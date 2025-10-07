Глава Минтруда рассказал о планах изменить модель маткапитала

Котяков заявил о необходимости доработки маткапитала для роста рождаемости

Tекст: Вера Басилая

Министр труда Антон Котяков заявил о необходимости развивать материнский капитал для большего стимулирования рождения вторых и последующих детей, передает РБК.

По его словам, действующая модель требует обновления.

«В целом маткапитал свою функцию сначала по стабилизации, а потом по росту рождений с момента его введения в 2007 году и до 2016 года выполнил Потом его трансформация в 2020 году, когда мы переместили основную часть на первого ребенка, позволила нам не провалиться по первым рождениям», – отметил министр.

Котяков подчеркнул, что, несмотря на замедление спада рождаемости первенцев, роста числа вторых рождений не произошло, хотя число третьих детей увеличивается. По его мнению, стране необходима дополнительная поддержка, чтобы усилить вклад маткапитала в демографию. Власти сейчас рассматривают возможности, как сделать инструмент более эффективным именно для семей, решающихся на второго и последующих детей.

Министр напомнил, что требуется пересмотреть и другие меры демографической поддержки, чтобы создать «значимый стимулирующий инструмент», возможно в виде новой модели материнского капитала. Котяков считает, что некоторые действующие меры утратили свою эффективность или не достигают целевой аудитории.

Особое внимание, по словам главы Минтруда, нужно уделить доступности мер поддержки для семей независимо от их кредитных обязательств. «Закредитованность сегодня, в нашем понимании, – это один из существенных факторов, сдерживающих рождаемость», – добавил он.

Ранее в Минтруда сообщили, что материнский капитал будет проиндексирован на 6,8% в соответствии с инфляцией.

Котяков заявил о необходимости индексировать региональные материнские капиталы.

Премьер Михаил Мишустин заявил, что время рассмотрения заявлений на использование материнского капитала в России будет сокращено с десяти до пяти рабочих дней.