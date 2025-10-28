Депутат Буцкая назвала сумму маткапитала на первого ребенка в 2026 году

Tекст: Ирма Каплан

«Согласно проекту бюджета [Соцфонда], при рождении первого ребенка материнский капитал составит 737 205 рублей в 2026 году», – сказала Буцкая РИА «Новости».

В текущем 2025 году сумма выплаты составляет 690 266 рублей для первенцев, рожденных или усыновленных после 1 января 2020 года.

В 2027 году выплата на первого ребенка может вырасти до 766 693,3 рублей, а в 2028 году – до 797 361,03 рублей.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков прогнозировал, что в 2026 году воспользоваться средствами маткапитала смогут 1,7 млн семей. По его словам, бюджетный объем финансирования составит почти 567 млрд рублей, что на 30 млрд больше, чем в 2025 году.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете и бюджета Соцфонда на 2026–2028 годы. Второе чтение намечено на 18 ноября.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минтруда Котяков рассказал о планах изменить модель маткапитала. Также он сообщал о необходимости индексировать региональные материнские капиталы. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что время рассмотрения заявлений на использование маткапитала в России будет сокращено с десяти до пяти рабочих дней.

