В Киеве решили переименовать музей Пушкина

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1 марта, среда | Последнее обновление — 18:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Будапешт предложил вернуть права национальных меньшинств на Украине
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Элиты в США полагают, что даже иллюзия возможности мирных переговоров по Украине является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией.
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Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия.
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Про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим. А люди, пришедшие к танку с цветами — да, свободные. Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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В Киеве решили переименовать музей Пушкина
В Киеве власти решили переименовать музей Пушкина
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Киевский музей Пушкина решено переименовать в «Усадьбу на Кудрявке», сообщили в городской военной администрации.
Также будут изменены названия филиалов этого заведения культуры. Так, Музейно-выставочный центр современного искусства станет просто Музейно-выставочным центром, передает ТАСС.
Напомним, ранее в центре Киева снесли памятник русскому поэту в рамках «войны с памятниками». Его назвали символом «русского мира». Всего за прошлый год было демонтировано 28 памятников Александру Пушкину, девять – Максиму Горькому, десятки памятных знаков в честь советских освободителей, было переименовано 7,6 тыс. топонимов, связанных с СССР и Россией.
Воевавший на Украине американский наемник рассказал о казнях и воровстве в ВСУ
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На сторону России перешел американский наемник Джон Макинтайр, до этого он год служил в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь». В интервью военкору RT Мураду Газдиеву он рассказал о казнях и воровстве в ВСУ.
В интервью Макинтайр рассказал, что передал российской стороне бумаги, файлы, разведданные и карты, которые он собирал на Украине. Он признался, что планировал эту операцию заранее, поскольку является коммунистом и антифашистом, говорится в Telegram-канале RT.
«Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта. Когда я был в Харькове, я хотел переплыть, но обнаружил, что у них [ВСУ] есть снайперы... не для защиты, а для того, чтобы расстреливать перебежчиков», – рассказал Макинтайр.
По его словам, в рядах националистов все используют фашистские приветствия, в том числе наемники из Хорватии или Чехии. «У всех татуировки, нацистская символика... В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчет моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: «Нет, русские не нацисты – мы нацисты».
Также в интервью он рассказал, что военные ВСУ убивали тех, кто собирался сдаться, признаться в преступлениях и покинуть службу, включая иностранцев. Сам же Макинтайр смог сбежать благодаря тому, что его семья отправила ему 300 долларов, чтобы он смог добраться из Одессы до Кишинева.
Оттуда он вышел на контакт с Россией и через Стамбул прилетел в Москву.
Бывший военнослужащий США рассказал, что украинское военное командование ворует страховые выплаты, назначенные родственникам иностранных боевиков. «Я бы сказал, процентов 90 семей денег по страховке не получат. Они и зарплату присваивают. Если солдат расторгает контракт, как я с «Карпатской Сечью», последняя зарплата идет прямиком в карман командира», – поделился он информацией.
Воруют украинцы и поставляемое Западом оружие, подчеркнул американец: «На черный рынок попадает огромное количество Javelin, винтовок М4 и пулеметов М240 Bravo. Они их получают и перепродают».
Кроме того, он собрал доказательства прямого участия США в конфликте. «Когда я был в «Иностранном легионе», там был представитель военной разведки из ВМС. У него были предоставленные ЦРУ телефон спутниковой связи и компьютер. Каждый день он кому-то звонил и получал сведения о позициях, перемещениях войск», – рассказал американец.
Ранее сообщалось, что иностранные наемники, воюющие на стороне Киева в Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за сырости, а техника тонет в черноземных землях.
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Украинские военные назвали адом ситуацию в Артемовске
CNN: Ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем признает Киев
Ситуация под Артемовском для украинских войск гораздо хуже, чем официально признают в Киеве, украинские военные называют боевые действия в городе адом, сообщает CNN.
Издание приводит рассказ одного из украинских военных, который принимает участие в боях в Артемовске. По его словам, ситуация там гораздо хуже, чем сообщается официально, надо добавить еще 100% сложности, особенно на северном направлении, передает ТАСС.
Другой военнослужащий назвал боевые действия в городе «адом».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске (украинское название – Бахмут) для украинских вооруженных сил становится все сложнее.
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт.
Пушилин также назвал серьезным успехом освобождение района Ступки в Артемовске.
Жители Крыма рассказали NBC о своих действиях в случае нападения Украины
Жители Крыма заявили NBC, что Киев не сможет захватить полуостров
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Опрошенные американским телеканалом NBC жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины и не станут «рабами Киева».
Жители Крыма заявили, что в случае нападения Киев не захватит полуостров. Об этом они рассказали корреспонденту NBC News, который приехал на полуостров по Крымскому мосту из Краснодарского края (по версии Киева это считается уголовным преступлением).
«Это наша земля. Мы все наденем форму и пойдем на границу, чтобы защищаться», – заявила телеканалу 73-летняя Прасковья Баранова, передает ТАСС.
Аналогичной позиции придерживается 36-летний Руслан Налгиев, он заявил иностранным корреспондентам, что в случае, если война дойдет до Крыма, то жители будут защищать Родину, иначе они станут рабами Киева.
В репортаже отмечается, что корреспонденты могли свободно передвигаться и беседовать с людьми, также они указали на то, что Керченский мост уже полностью отремонтирован.
Ранее в Кремле исключили возможность «возвращения» Крыма Украине.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
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Илон Маск прокомментировал ситуацию в Артемовске
Американский бизнесмен Илон Маск в своем аккаунте Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что Артемовск (украинское название – Бахмут) почти окружен российскими войсками.
Таким стал его ответ на пост паблика War Mapper, где была приведена карта боевой обстановки вокруг города с пояснением: «Масштабный план-схема ситуации вокруг города Бахмут . Россияне взяли под контроль жилые районы на севере города».
Ранее Илон Маск заявил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. При этом, по словам Илона Маска, большая часть ответственности за текущий конфликт лежит именно на киевском режиме и западных союзниках Зеленского.
Названы причины мобилизации сотрудников военкоматов на Украине
Экс-посол ЛНР Мирошник: Сотрудников военкоматов отправляют на передовую из-за невыполнения мобилизационного плана
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Перед Украиной стоит четкий план по массовой мобилизации. Но выполнить его не получается, поэтому на передовую отправляют даже сотрудников военкомов, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее стало известно о мобилизации сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки в некоторых областях Украины.
«Мне известны сообщения достаточно официальных украинских источников о том, что сотрудников некоторых военкоматов действительно отправили на передовую. В общей сложности в подразделениях оказалось несколько сотен человек», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Это лишний раз подтверждает, что у ВСУ есть жесточайший недостаток мобилизационного резерва. Там не могут выполнить поставленные планы. Постепенно они попытаются «утилизировать» всех, потому что перед Киевом стоит задача Вашингтона», – полагает собеседник.
«У военных настоящая истерика. Я внимательно слежу за событиями в районе Кременной, Славянска, Краматорска и Дружковки. Местные создают там свои чаты, в которых оповещает друг друга о рейдах военкомов. Бывали случаи, когда силовики просто брали ТЦ в оцепление и «просеивали» каждого выходящего. Аналогичным образом поступают на рынках», – добавляет экс-дипломат.
«Еще одна уловка, к которой прибегают украинские военкоматы, это блокирование раздачи гуманитарной помощи в прифронтовых районах. Люди вынуждены лично приходить, чтобы ее забрать, на месте дежурят силовики, которые сразу же вручают повестку или забирают мужчин», – приводит пример собеседник.
«Мы уже слышали сообщения о том, что если Украина не сможет в ближайшее время продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, Запад задумается о снижении уровня финансирования. Так что команда Зеленского попытается сделать все возможное, чтобы этого не лишиться», – заключил Мирошник.
Ранее стало известно, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей приказом Минобороны Украины за невыполнение плана мобилизации были отправлены на фронт.
По данным источника РИА «Новости», такой шаг украинское командование приняло в качестве назидания последователям и военкомам других областей. На их примере украинские власти якобы показали всем остальным военкомам, что будет с ними в случае невыполнения поставленных планов.
Отмечается, что это уже привело к результатам – сотрудники военкоматов «как с цепи сорвались, отставили все сантименты». «Не боятся ни видео, которое снимают люди, ни насильственного затаскивания в автобусы при свидетелях», – рассказал источник.
При этом, по сообщениям подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, на фронт отправляют даже подростков. На днях к Артемовску, где идут ожесточенные бои, привезли автобус, в котором было по меньшей мере 30 несовершеннолетних. В ЛНР заверили, что они отправлены в батальон «Айдар».
Ранее сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.
До этого появились сообщения о массовой агрессивной мобилизации граждан Украины в русскоязычных регионах. Отмечалось, что жестче всего власти действуют в Одесской, Николаевской, Харьковской областях.
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Эксперт оценил желание США принудить Киев платить за вооружения
Политолог Тимофеев: Запад устает от бесконечных финансовых вливаний в Украину
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Чем больше денег Запад передает Украине, тем чаще начинает звучать вопрос об их возвращении. Через какое-то время это перерастет в серьезные политические требования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Ранее Пентагон заявил, что Украине необходимо самой платить за вооружения.
«На Западе зарождается примечательная тенденция – требовать от Украины возмещения переданных средств. Пентагон под давлением республиканцев заявляет о том, что Киеву надо самостоятельно оплачивать вооружение. И в то же время в Германии от правительства ФРГ требуют отчета о потраченных суммах», – рассказывает программный директор РСМД Иван Тимофеев.
«Возникновение подобных дискуссий закономерно. Правительства Запада отправляют на Украину миллиарды долларов. И сейчас самое удобное время для местной оппозиции покритиковать оппонентов по столь больным для общества вопросам», – считает эксперт.
«Однако надеяться на быстрые изменения не стоит. Мы имеем дело с популистской риторикой. Задача подобных действий проста – показать населению, как сильно управленцы заботятся об их благосостоянии. Но реально менять обстановку они не станут», – акцентирует Тимофеев.
«При условии, что конфликт на Украине затянется еще на какое-то время, подобные заявления могут перерасти в политические требования. Когда гремели конфликты в Ираке и Афганистане, Конгресс США на первых порах выступал в поддержку спонсирования военных действий», – подчеркивает собеседник.
«Однако стоило ситуации превратиться в «бездонную яму», требующую все большего капитала, парламентарии стали задаваться вопросом о целесообразности таких трат. Аналогичную ситуацию мы увидим и тут. Вопрос лишь в том, когда она приобретет критический вес», – считает эксперт.
«Конечно, ни о каких денежных траншах со стороны Украины речи быть не может. Экономика развалена, хотя при должном управлении страну можно было бы вывести на минимальное самообеспечение за счет сохранившихся заводов», – отметил он.
«Вместе с тем сейчас Зеленский выполняет серьезную роль – жертвует жизнями собственных граждан ради борьбы с Россией. Именно этого хочет Вашингтон. Вероятно, еще какое-то время Запад такая форма возврата долга устроит», – заключил Тимофеев.
Ранее в Пентагоне заявили, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения. Как отмечает помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, Вашингтон должен добиться от украинских властей планирования собственных расходов.
Члены республиканской партии обратились к военному ведомству Соединенных Штатов с вопросами об эффективности предоставления средств Киеву, сообщает издание The New York Times. Так, представитель штата Калифорния Майк Гарсиа заявил, что поддержка Украины дорого обходится налогоплательщикам Соединенных Штатов.
Мэтт Гетц, член Палаты представителей от Флориды, усомнился в возможности военного ведомства страны обеспечивать мониторинг конечного использования денег Киевом. Республиканец Эндрю Клайд также отметил, что отчетность о переданных вооружениях должна иметь «первостепенное значение».
Однако вопросами возмещения потраченных средств обеспокоены не только в Вашингтоне, но и в Берлине. Ранее группа депутатов Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» обратилась к федеральному правительству страны с вопросом, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи. Парламентарии утверждают, что в перечень поставок Киеву не был включен целый ряд расходов.
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Российские военные предотвратили массированную атаку украинских беспилотников на Крым
Российскими военными предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, средствами ПВО были сбиты шесть украинских ударных беспилотников. Еще четыре дрона удалось вывести из строя средствами радиоэлектронной борьбы, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Жертв и разрушений на земле не допущено.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев якобы не причастен к атакам на объекты в России. Однако в Кремле его словам не поверили.
В Пентагоне заявили об обязанности Киева платить за поставляемые вооружения
Помощник министра обороны США Уолландер заявила об обязанности Киева платить за поставляемые вооружения
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В США считают, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.
По ее словам, Киеву следует начать приобретать некоторые военные средства, в Штатах необходимо добиться того, чтобы украинские власти начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, передает ТАСС.
Такое заявление она сделала в ответ на замечание конгрессмена Майка Гарсии (республиканец от штата Калифорния), который подчеркнул важный момент для американских налогоплательщиков, если Киев сам начнет покупать вооружения, а не получать их бесплатно.
При этом Уолландер добавила, что в бюджете Украины «нет такого масштаба возможностей сейчас».
Напомним, 24 февраля издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Зеленскому начать мирные переговоры с Россией.
После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть вероятность того, что конфликтная ситуация на Украине завершится за столом переговоров. Также он добавил, что не видит признаков того, что российский президент Владимир Путин готовится к миру. Кроме того, по мнению Столтенберга, победа России в этом конфликте «станет трагедией», также это «очень опасно» для НАТО.
В США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска
Bloomberg: Украинским войскам, вероятно, придется отступить из Артемовска ради предстоящего весеннего наступления
Украинские войска, вероятно, будут вынуждены оставить Артемовск ради сохранения ресурсов для попытки предстоящего весеннего наступления, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных европейских чиновников.
В публикации говорится, что в последние недели представители украинских властей в своих заявлениях стали допускать возможность сдачи Артемовска, готовя таким образом общественное мнение к утрате контроля над городом. В качестве примера приводится мнение президента Украины Владимира Зеленского, который в конце февраля допускал такое развитие событий с целью сберечь силы для попытки предстоящего весеннего наступления. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию вблизи Артемовска крайне напряженной, передает ТАСС.
В публикации отмечается, что Артемовск не является важным в стратегическом смысле городом, однако из-за ожесточенных боев он приобрел большое символическое значение, и для украинцев сдача населенного пункта может стать ударом по морали. Вместе с этим освобождение Россией Артемовска, добавляет издание, станет шагом к установлению контроля над всем Донбассом.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что Артемовск почти окружен российскими войсками. В свою очередь украинские военные назвали ситуацию в Артемовске «адом».
МИД: Провокация Киева может произойти вблизи Приднестровья
В МИД выразили обеспокоенность, что провокация Киева может произойти вблизи Приднестровья
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Россия обеспокоена информацией о том, что провокация Киева с использованием радиоактивных материалов может произойти вблизи Приднестровья, на это указывает нагнетание напряженности вокруг региона, указано в комментарии спикера МИД Марии Захаровой.
Из ее заявления на сайте ведомства следует, что Минобороны привлекало внимание к готовящейся киевским режимом провокации с целью обвинить российских военных в якобы нанесении ударов по радиационно опасным объектам, что может привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.
«Не может не вызывать беспокойство то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим нагнетает напряженность», – подчеркнула дипломат.
Также спикер МИД призвала профильные международные организации обратить пристальное внимание на данную информацию, а также предостерегла «киевский режим и его западных спонсоров» от любых действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей.
Согласно информации ведомства, для доставки радиоактивных материалов на Украину киевское командование могло использовать порты Одесской области, участвующие в зерновой сделке.
«Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?» – заключила Захарова.
Ранее на Украине признали сосредоточение ВСУ вдоль границы с Приднестровьем. В Кремле назвали обстановку вокруг Приднестровья поводом для беспокойства.
Напомним, бывший президент Молдавии Игорь Додон выразил мнение, что украинские военные могут напасть на непризнанное Приднестровье с согласия главы республики Майи Санду.
Пентагон отказался комментировать скопление ВСУ у границ Приднестровья
Пресс-секретарь Пентагона отказался комментировать сосредоточение украинских войск у границ непризнанного Приднестровья
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ответ на вопрос о сосредоточении украинских войск у границ непризнанного Приднестровья заявил, что не станет обсуждать то, где Украина могла или не могла сосредоточить свои силы.
Представитель Пентагона заявил, что не станет обсуждать то, где Украина могла или не могла сосредоточить свои силы, а также не обладает никакой информации на этот счет, которую мог бы сообщить. Представитель американского военного ведомства заверил, что США продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе, передает ТАСС.
Накануне в Приднестровье объявили трехмесячные сборы для службы в составе миротворческого контингента. В понедельник на Украине признали, что расставили свой воинский контингент вдоль границы с Приднестровьем. В Москве назвали обстановку вокруг Приднестровья поводом для беспокойства.
Столтенберг исключил нормализацию отношений России и НАТО
Столтенберг: В отношениях России и НАТО «назад дороги нет»
Завершение конфликта на Украине не приведет к восстановлению отношений России и НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на международной конференции в Хельсинки.
«Назад дороги больше нет», – цитирует ТАСС Столтенберга.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» может нарушить единство Североатлантического альянса, и сейчас главный вопрос в том, какая страна покинет НАТО первой.
Президент России Владимир Путин заявил, что поставки блоком НАТО оружия Украине можно считать участием в конфликте, а значит, Запад становится и соучастником преступлений Киева.
В Раде заявили о разработке совместно с британцами «модели быстрого государства»
Депутат Рады рассказал о разработке правительством Украины и британцами экономической концепции «быстрого государства»
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Правительство Украины и экономисты из Кембриджского университета, а также команда британского Национального института экономических и социальных исследований (NISR) разрабатывают для Украины концепцию «быстрого государства» (Fast State), которая создавала бы «иллюзию отсутствия государства», сообщил глава комитета по экономическому развитию Рады Дмитрий Наталуха.
Он отметил, что официально концепция была презентована в январе в Лондоне. По словам Наталуха, украинские власти хотят «построить одно из самых быстрых государств в мире», передает РИА «Новости».
Депутат пояснил, что необходимо, чтобы государство функционировало настолько быстро, что его эффективность создавала бы иллюзию того, что государства не существует.
Такое государство должно «раствориться в своей эффективности». Наталуха считает, что у Украины есть возможности построить такое государство.
Fast State – ориентированная на человека организация экономики, которая объединяет частные инициативы с государственными функциями. Подобная модель позволит автоматизировать ряд процедур на государственном уровне, а также повысит эффективность бизнеса.
Наталуха добавил, что сейчас средний бизнес тратит слишком много времени на взаимодействие с банками, налогами и другими процедурами, поэтому нужно автоматизировать эти процедуры. Предполагается, что это повысит распределение ресурсов, радикально сократит взяточничество и злоупотребление властью.
Между тем ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять на Украину истребители Eurofighter Typhoon.
Будапешт предложил вернуть права национальных меньшинств на Украине
Будапешт предложил вернуть действовавшие до 2015 года права нацменьшинств на Украине
Власти Венгрии хотят, чтобы на территории Украины снова начали действовать права нацменьшинств, действовавшие до 2015 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, сейчас на Украине систематически нарушаются права национальных меньшинств на фоне принятых после 2014 года законов, что привело к ущемлению прав венгерского сообщества, передает ТАСС.
Сейчас же ситуация стала неприемлемой, добавил Сийярто, попросив Киев вернуть эти права.
Напомним, ранее власти Венгрии возмутились из-за массовой мобилизации в Закарпатье, где также проживают венгры.
На Украине задумались о возобновлении экспорта электроэнергии
В «Укрэнерго» допустили возможность возобновления экспорта электроэнергии
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Украина рассматривает возможность возобновления экспорта электроэнергии, сообщил советник премьера Украины, член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко.
По его словам, такое решение активно обсуждалось в последние дни. Правительство Украины считает, что открытие экспорта должно быть синхронизировано с бесперебойной и безусловной подачей электроэнергии внутреннему потребителю, передает РИА «Новости».
Бойко пояснил, что это станет возможным при устранении всех проблем в работе энергосистемы. По его мнению, это произойдет в ближайшую неделю, и открытие экспорта будет привязано к прекращению ограничений для граждан.
При этом в «Укрэнерго» добавили, что мощности компании полностью покрывают потребность в электричестве на Украине. Дефицит мощности в энергосистеме страны отсутствует уже 18 дней и пока не прогнозируется.
Сейчас на Украине работают все виды электростанций. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за половодья имеют много ресурсов.
Ранее член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что на полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может уйти год.
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