В деле экс-замминистра обороны Иванова появился Rolls-Royce за 10 млн рублей

Rolls-Royce Ghost 2013 года за 10 млн рублей арестован в рамках дела экс-замминистра Иванова

Tекст: Вера Басилая

В деле бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова появился Rolls-Royce Ghost 2013 года выпуска, цена на который начинается от 10 млн рублей. Этот автомобиль арестован по решению Басманного суда, передает РИА «Новости».

Согласно онлайн-сервисам, таким как «Автокод» и «Авто.ру», указанный Rolls-Royce принадлежит компании ООО «Гермес-Техно». В октябре суд наложил на автомобиль арест, запретив регистрационные действия. Учредителем «Гермес-Техно», по данным сервиса «БИР-Аналитик», являлся Станислав Кузнецов, предположительно, водитель семьи Иванова.

Тимур Иванов, который занимал должность замминистра обороны России с мая 2016 года, был уволен 20 июня 2024 года. Он отвергает обвинения в получении взятки и намерен давать показания. Счета и активы обвиняемых в этом деле арестованы. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы по статье о взятке.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле против Тимура Иванова, обвиняемого в растрате 200 млн рублей и получении взятки в размере 1 млрд 185 млн рублей, могут появиться новые эпизоды, связанные с прежними и потенциально новыми преступлениями.

Следственный комитет ужесточил обвинение экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, причастному к растрате и отмыванию средств на общую сумму более 4 млрд рублей.

По делу была арестована элитная квартира на Арбате площадью более 300 кв. метров, рыночная стоимость которой превышает 500 млн рублей. Басманный суд Москвы продлил арест имущества Иванова, включая его недвижимость и автомобили, до конца марта 2025 года.