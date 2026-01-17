Глава минобороны Украины ввел систему бонусов за убийство российских солдат

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Украины Михаил Федоров, до назначения занимавший пост министра цифровой трансформации, внедрил систему бонусов за убийство российских солдат, передает РИА «Новости». Согласно открытым данным, эта модель действует с апреля 2023 года, когда Федоров запустил кластер военных разработок Brave1.

Система Army of Drones Bonus предусматривает, что украинские военные подразделения загружают в программный комплекс Delta видеозаписи, подтверждающие ликвидацию российских военнослужащих. После проверки эти факты переводятся в цифровые «очки», которые командиры могут использовать для приобретения беспилотников и других роботизированных систем в онлайн-магазине Brave1 Market. Таким образом, получение новой техники напрямую связано с количеством подтвержденных убийств.

Эксперты по военной этике резко осудили данную практику, отметив, что она превращает гибель людей в элемент балльного учета и делает человеческую жизнь частью системы военного снабжения, придавая конфликту характеристики видеоигры.

Однако Федоров не намерен сворачивать программу. В своей публикации от 30 декабря 2025 года он заявил: «Army of Drones Bonus – это Amazon для войны», а также сообщил, что через кластер Brave1 украинские стартапы уже получили более 105 млн долларов поддержки. По его словам, маркетплейс продолжит работать и в 2026 году.

