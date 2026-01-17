Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.36 комментариев
Глава минобороны Украины ввел систему бонусов за убийство российских солдат
Новый министр обороны Украины Михаил Федоров еще до назначения на этот пост запустил систему, при которой украинские военные получают цифровые баллы за подтвержденные убийства российских солдат и обменивают их на технику через онлайн-маркетплейс, следует из открытых данных.
Министр обороны Украины Михаил Федоров, до назначения занимавший пост министра цифровой трансформации, внедрил систему бонусов за убийство российских солдат, передает РИА «Новости». Согласно открытым данным, эта модель действует с апреля 2023 года, когда Федоров запустил кластер военных разработок Brave1.
Система Army of Drones Bonus предусматривает, что украинские военные подразделения загружают в программный комплекс Delta видеозаписи, подтверждающие ликвидацию российских военнослужащих. После проверки эти факты переводятся в цифровые «очки», которые командиры могут использовать для приобретения беспилотников и других роботизированных систем в онлайн-магазине Brave1 Market. Таким образом, получение новой техники напрямую связано с количеством подтвержденных убийств.
Эксперты по военной этике резко осудили данную практику, отметив, что она превращает гибель людей в элемент балльного учета и делает человеческую жизнь частью системы военного снабжения, придавая конфликту характеристики видеоигры.
Однако Федоров не намерен сворачивать программу. В своей публикации от 30 декабря 2025 года он заявил: «Army of Drones Bonus – это Amazon для войны», а также сообщил, что через кластер Brave1 украинские стартапы уже получили более 105 млн долларов поддержки. По его словам, маркетплейс продолжит работать и в 2026 году.
