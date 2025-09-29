Минтруд сообщил о росте соцвыплат для семей в 2026 году

Tекст: Ольга Иванова

Информация о плановом увеличении социальных выплат для семей с детьми поступила от Минтруда, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2026 году достигнет 955,8 тыс. рублей, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан составит до 83 тыс. рублей. Помимо этого, максимальное пособие по временной нетрудоспособности превысит 207 тыс. рублей в месяц.

На страховые выплаты по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности в 2026 году предусмотрено почти 1,4 трлн рублей. Кроме того, на единое пособие для семей с детьми планируется направить 1,76 трлн рублей.

Согласно сообщению Минтруда, материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля 2026 года на уровень прогнозируемой инфляции в 6,8%. В результате маткапитал за двоих детей увеличится до 974,1 тыс. рублей, для первого ребенка – до 737,2 тыс. рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 28 773 рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что размер регионального материнского капитала в России составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Минтруд рекомендует индексировать эти выплаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд выявил многочисленные злоупотребления при использовании маткапитала. Семьи с детьми в Приамурье получили возможность оформить новые денежные выплаты.



