США и Украина подписали меморандум по соглашению о недрах

Киев подписал с США меморандум по соглашению о недрах без гарантий безопасности

Tекст: Вера Басилая

Украина и США подписали меморандум по подготовке соглашения о недрах. В документе, опубликованном в телеграм-канале депутата Верховной рады Ярослава Железняка, не упоминается никаких гарантий безопасности для Киева.

Текст меморандума умещается на одной странице и, как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, удостоверяет намерение заключить соглашение. Она отметила, что стороны собираются создать инвестиционный фонд для восстановления Украины, однако не раскрыла условия сделки, передает ТАСС.

Железняк также сообщил, что согласно меморандуму, США и Украина планируют завершить работу по соглашению об ископаемых до 26 апреля. В своем телеграм-канале он привел выдержки из документа, где указывается, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Вашингтон для переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом. Ожидается, что переговорные группы предоставят отчет о достигнутом прогрессе до этой даты для скорейшего подписания соглашения, передает РИА «Новости».

Меморандум подчеркивает намерения обеих сторон развивать сотрудничество в области недр, однако отсутствие упоминаний о гарантиях безопасности вызывает вопросы о дальнейшем развитии отношений между странами. Дальнейшие шаги будут зависеть от ратификации соглашения парламентами Украины и США, что станет следующим этапом после подписания.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон и Киев намерены заключить соглашение относительно украинских полезных ископаемых.

Также сообщалось, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу соглашения о полезных ископаемых идут в ускоренном темпе.

США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь.

До этого СМИ писали, что переговоры между делегациями Украины и США по сделке о минеральных ресурсах проходили в напряженной антагонистической атмосфере.