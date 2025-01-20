Прокуратура утвердила обвинение экс-замминистра Иванову по делу о растрате

Tекст: Дарья Григоренко

Обвинительное заключение было направлено в Хамовнический суд Москвы. Суд подтвердил регистрацию материалов уголовного дела, однако дата рассмотрения пока не назначена. Дело также еще не распределено конкретному судье, передает ТАСС.

Источник отметил, что материалы направлены для рассмотрения по существу. Обвиняемые Иванов и Филатов подозреваются в особо крупной растрате и выводе средств из банка. Ожидается назначение судебного заседания.

Ранее сообщалось, что в рамках дела против экс-замминистра обороны Тимура Иванова суд арестовал 12 редких ретроавтомобилей и два ретромотоцикла, среди которых Packard 1942 года и Triumph 1800 1948 года. Напомним, Басманный суд Москвы продлил арест имущества Иванова, включая его недвижимость и автомобили, до конца марта 2025 года.

В декабре стало известно, что в уголовном деле против Тимура Иванова, обвиняемого в растрате 200 млн рублей и получении взятки в размере 1 млрд 185 млн рублей, могут появиться новые эпизоды, связанные с прежними и потенциально новыми преступлениями.