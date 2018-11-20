Главный идеолог Украины пообещал добиться отмены выходных на 8 марта и 9 мая

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил о намерении добиться рассмотрения Радой закона об отмене выходных 9 мая и 8 марта.

Вятрович сказал, что законопроект о переносе выходного с 9 на 8 мая и отмене выходного статуса для 8 марта еще не одобрен кабинетом министров, передает «Интерфакс».

Тормозит прохождение проекта, по его словам, минкультуры.

«Если мы увидим, что эти усилия бессмысленны, мы будем работать таким образом, чтобы этот законопроект был зарегистрирован как депутатский и попал в зал», – сказал он.

Еще в ноябре 2017 года Вятрович предлагал переименовать Международный женский день в День борьбы за права женщин и отменить выходной в этот день, а также перенести выходной день с 9 мая на 8 мая.

Это объясняли необходимостью «воспитания молодого поколения».