Батальон имени Хмельницкого нанесет идеологический удар по ВСУ

В ДНР создали батальон имени Богдана Хмельницкого из украинских военнопленных. Сперва добровольцы получают российское гражданство, отказываясь от украинского, а затем направляются на боевую подготовку. Что заставляет бывших граждан Украины переходить на сторону России и к каким результатам может привести создание подобных формирований?

В Донецкой народной республике появился добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из украинских военнопленных. Об этом сообщил командир одного из подразделений Андрей Тищенко. В его подразделении сейчас находятся около 70 человек, из которых 95% – бывшие украинские военные с боевым опытом. Возраст добровольцев в батальоне – от 25 до 47 лет.

«Формирование батальона находится на этапе получения российского гражданства, подписания контракта и убывания в лагерь для дальнейшей подготовки и формирования», – цитирует военнослужащего РИА «Новости». Многие бойцы отказываются от украинского гражданства, получая паспорт РФ.

Добровольческий батальон формируется из пленных, размещенных в разных колониях. Контракты с ними будут заключены на общих условиях. Власти, отметил он, оказывают всяческую поддержку, никак не ущемляя добровольцев. Критерии отбора – моральное и физическое состояние, кроме того, каждого добровольца проверяют, не совершал ли он военных и уголовных преступлений.

«Эта история началась в такое время, когда украинскому правительству его народ не нужен стал, и на фоне этого всего, когда украинская власть должна была защищать своих людей, она их просто бросила. И глядя на все это, появилась у меня возможность – и у меня, и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, – отдать должное», – сказал Тищенко. В прошлом он был командиром танка и сержантом ВСУ.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах ДНР сообщил, что готовность присоединиться к батальону выразили порядка 200 украинских пленных. Однако пока необходимо урегулировать ряд юридических нюансов, в частности, касающихся личных документов. При этом осенью

пленные обращались к Народному совету ДНР с просьбой о присоединении к формируемому батальону Хмельницкого.

Они размещены в основном в Еленовской колонии, которая стала известной из-за варварского обстрела ВСУ. Замминистра обороны РФ Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.

«Батальон создан из пленных, которые решили с оружием в руках доказать, что их прошлый выбор был ошибкой. Пока желающих не так много, но это добровольцы. Никто не будет насильственно заставлять пленных вставать на нашу сторону», – сказал полковник Эдуард Басурин, бывший представитель Народной милиции ДНР.

«Уверен, что каждого военного проверят в первую очередь на психологическую устойчивость. Более того, подобный опыт у нас уже имеется. Были случаи, когда украинцы осознавали, что воюют не на той стороне, и принимали единственное правильное решение – перейти на нашу сторону», – продолжил собеседник.

«За последние девять лет ВСУ очень хорошо промыли им мозги. Но теперь, оказываясь у нас в плену, они понимают, что их власть заводит страну в тупик. Чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет подобных батальонов», – полагает Басурин.

«С 2014 года переход украинских военнослужащих на нашу сторону был частым и массовым явлением. Более того, некоторые из них до сих пор воюют в составе армии ДНР, мы им доверяем»,

– добавляет депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Но сейчас формировать батальоны из пленных может быть небезопасно, – предостерегает собеседник. – Эти люди еще не успели в полной мере осознать, на чьей стороне они воевали. И это может быть чревато дезертирством. Вероятно, потребуется проведение проверок в отношении таких добровольцев».

Кроме того, как считают эксперты, батальону необходимо заслужить доверие со стороны других частей и соединений, а его репутация должна быть безупречной. К тому же батальону повезло быть названным в честь Богдана Хмельницкого – знаменитого гетмана, который в результате серии казацких восстаний освободил Войско Запорожское и малороссов-украинцев из-под гнета Речи Посполитой. Позже это решение было утверждено Переяславской радой в 1654 году.

«Репутация батальона будет складываться в результате тех боевых действий, в которых они участвуют. Однако не стоит относиться к этому батальону как к штрафбату. У них должна быть совершенно другая история, другой статус», – полагает военный эксперт Алексей Леонков.

«Если они не попросились на обмен, чтобы вернуться в ряды ВСУ, значит их решение принято осознанно, и они собираются очищать родную землю от нацистов разных мастей, рискуя жизнью и здоровьем», – добавил Леонков. Он также напомнил, что в истории было немало подобных примеров.

«Отчасти это касается поляков из Армии Людовой – военной организации Польской рабочей партии, которая действовала на территориях, оккупированных Германией. Или же в Сирии, например, один из корпусов, который штурмовал Дейр-эз-Зор, состоял в том числе из военнослужащих, ранее боровшихся с армией Башара Асада», – отметил эксперт. «Другими словами:

у нашей страны и командования есть давние традиции и методики интеграции подразделений бывших пленных в регулярные войска.

Поэтому предубеждений у командования в отношении пленных не будет. А вот в обществе я предчувствую некий негатив. Но тут ничего не поделаешь, со временем и это пройдет», – считает аналитик.

«Если говорить о значимости создания батальона, то это приращение силы нашей армии. Но тут важнее идеологический эффект, а также медийный удар по ВСУ, если он будет правильно организован. Когда командующий 6-й армией вермахта Фридрих Паулюс попал в плен, он призывал сдаваться всех гитлеровцев, и это повлияло на ход боевых действий. Мой дед – политработник – также работал с пленными и рассказывал об «эффекте домино» после таких случаев. Нечто подобное может произойти и сейчас», – заключил Леонков.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД