В ОП предложили привязать сумму маткапитала к стоимости 10 кв. метров жилья

Tекст: Вера Басилая

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что 95% средств маткапитала тратится на жилье, передает ТАСС.

Он предложил выдавать на каждого ребенка сумму, эквивалентную стоимости 10 кв. метров жилой площади, определяемой Минстроем по каждому региону.

«Десять квадратных метров – это минимальная, но достаточная площадь для ребенка, чтобы у него был свой угол», – отметил Гриб.

Такая схема, по его словам, позволит выделять на двоих детей сумму, равную стоимости 20 кв. метров, а на троих – 30 кв. метров. Сейчас, пояснил Гриб, за второго ребенка предоставляется просто доплата, а не отдельный расчет исходя из площади. Он подчеркнул, что на решение жилищного вопроса уходит основная часть выделяемых денег, поэтому изменение подхода, по мнению ОП, будет более эффективным. Предполагается индексация выплат ежегодно, как это делается сейчас, а также возможность использовать средства позже. Ожидается, что эта мера поможет также строительной отрасли.

Размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года составляет 690 266 рублей на первого ребенка, 912 162 рубля – на второго, если родился начиная с 2020 года, и 221 895 рублей при рождении второго ребенка при ранее уже оформленном маткапитале. При этом средняя стоимость квадратного метра жилья сильно отличается по регионам: в Москве она превышает 198 тыс. рублей, в Кабардино-Балкарии составляет около 56 тыс., а в Тверской области – 68,5 тыс. рублей.

С 2026 года семьи смогут оформить материнский капитал в размере 737 тыс. 205 рублей при рождении или усыновлении первого ребенка.

Общественная палата предложила повысить материнский капитал на второго ребенка почти до 1 млн рублей.

Министр труда Антон Котяков сообщил, что порядок выплаты маткапитала планируют изменить для усиления стимулирующего эффекта, вне зависимости от долгов семьи.