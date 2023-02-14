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14 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 12:25  |  vz.ru
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Как Россия справится с историческим падением экспорта газа в ЕС

Российский газ оказался в непростой ситуации Игорь Агеенко/РИА Новости
Россия столкнется в этом году с падением экспорта газа в ЕС почти в пять раз. Вместо 155 млрд кубометров, как было в 2021 году, будет отправлено всего 30 млрд кубов. России срочно надо искать новые маршруты для экспорта. Какие пути перенаправления поставок газа существуют у Москвы и почему этот вопрос стал одним из самых непростых? Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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Как СССР создал самую экзотическую подлодку в истории

«Акулы» были самыми большими подводными лодками в мире Лев Федосеев/ТАСС
Из состава ВМФ РФ выведена последняя подлодка проекта 941, известного также как «Акула». На тяжелом атомном ракетном крейсере стратегического назначения «Дмитрий Донской» спущен флаг. Чем были уникальны эти самые большие подлодки в истории, за что и насколько справедливо они подвергались критике и какой урок их создание сегодня может дать ВМФ России? Подробности...
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Запад ворует для Украины русское достояние

Картины русского художника Куинджи внезапно стали украинскими EPA/TASS
«Российскую империю создали французы, немцы и украинцы, и теперь нам надо решать, что делать с ней дальше», заявляет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Одновременно с этим крупнейший американский музей провозглашает украинскими художниками Айвазовского, Репина и Куинджи. Перед нами – скоординированная кампания по фальсификации русской истории и культуры. Как это происходит? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Когда Церковь проповедует то же, что телевизор, она оказывается лишней

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В современном мире тесная связь Церкви с государством – это уязвимость не для государства, а для Церкви. В этом случае не Церковь мешает государству утонуть, но государство утягивает национальную Церковь с собой на дно. Подробности...

Нисхождение по социальной лестнице рождает идиотов

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
История про муляж тушенки является частью феномена, с которым сталкивался любой россиянин, общающийся в интернете, да и оффлайн тоже – когда уехавший из страны человек горячо доказывает ему, живущему тут, как страшно и ужасно жить в России. Подробности...
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Европа вполне самостоятельна в нелюбви к России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Политика Европы в отношении России всё больше заставляет говорить о том, что она проводится под диктовку США. Однако при всей зависимости от американцев, европейцы хотят наказать нас вполне по собственной воле и исходя из своих интересов. Подробности...
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    Запад ворует для Украины русское достояние

    Картины русского художника Куинджи внезапно стали украинскими
    		   14 февраля 2023, 11:20
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Российскую империю создали французы, немцы и украинцы, и теперь нам надо решать, что делать с ней дальше», заявляет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Одновременно с этим крупнейший американский музей провозглашает украинскими художниками Айвазовского, Репина и Куинджи. Перед нами – скоординированная кампания по фальсификации русской истории и культуры. Как это происходит?

    Украинская культура наконец-то обзавелась художниками мирового уровня. И нет, речь не о «современном художнике» из Одессы Александре Ройтбурде с его туалетными и иными спорными произведениями – речь о настоящих творцах. Правда, Украина их не взрастила (тут ее максимум – это Верка Сердючка и победители Евровидения–2022 Kalush Orchestra), а банально украла у России. Ну, точнее, для Украины их украли.

    Так, в известнейшем Метрополитен-музее Нью-Йорка русские художники Иван Айвазовский, Илья Репин и Архип Куинджи теперь называются украинскими. Ровно так же, как и до них «украинскими писателями» стали Николай Гоголь и Михаил Булгаков.

    Забавно, ведь Илья Репин – русский по национальности – родился в городе Чугуеве (ныне Харьковская область пока еще Украины), однако жил и творил в Петербурге и Москве. Такая же судьба была у грека Архипа Куинджи, родившегося в Мариуполе. Армянин Иван (при рождении Ованнес) Айвазовский родился в Крыму, который ни этнически, ни географически тогда не относился к украинской территории.

    И все они – русский, грек, армянин – были российскими художниками, являются частью российской культуры. Как являются ее частью Николай Гоголь и Михаил Булгаков.

    И сейчас этих художников, писателей, а также композиторов (того же Петра Ильича Чайковского, который вдруг стал «украинцем») делают частью украинской культуры. И делается это по нескольким причинам.

    Так Украине создают культурную субъектность. Ни для кого не секрет, что до недавнего времени все жители территории Большой России (то есть исторически российского культурного пространства, примерно совпадающего с границами СССР) воспринимались на Западе как русские. Русские люди, русские художники, русские политики, русские мигранты – в конце концов, даже «русская мафия», многие представители которой родились как раз на Украине или в Грузии.

    «Украинскость» в западном информационном пространстве стала появляться, по сути, лишь после Майдана – да и то появляться лишь в специфическом ключе. Война, беженцы, коррупция – вот ключевые темы, связанные с Украиной. И ни один из них не несет никакой культурной субъектности – то есть, проще говоря, не подчеркивает роль Украины в глобальной цивилизации. Не доказывает с исторической и культурной точек зрения правоту тезиса Зеленского о том, что его страна – это форпост Европы, защищающий ее от восточного «Мордора». Того самого, где как раз жили и творили Репин, Айвазовский, Булгаков. Поэтому их и украли для Киева.

    «В итоге на глобальный уровень через такие культовые знаковые имена, как Куинджи, Айвазовский, Репин, известные всему миру, выводится украинская культура и история, которая сегодня для западного обывателя является белым пятном, – поясняет газете ВЗГЛЯД Доцент факультета мировой политики МГУ, член Союза писателей России Анна Ревякина. – У западного обывателя уже нет мысли, что такое Украина и где она, а есть мысль, как же не поддерживать великую Украину, которая дала миру столько выдающихся деятелей культуры».

    А ведь такие мысли уже нет-нет, да и проскакивают. Опросы общественного мнения в тех же США показывают, что число противников предоставления Киеву помощи растет уже не только среди республиканцев, но и среди демократов.

    Через воровство российских писателей и художников украинская культура не просто выводится на глобальный уровень – ее пытаются дотянуть до уровня российской. Напомним, что Украинское государство существует около 30 лет, с момента распада Советского Союза. В лучшем для него случае ему можно накинуть еще несколько лет – в период после распада Российской империи один из отколовшихся кусков стал называться Украиной.

    Казалось бы, в этом нет ничего зазорного – есть целый ряд молодых государств, которые тем не менее сумели добиться серьезных успехов в деле экономического и социального развития. Однако перед украинскими элитами ставилась иная цель – создание на этой территории анти-России. А значит, Украина как минимум должна соответствовать России по историческому и культурному значению. И Запад с киевским режимом пытаются добиться этого двумя способами.

    Во-первых, отрицанием русского вклада в мировую и российскую историю. «Российскую империю создали французы, немцы и украинцы, и теперь нам надо решать, что делать с ней дальше», – говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Видимо, забывая, что пригласил французов и немцев помогать строить Империю Петр I. А украинцев тогда и в помине не было – была Малороссия, облагодетельствованная дщерью Петровой Елизаветой ради своего спутника, Алексея Разумовского.

    Во-вторых, Запад пытается поднять статус украинской культуры через воровство российского имперского культурного достояния. «Через обеднение русской культуры и истории в глазах западного потребителя, читателя, зрителя уменьшается роль России в формировании мировой культуры и сжимается российская мягкая сила. Идет попытка притеснения огромной великой русской культуры, ее кастрация и подмена ее украинством», – говорит Анна Ревякина.

    Дошло даже до того, что лондонская The National Gallery переименовала картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц». Как заявили в галерее, «чтобы лучше понять контекст изображения», на котором, предположительно, нарисованы танцовщицы «из Восточной Европы», посетившие в конце XIX века французский Мулен Руж. А Анна Русская, королева Франции и дочь Ярослава Мудрого, внезапно становится «Ганной Киевской» и «первой представительницей Украины, зафиксированной в Европейской истории».

    Параллельно с этим «Мордор» очищается от всего привлекательного. От той самой русской культуры, ее истории и, соответственно, вклада в мировую цивилизацию.

    «Запад пытается показать Россию как страну, которая на протяжении XX века якобы отбирала у других наций и народностей, входящих в СССР, их культуру, историю, достижения и превращала в свои. Для не очень знающего человека все это выглядит как восстановление исторической справедливости», – говорит Анна Ревякина.

    Забавно, что этим занимаются европейцы – те самые, которые на протяжении последних нескольких сотен лет обирали у других наций и народностей культуру, деньги и достижения, превращая их в свои. Достаточно просто прийти в тот же самый Берлинский музей или Британский музей, взглянуть на экспонаты и поинтересоваться, как они туда попали.

    Сам масштаб проекта «Подмена российской культуры украинством» демонстрирует, что за ним стоят не какие-то украинствующие активисты в Европе – речь о коллективной работе целого ряда заинтересованных групп.

    Рисующих историю украинских властей, стремящихся «отменить» и демонизировать Россию западных политиках – то есть всех тех, кто заинтересован в продолжении конфликта между РФ и коллективным Западом.

    Обнулить этот проект дипломатическими или общественными инструментами Москва не в силах. Мы не можем заставить Метрополитен-музей изменить подписи под картинами Репина и Айвазовского, а провести какие-то масштабные российские культурные мероприятия на Западе ни посольствам, ни условному Россотрудничеству никто не даст.

    Поэтому у России остается лишь один инструмент спасения российской культуры от ее отмены и украинизации – отмена «анти-России», в которую сейчас превратилась Украина. Этим сейчас и занимаются российские войска в рамках СВО.

     
     
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