Суд арестовал автомобили и мотоциклы Тимура Иванова

Басманный суд Москвы арестовал транспортные средства и недвижимость Иванова

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на восемь автомобилей и два мотоцикла, находящихся в фактическом пользовании бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.

Среди арестованных транспортных средств – Bentley Continental, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G63 AMG, а также ретро автомобиль 1967 года. Также арестованы мотоциклы MV Agusta Brutale 800 dragster RVS 1 и Triumph Thunderbird storm ABS.



Кроме транспортных средств, суд арестовал несколько объектов недвижимости и земельный участок, принадлежащих компании «Дворянское гнездо», которые, по версии следствия, контролировал Иванов. В постановлении о продлении ареста Иванова подтверждается информация об обеспечительном аресте указанных объектов.

По версии следствия, Иванов получил взятку за заключение контрактов на выгодных условиях для компании «Олимпситистрой», обеспечив индексацию стоимости контрактов.

Сам Иванов настаивает, что индексация происходила из-за увеличения объемов строительства и что он не принимал участия в конкурсных процедурах, проводившихся сторонними организациями.

Ранее сообщалось, что Тимура Иванова уличили в оформлении имущества через подставных лиц