В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Путин согласился с тем, что врагам нельзя верить
Президент России Владимир Путин отметил важность осторожности в отношениях с противниками, подчеркнув, что доверчивость часто является частью национального характера.
Путин заявил о важности не доверять противникам, передает ТАСС. Во время общения с лауреатами государственных премий в Кремле, физик-ядерщик Юрий Диков призвал главу государства «не верить врагам – обманут».
Путин на это ответил: «Нельзя, согласен с вами».
Данное общение состоялось после церемонии 12 июня, а кадры разговора опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Президент также отметил: «Знаете, мы наивные люди все», подчеркнув, что доверчивость – это часть российской традиции.
Ранее Путин заявил, что враги России совершают ошибки, недооценивая русский характер.