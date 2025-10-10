  • Новость часаПутин анонсировал появление у России нового оружия
    10 октября 2025, 16:34 • Справки

    Материнский капитал-2026: какая сумма, как получить, на что можно потратить

    Материнский капитал-2026: какая сумма, как получить, на что можно потратить
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Государственная программа материнского капитала продолжает оказывать поддержку молодым семьям. Программа претерпевает ежегодные изменения, увеличивая размеры выплат и улучшая условия их распределения. Каким будет материнский капитал в 2026 году, как его получить и на что можно потратить?

    Индексация материнского капитала

    Размер материнского капитала увеличивается ежегодно путем индексации. Данные изменения отражают инфляционные ожидания и помогают компенсировать увеличение затрат на воспитание детей. Итак, какие суммы ждут семьи в 2026 году?

    • На первого ребенка материнский капитал вырастет до 706,8 тыс. рублей.

    • На второго ребенка увеличится до 934,1 тыс. рублей.

    Стоит учесть, что если родители воспользовались правом на выплату на первого ребенка раньше, при рождении второго малыша им зачислят разницу между этими суммами. Таким образом, дополнительная выплата составит 227,2 тыс. рублей.

    Эти цифры определены бюджетом Социального фонда на 2025 год и последующий период, утвержденным Государственной думой.

    «Материнский (семейный) капитал – это одна из самых значимых и долгосрочных мер поддержки российских семей. Для многих он стал реальным подспорьем в улучшении жилищных условий, получении детьми качественного образования и адаптации детей-инвалидов», – заявляла детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

    Кто может получить материнский капитал

    Основное условие получения сертификата – рождение или усыновление второго и последующих детей после 1 января 2007 года. Помимо женщин-матерей, правом на материнский капитал обладают и другие категории граждан:

    Женщина, родившая или усыновившая второго ребенка

    Это основное основание для получения сертификата. Женщина, которая родила или удочерила второго и последующих детей, автоматически приобретает право на господдержку. Мать должна обладать российским гражданством, а ребенок – родиться на территории РФ.

    Мужчина, единственный усыновитель

    Мужчина, ставший единственным усыновителем второго и последующих детей, также может претендовать на получение материнского капитала. Однако это возможно только в том случае, если судебный акт об усыновлении вступил в силу после 1 января 2007 года.

    Отец, принявший обязательство по воспитанию ребенка

    Отдельная категория получателей – отцы, взявшие на себя заботу о детях после гибели матери, не являвшейся гражданкой России. В такой ситуации отец, если он является гражданином России и его дети также российские граждане, становится получателем права на материнский капитал.

    Несовершеннолетние или совершеннолетние студенты младших курсов

    Дети или подростки, не достигшие 23-летнего возраста, вправе унаследовать материнский капитал, если их родители утратили возможность его реализации. Обязательным условием является подтвержденное наличие гражданства РФ у ребенка.

    Важные условия получения материнского капитала:

    • Родитель (или усыновитель) должен быть гражданином России.

    • Ребенок должен родиться или быть усыновленным на территории Российской Федерации.

    В случае усыновления второго и последующих детей после 1 января 2007 года судья должен утвердить усыновление судебным решением. Таким образом, программа охватывает широкий круг российских семей, стремящихся создать комфортные условия для воспитания детей.

    Как получить материнский капитал

    Процедура получения материнского капитала стала гораздо удобнее и проще благодаря современным технологиям и цифровизации процессов. Сегодня весь процесс получения сертификатов на материнский капитал проводится в удаленном режиме, без необходимости писать заявление вручную.

    Автоматизация выдачи сертификатов

    Сегодня сертификат на материнский капитал выдается автоматически. После рождения или усыновления ребенка запись о нем регистрируется в органах ЗАГС, откуда информация незамедлительно попадает в электронный реестр. Спустя пять рабочих дней система формирует и отправляет сертификат на материнский капитал на аккаунт заявителя в личном кабинете портала «Госуслуги».

    Таким образом, будущим мамам и папам больше не нужно посещать отделения СФР или отправлять какие-либо запросы: вся процедура выполняется автоматически и мгновенно.

    Получение бумажной копии сертификата

    Несмотря на автоматизацию, некоторые семьи предпочитают получить физическую копию сертификата на руки. Сделать это несложно:

    • Можно обратиться в ближайший многофункциональный центр (МФЦ), где сотрудник распечатает и выдаст сертификат.

    • Также есть возможность заказать доставку документа домой посредством почтового отправления через личный кабинет на портале «Госуслуги».

    Как использовать маткапитал

    Для того чтобы направить средства материнского капитала на реализацию конкретных целей (улучшение жилищных условий, образование ребенка, пенсионные накопления матери и прочее), необходимо подать заявление. Это можно сделать следующими способами:

    • через портал «Госуслуги»;

    • лично в региональном отделении Социального фонда России.

    Документ в цифровом формате поступает в личный кабинет владельца на портале «Госуслуги» в течение пяти рабочих дней с даты государственной регистрации ребенка.

    При отсутствии подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» правообладатель может получить традиционный бумажный сертификат, обратившись с паспортом в любой клиентский офис МФЦ.

    Электронные сервисы и удобства

    Современные технологии сделали процесс получения и распоряжения материнским капиталом предельно комфортным и быстрым. Вам не нужно стоять в очередях или собирать многочисленные справки – все документы формируются автоматически, а заявления принимаются дистанционно. Это сокращает временные затраты и минимизирует риски ошибок при обработке запросов.

    Таким образом, государство стремится максимально упростить процесс получения материнского капитала, чтобы российские семьи могли своевременно решать свои проблемы и реализовывать планы по улучшению качества жизни.

    На что потратить материнский капитал

    Одна из главных целей программы – поддержать семьи, решившиеся на расширение состава, стимулируя их улучшать жилищные условия и обеспечивать будущее своих детей. Рассмотрим основные направления расходования средств материнского капитала:

    Улучшение жилищных условий с материнским капиталом

    Направление средств материнского капитала на жилье продолжает лидировать среди семейных финансовых стратегий. Программа позволяет решать широкий спектр жилищных задач:

    • приобретение недвижимости: покупка квартиры или частного дома как на первичном, так и на вторичном рынке;

    • ипотечное кредитование: внесение первоначального взноса при оформлении жилищного займа или погашение существующей ипотеки;

    • строительство: финансирование возведения индивидуального жилого дома;

    • реконструкция и ремонт: средства разрешено направлять, в том числе, на модернизацию домов блокированной застройки (таунхаусов).

    Важное условие: приобретаемое или реконструируемое жилое помещение должно соответствовать установленным санитарным и техническим нормативам, подтверждая его пригодность для круглогодичного проживания.

    Также программа допускает участие в долевом строительстве. Сотрудничество с банками, аккредитованными для работы с маткапиталом, значительно упрощает и ускоряет процедуру одобрения и оформления сделки.

    Образовательные нужды

    Материнский капитал можно направить на оплату образовательных учреждений, будь то детский сад, школа или вуз. Особое внимание уделяется частным образовательным учреждениям, аккредитованным государственными органами.

    Родители могут оплатить дошкольное образование, курсы подготовки к школе, обучение иностранным языкам и многое другое.

    Накопительная пенсия матери

    Еще один вариант использования материнского капитала – инвестирование средств в будущую пенсию матери. Это долгосрочная инвестиция, позволяющая обеспечить женщине дополнительный источник доходов в пожилом возрасте.

    Дополнительные опции

    Существует несколько специфичных направлений, куда можно вложить материнский капитал:

    • поддержка детей-инвалидов, в том числе оплата реабилитации и медицинских процедур;

    • обучение и адаптация детей с особенностями развития.

    Ключевые моменты, о которых стоит помнить

    Перед использованием материнского капитала необходимо учесть ряд важных моментов:

    • Средства можно направить на целевое расходование, не ожидая достижения ребенком трехлетнего возраста, если речь идет об ипотеке или образовании.

    • Приобретенное жилье должно быть оформлено в совместную собственность родителей и детей.

    • Недвижимость, купленную с помощью материнского капитала, невозможно продать без предварительного выделения долей детям.

    Часто задаваемые вопросы о материнском капитале

    Что делать, если семейный бюджет недостаточен для покрытия первоначальной суммы ипотеки?

    Ответ: Законодательство допускает использование материнского капитала для оплаты первоначального взноса по ипотеке. Банк принимает средства сертификата как часть собственных средств заемщика, что увеличивает шанс одобрения кредита.

    Какие нюансы возникают при продаже недвижимости, купленной с использованием материнского капитала?

    Ответ: Продажа недвижимости, приобретенной с использованием материнского капитала, сопровождается обязательной процедурой раздела собственности между родителями и детьми. Дети должны получить долю в праве собственности на недвижимость, что осложняет продажу без предварительного согласования с органами опеки.

    Какие дополнительные выплаты возможны для многодетных семей?

    Ответ: Правительство рассматривает инициативу о выплате материнского капитала на третьего и последующих детей. Предполагается, что за каждого последующего ребенка выплаты будут повышаться на 25%. Это сделает материнский капитал весомым стимулом для многодетных семей.

    Будут ли продолжать индексировать материнский капитал после 2026 года?

    Ответ: Индексация материнского капитала продолжается ежегодно, поскольку программа продлена до 2030 года. Размеры выплат будут расти вслед за ростом инфляции, сохраняя свою привлекательность для семей с детьми.

    Материнский капитал – важная составляющая помощи семьям с детьми в России. Ежегодная индексация, широкая сфера применения и простота оформления способствуют повышению привлекательности программы. Благодаря ей молодые семьи получают реальную возможность реализовать мечту о собственном доме, качественной медицинской поддержке и достойном будущем для своих детей.

