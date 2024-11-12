Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.0 комментариев
По делу экс-замминистра Иванова арестовали элитную квартиру в центре Москвы
Элитная квартира на Арбате площадью более 300 кв. метров, рыночная стоимость которой превышает 500 млн рублей, арестована по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток.
Элитная квартира в центре Москвы, стоимость которой превышает полмиллиарда рублей, арестована по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, сообщает РИА «Новости».
Объект недвижимости расположен в районе Арбат и имеет площадь более 300 кв. метров. Кадастровая оценка этой квартиры составляет около 116 млн рублей, в то время как рыночная цена превышает 500 млн рублей.
В документах, с которыми ознакомилось РИА «Новости», указано, что в квартире была зарегистрирована бывшая супруга Тимура Иванова Светлана. В настоящее время квартира находится под арестом, что подтверждают данные сервисов проверки недвижимости. Решение об аресте было принято Басманным судом Москвы 26 июня в рамках уголовного дела, возбужденного против Иванова.
Тимур Иванов обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и находится под стражей с конца апреля. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие утверждает, что Иванов получил взятки на сумму около 1 млрд рублей. Однако сам Иванов свою вину не признает. Арест имущества, включая счета и автомобили, был связан с тем же уголовным делом, по которому теперь арестована и квартира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи по делу бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова обязаны провести 11 экспертиз, включая завершение осмотра изъятых предметов и допросы свидетелей.
Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявлено обвинение в двух эпизодах растраты в особо крупном размере, один из которых связан с банком «Интеркоммерц», а другой с покупкой паромов для Керченской переправы.
Басманный суд Москвы наложил арест на восемь автомобилей и два мотоцикла, находящихся в пользовании Тимура Иванова, в связи с расследованием уголовного дела.