, это будет означать герметизацию мест разрыва и нанесение покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды.

    По словам представителя немецкой компании E.ON, которая также владеет долей в Nord Stream AG, никакого решения ни за, ни против восстановления линий принято не было.

    В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы. Он напомнил, что Россия просила о расследовании ситуации со взрывами на «Северных потоках», однако запрос был сразу же отклонен.

    Коментарии (12)
    Метрополитен-музей перестал считать Айвазовского украинцем
    Метрополитен-музей признал Айвазовского армянином, а не украинцем
    		   
    3 марта 2023, 19:52
    Фото: Репродукция ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Художник Иван Айвазовский (урожденный Ованнес Айвазян) теперь указан в Метрополитен-музее в Нью-Йорке как живописец армянского происхождения, ранее в музее его считали украинским художником.

    Армянское происхождение Айвазовского указано на подписи к картине «Корабль в лунном свете», находящейся в собрании нью-йоркского музея, передает Telegram-канал «Sputnik Армения».

    При этом в описании картины все еще говорится, что родиной Айвазовского является Феодосия в Крыму, «тогда входившем в состав Российской империи, а теперь в Украину». Художника называют членом давней армянской общины города.

    Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи, который родился во времена Российской империи в Мариуполе.

    Коментарии (29)
    Япония решила возобновить закупки нефти в России
    Platts: Япония возобновила закупку российской нефти впервые за восемь месяцев
    		   
    3 марта 2023, 19:44
    Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Япония решила вернуться к закупке российской нефти впервые за восемь месяцев с месторождения «Сахалин-2», следует из данных Министерства экономики, торговли и промышленности страны.

    Platts со ссылкой на ведомство пишет, что Япония импортировала 747,706 баррелей российской нефти «Сахалинской смеси» в январе, что стало первым импортом сырой нефти из РФ за восемь месяцев.

    Согласно данным METI*, январский импорт Sakhalin Blend стал первым с тех пор, как Япония закупила 650 793 барреля российской нефти в мае. Япония не импортировала российскую нефть в течение семи месяцев подряд, так как крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы страны ENEOS и Idemitsu Kosan не заключили новых контрактов.

    Этот шаг японских нефтепереработчиков последовал за комментариями премьер-министра Фумио Кисиды от 9 мая 2022 года о том, что Япония введет «принципиальный» запрет на импорт российской нефти после последнего обязательства лидеров G7.

    Приостановленный приток сырой нефти привел к сокращению импорта российской нефти в Японию на 60,2% до всего 35 548 баррелей в сутки в 2022 году. В то же время Япония увеличила свою долю в импорте сырой нефти с Ближнего Востока в 2022 году до 94,1% с 92,7% год назад, показали данные METI.

    Ранее сообщалось, что Япония в январе 2023 года сократила импорт из России нефти на 76% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, импорт сжиженного природного газа (СПГ) просел на 9,7%.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (34)
    Россия обвинила власти Британии в фабрикации инцидента в Солсбери
    Посольство РФ в Лондоне обвинило власти Британии в фабрикации инцидента в Солсбери для подготовки к конфронтации с РФ
    		   
    4 марта 2023, 04:57
    Фото: Hannah McKay/Reuters
    Текст: Антон Никитин

    Британские власти сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки населения Соединенного Королевства к конфронтации с Россией, говорится в распространенном заявлении посольства РФ в Лондоне.

    Российские дипломаты выразили уверенность, что британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации с Россией, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость. В посольстве отметили, что в 2018 году эта провокация была использована для демонтажа конструктива, который присутствовал на тот момент в отношениях между Россией и Британией, передает ТАСС.

    В российском диппредставительстве обратили внимание на то, что за все эти годы истинные обстоятельства произошедшего так и не были установлены британскими властями, которые наотрез отказались от предложенного Россией сотрудничества и при этом упорно тиражировали обвинения в адрес России.

    В посольстве отметили, что с течением времени, в особенности на фоне русофобской истерии, спровоцированной на Западе в прошлом году, стало очевидно, что события 2018 года были лишь «пробным шаром» в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России.

    В посольстве обвинили Лондон в грубейшем нарушении прав РФ и российских граждан и попрании международных обязательств Британии по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенции 1965 года. Российское диппредставительство в Лондоне подчеркнуло, что не прекратит добиваться от Британии ответов на абсолютно правомерные и обоснованные вопросы, в том числе о здоровье и местоположении Сергея и Юлии Скрипалей.

    Напомним, в сентябре 2022 года Россия потребовала у Британии предоставить информацию о здоровье и местонахождении граждан РФ Сергея и Юлии Скрипалей.

    Коментарии (21)
    Захарова описала инцидент в Белом доме фразой «зомби-апокалипсис»
    Дипломат Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер о России фразой «зомби-апокалипсис»
    		   
    4 марта 2023, 02:32
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер о «Российской народной республике» фразой «зомби-апокалипсис».

    Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале видео, на котором пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику».

    Официальный представитель МИД России описала инцидент фразой «зомби-апокалипсис».

    Между тем первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заметил, что, наверное, Карин Жан-Пьер «противник Объединенных Американских Эмиратов и «Британской Конфедерации», отмечает RT.

    Накануне американский ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.

    Коментарии (7)
    Пресс-секретарь администрации Байдена ошиблась в названии России
    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер на брифинге упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику»
    		   
    3 марта 2023, 22:41
    Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику».

    На следующей неделе президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, решат, как реагировать на вызовы этого «государства», передает RT.

    Ранее в пятницу ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что американский президент Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.

    Коментарии (44)
    Зеленского рассмешили слова о территориальной целостности Украины
    Зеленского рассмешили слова президента Латвии Левитса о территориальной целостности Украины
    		   
    3 марта 2023, 22:57
    Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Украинского лидера Владимира Зеленского рассмешили слова президента Латвии Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности Украины.

    Президент Латвии на пресс-конференции с Зеленским выразил мнение, что только Украина может «диктовать» условия возможного мирного соглашения с Россией. Левитс выступил с утверждением, что долгосрочный мир якобы должен включать полную территориальную целостность Украины. В этот момент Зеленский не смог сдержать улыбки, передает RT.

    Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов предсказал Зеленскому участь террориста Шамиля Басаева.

    Коментарии (12)
    В Apple назвали причину отказа обслуживания по гарантии MacBook и iPad
    В Apple объяснили отказ гарантийного обслуживания MacBook и iPad отсутствием запчастей
    		   
    3 марта 2023, 21:05
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Авторизованные в России сервисы прекратили прием на гарантийное обслуживание MacBook и iPad из-за нехватки запчастей, сообщили в службе техподдержки Apple.

    «iPad, как и MacBook, не будут приниматься в авторизованных сервисных центрах... Запчастей нет, завоза в ближайшее время тоже не ожидается, поэтому устройства они не принимают», – ответил консультант компании на вопрос о том, осуществляется ли в данный момент гарантийное обслуживание iPad и MacBook в России, передает РИА «Новости».

    По его словам, это касается всех моделей MacBook и iPad. При этом источник отметил, что пока «iPhone принимаются».

    «Как быстро это произойдет (появятся запчасти), не смогу сказать, мы этой информацией не обладаем», – добавил консультант.

    Ранее сообщалось, что Apple прекратила гарантийное обслуживание компьютеров Mac и планшетов iPad в России.

    Коментарии (3)
    Запорожскую область разделили на 16 районов со столицей в Мелитополе
    Власти разделили Запорожскую область на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе
    		   
    3 марта 2023, 20:45
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Запорожская область разделена на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе, границы всех районов и городов области определены границами административного районирования Украинской ССР.

    Указ подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Согласно документу, тремя городами областного значения стали Бердянск, Мелитополь и Энергодар, которые получили статус городских округов. Кроме того, образованы 13 районов, которые наделены статусом муниципальных округов, передает ТАСС.

    Границы всех районов, городов Бердянск и Энергодар определяются границами административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года.

    Также определены новые границы Мелитополя, он расширился до побережья Азовского моря и включил в себя в том числе популярный среди местных жителей курортный поселок Кирилловка.

    Ранее Балицкий заявил, что российские силы контролируют около 62,5% территории Запорожской области. Сам город Запорожье находится под контролем Украины.

    Осенью 2022 года в республиках Донбасса и в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, местные жители высказались за возвращение в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

    Коментарии (25)
    Посол России в США: Поставляемое Украине оружие будет уничтожено
    Посол России в США Антонов прокомментировал новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву
    		   
    3 марта 2023, 21:25
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Поставляемое Украине оружие будет уничтожено, усилия по нанесению России стратегического поражения обречены на провал, заявил посол в США Анатолий Антонов в связи с выделением Вашингтоном очередного пакета военной помощи Киеву.

    По его словам, Россия уверенно движется к выполнению поставленных целей. «Наши войска защищают Отечество от беспрецедентной угрозы, подавляя нацистов, которых взрастил на Украине коллективный Запад во главе с США», – добавил он, передает ТАСС.

    «Американское содействие продлит агонию киевского режима, – продолжил Антонов. – Угроза, которую он представляет, будет отодвинута на необходимое расстояние от наших границ, а все иностранное оружие, попавшее на поле боя в украинские руки, будет перемолото и уничтожено».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделили Украине новый, 33-й по счету, пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов.

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    Путин расширил перечень обязанностей военкоматов
    Путин обязал военкоматы принимать заявки на выдачу удостоверений ветерана боевых действий

    3 марта 2023, 18:29

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий круг задач военных комиссариатов. Теперь военкоматы будут принимать заявки о выдаче удостоверений ветерана боевых действий.

    Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, положение о военных комиссариатах дополняется подпунктом «рассмотрение обращений на выдачу удостоверения ветерана боевых действий и организация выдача таких удостоверений в установленном порядке».

    Кроме того, в пункт, определяющий круг задач военкоматов, внесено указание, делающее перечень задач учреждений открытым. То есть указывается, что они могут выполнять «иные задачи, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента РФ и правительства РФ, нормативными правовыми актами Минобороны», пишет «Московский комсомолец».

    Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в СВО.

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    Байдену удалили злокачественное образование
    Reuters: Президенту США Байдену успешно злокачественное образование на коже
    		   
    3 марта 2023, 23:59
    Фото: Ettore Ferrari/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Американский президент США Джо Байден был успешно прооперирован, ему удалили злокачественное образование на коже, сообщило Reuters.

    По информации лечащего врача американского президента, проведенная в феврале биопсия подтвердила наличие у американского лидера базально-клеточной карциномы. Доктор отметил, что Байдену необходимо будет продолжать дальнейшее наблюдение у дерматолога, передает ТАСС.

    Напомним, в июле 2022 года Байден заявил, что у него рак.

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    Шествием с российскими флагами в Софии отпраздновали день освобождения Болгарии
    В Болгарии прошло шествие в честь освобождения страны Россией от османского ига
    		  
    3 марта 2023, 20:27
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Вера Басилая

    В столице Болгарии прошло народное шествие в честь освобождения страны Россией от османского ига, участники акции размахивали российскими флагами и скандировали слова поддержки России.

    Освобождением болгары обязаны Российской империи. День освобождения Болгарии от османского ига – самый большой национальный праздник. Церемония поднятия государственного флага по случаю 3 марта состоялась перед памятником Неизвестному воину в Софии.

    Люди размахивали флагами России и Болгарии, останавливались перед статуей Александра II на площади Народного собрания и скандировали: «Да здравствует Россия!», передает Sputnik Беларусь.

    Примечательно, что представителей посольства России во главе с послом Элеонорой Митрофановой и Белоруссии с временным поверенным Никитой Лешуковым на официальные мероприятия не пригласили, передает ТАСС.

    Посол почтила память русских солдат и болгарских ополченцев, погибших за освобождение Болгарии, на горе Шипка накануне праздника.

    «Ведь мы дали Болгарии не только свободу, но и государственность, возможность после сотен лет рабства снова начать свою жить как самостоятельное государство. Болгары это очень хорошо помнят и ценят», – отметила дипломат.

    Митрофанова с сожалением отметила, что Болгария сейчас полностью растворилась в НАТО и ЕС, пытаясь находиться в числе радикальных государств, поэтому в политическом плане двухсторонние отношения находятся на точке замерзания.

    Ранее глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер призвал болгарский народ сбросить «оккупацию НАТО», вспомнив подвиг российского солдата.

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