Суд арестовал 12 ретроавтомобилей по делу экс-замминистра Иванова

По делу Иванова арестованы 12 ретроавтомобилей и два ретромотоцикла

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», суд арестовал коллекцию ретроавтомобилей и мотоциклов по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. В списке арестованного имущества числятся 12 автомобилей, выпущенных в период с 1938 по 1977 годы, и два ретромотоцикла 1953 года. Среди них выделяются редкие модели: Packard 1942 года и британский родстер Triumph 1800 1948 года.

Всего по этому делу было арестовано 37 транспортных средств, зарегистрированных на близких Иванову людей и подконтрольные ему фирмы. В их число входят 23 автомобиля, 12 мотоциклов, один мотороллер с мотоколяской и катер для рыбалки. Арест транспортных средств стал частью расследования по обвинению Иванова во взяточничестве на сумму около 1 млрд рублей, в чем он свою вину не признает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, роскошный автомобиль Rolls-Royce Ghost стоимостью более 10 млн рублей арестовали в рамках дела против бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, а также его автомобили и недвижимость могут стать собственностью РФ после обвинительного приговора.