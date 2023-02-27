Батальон имени Хмельницкого нанесет идеологический удар по ВСУ

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27 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
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Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений, ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
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Запад вынуждает Россию освободить Новороссию

Президент России Владимир Путин в своих выступлениях все чаще употребляет термин «Новороссия» в контексте исторических территорий России Андрей Стенин/РИА Новости
Президент Владимир Путин заявил, что планы Запада по ликвидации РФ неизменны и ставят под угрозу существование русского народа. Вместе с тем он вновь употребил историко-политический термин «Новороссия». Эксперты считают, что формируется идеологический задел для «собирания земель русских» и защиты русских людей. Запущены процессы, обратные «распаду России», которого добиваются США.  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Как возник всемирный луковый кризис

Лук стал одним из самых дефицитных товаров текущей зимы EPA/ТАСС
Тысяча рублей за килограмм! Это цена не красной икры, не какого-то фантастического деликатеса – нет, именно столько теперь стоит обыкновенный репчатый лук. Правда, не в России, а на Филиппинах. Впрочем, лук внезапно стал дефицитом и резко подорожал не только в этой далекой стране, но и во многих других. Что происходит и при чем здесь Украина? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Русофобы докатились до ненависти к блинам

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В отличие от борща, блины были отданы русским без боя. Ксения Ларина (признана иноагентом) могла испечь традиционные блины, но объявить, что на этот раз она печет украинские; объявили же на Западе украинцем Айвазовского. Но ей в голову это не пришло. Подробности...

Россия – это другая и последняя Европа

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В том ли сегодняшняя роль России, чтобы бросить на растерзание сил хаоса умирающую Европу и под лозунгом «Россия – не Европа» уйти в нехристианскую Азию? Подробности...
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Экономические проблемы приведут к сепаратизму в Европе

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Все те конфликты, которые долгое время удавалось держать под контролем и в исключительно политическом и правовом поле, на фоне изменения внешних условий снова вылезут на поверхность. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Пора готовиться к боям за Приднестровье

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Батальон имени Хмельницкого нанесет идеологический удар по ВСУ

    Украинские военнопленные рассказали о службе в батальоне имени Хмельницкого ВС России
    		   27 февраля 2023, 21:00
    Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    В ДНР создали батальон имени Богдана Хмельницкого из украинских военнопленных. Сперва добровольцы получают российское гражданство, отказываясь от украинского, а затем направляются на боевую подготовку. Что заставляет бывших граждан Украины переходить на сторону России и к каким результатам может привести создание подобных формирований?

    В Донецкой народной республике появился добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из украинских военнопленных. Об этом сообщил командир одного из подразделений Андрей Тищенко. В его подразделении сейчас находятся около 70 человек, из которых 95% – бывшие украинские военные с боевым опытом. Возраст добровольцев в батальоне – от 25 до 47 лет.

    «Формирование батальона находится на этапе получения российского гражданства, подписания контракта и убывания в лагерь для дальнейшей подготовки и формирования», – цитирует военнослужащего РИА «Новости». Многие бойцы отказываются от украинского гражданства, получая паспорт РФ.

    Добровольческий батальон формируется из пленных, размещенных в разных колониях. Контракты с ними будут заключены на общих условиях. Власти, отметил он, оказывают всяческую поддержку, никак не ущемляя добровольцев. Критерии отбора – моральное и физическое состояние, кроме того, каждого добровольца проверяют, не совершал ли он военных и уголовных преступлений.

    «Эта история началась в такое время, когда украинскому правительству его народ не нужен стал, и на фоне этого всего, когда украинская власть должна была защищать своих людей, она их просто бросила. И глядя на все это, появилась у меня возможность – и у меня, и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, – отдать должное», – сказал Тищенко. В прошлом он был командиром танка и сержантом ВСУ.

    Ранее источник ТАСС в силовых структурах ДНР сообщил, что готовность присоединиться к батальону выразили порядка 200 украинских пленных. Однако пока необходимо урегулировать ряд юридических нюансов, в частности, касающихся личных документов. При этом осенью

    пленные обращались к Народному совету ДНР с просьбой о присоединении к формируемому батальону Хмельницкого. 

    Они размещены в основном в Еленовской колонии, которая стала известной из-за варварского обстрела ВСУ. Замминистра обороны РФ Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.

    «Батальон создан из пленных, которые решили с оружием в руках доказать, что их прошлый выбор был ошибкой. Пока желающих не так много, но это добровольцы. Никто не будет насильственно заставлять пленных вставать на нашу сторону», – сказал полковник Эдуард Басурин, бывший представитель Народной милиции ДНР.

    «Уверен, что каждого военного проверят в первую очередь на психологическую устойчивость. Более того, подобный опыт у нас уже имеется. Были случаи, когда украинцы осознавали, что воюют не на той стороне, и принимали единственное правильное решение – перейти на нашу сторону», – продолжил собеседник.

    «За последние девять лет ВСУ очень хорошо промыли им мозги. Но теперь, оказываясь у нас в плену, они понимают, что их власть заводит страну в тупик. Чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет подобных батальонов», – полагает Басурин.

    «С 2014 года переход украинских военнослужащих на нашу сторону был частым и массовым явлением. Более того, некоторые из них до сих пор воюют в составе армии ДНР, мы им доверяем»,

    – добавляет депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Но сейчас формировать батальоны из пленных может быть небезопасно, – предостерегает собеседник. – Эти люди еще не успели в полной мере осознать, на чьей стороне они воевали. И это может быть чревато дезертирством. Вероятно, потребуется проведение проверок в отношении таких добровольцев».

    Кроме того, как считают эксперты, батальону необходимо заслужить доверие со стороны других частей и соединений, а его репутация должна быть безупречной. К тому же батальону повезло быть названным в честь Богдана Хмельницкого – знаменитого гетмана, который в результате серии казацких восстаний освободил Войско Запорожское и малороссов-украинцев из-под гнета Речи Посполитой. Позже это решение было утверждено Переяславской радой в 1654 году.

    «Репутация батальона будет складываться в результате тех боевых действий, в которых они участвуют. Однако не стоит относиться к этому батальону как к штрафбату. У них должна быть совершенно другая история, другой статус», – полагает военный эксперт Алексей Леонков.

    «Если они не попросились на обмен, чтобы вернуться в ряды ВСУ, значит их решение принято осознанно, и они собираются очищать родную землю от нацистов разных мастей, рискуя жизнью и здоровьем», – добавил Леонков. Он также напомнил, что в истории было немало подобных примеров.

    «Отчасти это касается поляков из Армии Людовой – военной организации Польской рабочей партии, которая действовала на территориях, оккупированных Германией. Или же в Сирии, например, один из корпусов, который штурмовал Дейр-эз-Зор, состоял в том числе из военнослужащих, ранее боровшихся с армией Башара Асада», – отметил эксперт. «Другими словами:

    у нашей страны и командования есть давние традиции и методики интеграции подразделений бывших пленных в регулярные войска.

    Поэтому предубеждений у командования в отношении пленных не будет. А вот в обществе я предчувствую некий негатив. Но тут ничего не поделаешь, со временем и это пройдет», – считает аналитик.

    «Если говорить о значимости создания батальона, то это приращение силы нашей армии. Но тут важнее идеологический эффект, а также медийный удар по ВСУ, если он будет правильно организован. Когда командующий 6-й армией вермахта Фридрих Паулюс попал в плен, он призывал сдаваться всех гитлеровцев, и это повлияло на ход боевых действий. Мой дед – политработник – также работал с пленными и рассказывал об «эффекте домино» после таких случаев. Нечто подобное может произойти и сейчас», – заключил Леонков.

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