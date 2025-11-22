Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.2 комментария
Украинский блогер Шарий заявил о заморозке расследования коррупции Зеленского
Расследования по коррупции в отношении Владимира Зеленского и его соратников временно приостановлены по инициативе европейских дипломатов, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.
Все антикоррупционные расследования в отношении Владимира Зеленского и его окружения, включая руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова, будут заморожены на период проведения переговоров. Прямых подозрений этим фигурантам также выдвигаться не будет, заявил в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий.
Шарий заявил, что такое решение принято под гарантию неких европейских послов, которые курируют ситуацию. Блогер подчеркнул, что, по его мнению, особую роль в этом сыграла посол Евросоюза на Украине.
Он также предположил, что европейские чиновники опасаются раскрытия схем коррупции внутри Евросоюза, которые могут быть вскрыты в результате работы антикоррупционных органов Украины.
Шарий выразил уверенность, что расследования в итоге будут полностью свернуты. Блогер назвал сложившуюся ситуацию «тотальной мерзостью».
Ранее Шарий сообщил о возвращении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова на Украину на фоне коррупционного скандала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, антикоррупционные органы предъявили обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича.
Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский лично украл из сферы энергетики Украины 100 млн долларов.