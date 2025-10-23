В ОП предложили повысить маткапитал на второго ребенка почти до 1 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, материнский капитал на второго ребенка должен быть не меньше 912 тыс. рублей, передает ТАСС. Рыбальченко пояснил, что нынешний размер поддержки слабо мотивирует семьи к рождению второго ребенка, что негативно сказывается на демографической ситуации.

Рыбальченко напомнил, что сейчас сумма в 912 тыс. рублей (объединяющая выплаты на первого – 690 тыс. рублей – и второго – почти 222 тыс. рублей – ребенка) выплачивается только тем семьям, где первенец появился до 1 января 2020 года. По его мнению, такой порядок несправедлив, поскольку семьи, где оба ребенка родились после этой даты, получают меньшую поддержку.

Эксперт подчеркнул, что поддержка при рождении каждого нового ребенка должна быть значимой и ощутимой для родителей. По его словам, решение о модернизации программы маткапитала важно принимать аккуратно и осторожно, чтобы не допустить ошибок в схемах выплат.

Рыбальченко также отметил, что система господдержки должна быть максимально простой и прозрачной для семей. «Есть ребенок – есть государственная поддержка», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сумма материнского капитала в 2026 году составит 756 тыс. рублей на первого ребенка и 1,2 млн рублей на второго ребенка.

В России решили сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал с одного месяца до двух недель.

Глава Минтруда заявил о планах изменить модель маткапитала, чтобы расширить возможности его использования.



