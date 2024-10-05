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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    5 октября 2024, 03:28 • Новости дня

    Суд арестовал автомобили и мотоциклы Тимура Иванова

    Басманный суд Москвы арестовал транспортные средства и недвижимость Иванова

    Tекст: Денис Тельманов

    Басманный суд Москвы наложил арест на восемь автомобилей и два мотоцикла, находящихся в пользовании Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны, в связи с расследованием уголовного дела.

    Как сообщает ТАСС, Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на восемь автомобилей и два мотоцикла, находящихся в фактическом пользовании бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.

    Среди арестованных транспортных средств – Bentley Continental, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G63 AMG, а также ретро автомобиль 1967 года. Также арестованы мотоциклы MV Agusta Brutale 800 dragster RVS 1 и Triumph Thunderbird storm ABS.

    Кроме транспортных средств, суд арестовал несколько объектов недвижимости и земельный участок, принадлежащих компании «Дворянское гнездо», которые, по версии следствия, контролировал Иванов. В постановлении о продлении ареста Иванова подтверждается информация об обеспечительном аресте указанных объектов.

    По версии следствия, Иванов получил взятку за заключение контрактов на выгодных условиях для компании «Олимпситистрой», обеспечив индексацию стоимости контрактов.

    Сам Иванов настаивает, что индексация происходила из-за увеличения объемов строительства и что он не принимал участия в конкурсных процедурах, проводившихся сторонними организациями.

    Ранее сообщалось, что Тимура Иванова уличили в оформлении имущества через подставных лиц

    4 октября 2024, 19:10 • Новости дня
    Белоусов вручил отличившимся на СВО бойцам «Золотые Звезды» Героев России
    Белоусов вручил отличившимся на СВО бойцам «Золотые Звезды» Героев России
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции, вручили медали «Золотая Звезда» Героев России, награждение провел министр обороны Андрей Белоусов.

    Военнослужащим также вручили именное огнестрельное оружие, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Также министр от лица Верховного Главнокомандующего президента России Владимира Путина и от себя лично поздравил бойцов с наградами, выразил им благодарность и пожелал успехов.

    «На линии боевого соприкосновения вы проявили высочайший профессионализм, готовность самоотверженно защищать интересы нашей Родины, жизнь ее граждан. Продемонстрировали силу духа, отвагу, мужество и честь, которые отличали героев Отечества на протяжении всей истории. На деле доказали верность Родине и присяге», – сказал Белоусов.

    Ранее министр поздравил соединения и воинские части российской армии, отличившиеся при освобождении Угледара.

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    3 октября 2024, 14:31 • Новости дня
    MWM: Танк Leopard может доставить России чувствительные технологии Германии

    MWM: Россия может получить доступ к чувствительным технологиям Германии через танк Leopard

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отправленный российскому предприятию «Уралвагонзавод» немецкий Leopard с украинской территории может иметь на борту некие чувствительные технологии, утверждает Military Watch Magazine.

    Речь идет о машине Leopard 2A6, произведенной в Германии, его отправили на «Уралвагонзавод» для изучения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Military Watch Magazine.

    Эта машина не была произведена специально для экспорта, а направлена из резервов немецкой армии.

    «А это значит, что в этих бронемашинах есть более чувствительные технологии», – отмечается в статье.

    По мнению авторов материала, использование немецких танков на Украине может привести к ухудшению экспортного потенциала немецкой бронетехники.

    Ранее журнал Forbes сообщал, что ВСУ направило в Курскую область свои лучшие боевые машины, это Strv 122 или Leopard 2A6.

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    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    5 октября 2024, 00:23 • Новости дня
    Тимура Иванова обвинили в хищении 2,2 млрд рублей при стройке корпуса в Твери

    Тверской кадетский корпус стал частью дела экс-министра обороны Тимура Иванова о хищении при строительстве

    Tекст: Денис Тельманов

    Кадетский корпус в Твери оказался связан с делом о хищении при строительстве, в котором обвиняются экс-замминистра обороны Тимур Иванов и два бизнесмена, что привлекло внимание к масштабным недоделкам и невыполненным работам.

    Как передает ТАСС, кадетский корпус в Твери стал одной из трех строек, которые фигурируют в уголовном деле против экс-замминистра обороны Тимура Иванова и двух бизнесменов. Бывший чиновник подозревается в хищении средств при строительстве объектов.

    Следствие утверждает, что Иванов получил взятку за предоставление преференций компании «Олимпситистрой», которая занималась возведением этих корпусов. В результате проверок было выявлено, что в проекте, на который было выделено 14 млрд рублей, недоделки оценены в 2 млрд 184 млн рублей.

    По словам Иванова, индексация стоимости строительства была вызвана увеличением фактических объемов работ. Он утверждает, что все три корпуса сейчас функционируют, а процедуру приемки объектов проводили сторонние организации, не связанные с Минобороны РФ.

    Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с мая 2016 года, но 20 июня стало известно о его увольнении, что, вероятно, связано с расследуемым делом.

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    4 октября 2024, 03:30 • Новости дня
    При обыске в офисе ГК «Пикет» по делу о бронежилетах изъяты деньги

    Tекст: Вера Басилая

    При обыске в офисе компании ГК «Пикет» в рамках дела о поставке некачественных бронежилетов были обнаружены и изъяты наличные деньги, сообщили в правоохранительных органах.

    Обыск в офисе ООО ГК «Пикет» проводился в рамках расследования дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, сообщает РИА «Новости».

    В ходе обыска были обнаружены и изъяты наличные денежные средства. Басманный районный суд разрешил наложение ареста на эти средства. В предоставленных документах указывается, что изъятые деньги могли быть получены преступным путем в качестве оплаты за реализацию контракта.

    По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» похитили денежные средства, выделенные Минобороны РФ для выполнения госконтракта на поставку защитных средств. Обвинения предъявлены генеральному директору компании Андрею Есипову и финансовому директору Виктории Антоновой по статьям о крупном мошенничестве и даче взятки.

    Среди обвиняемых по делу также числятся Михаил Кальченко, Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Им вменяется посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере. Сумма изъятых средств пока не разглашается.

    Ранее сообщалось, что обвиняемые в мошенничестве на 2 млрд рублей при поставке бронежилетов для Минобороны теперь также подозреваются в даче взятки.

    Напомним, что СК расследует дело о хищении руководством ООО «ГК «Пикет», куда входят генеральный директор Андрей Есипов, финансовый директор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.

    Обвиняемые обманом получили от Минобороны не менее 2,4 млрд рублей за более чем 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям.

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    2 октября 2024, 07:55 • Новости дня
    Защита экс-замминистра Иванова заявила в суде об отсутствии доказательств вины

    Tекст: Александра Юдина

    Адвокат бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова опроверг в суде обвинения в его причастности к коррупции, заявив о голословности доводов следствия и отсутствии документальных подтверждений.

    По его словам, следствие не представило весомых доказательств, подтверждающих причастность Иванова к предъявленным обвинениям, передает ТАСС.

    В материалах дела говорится, что районный суд при продлении срока ареста Иванову проверил обоснованность подозрений, основываясь на свидетельских показаниях и других материалах дела. Тем не менее, адвокат утверждает, что эти доказательства не могут служить основой для обвинения.

    Суд счел необходимым оставить Иванова под стражей, отметив, что меры пресечения, не связанные с изоляцией, не способны обеспечить должное выполнение уголовного преследования.

    Ранее сообщалось, что по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестованы земельный участок, дом и баня в Тверской области на общую сумму 82,5 млн рублей.

    Напомним, Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей. В настоящее время Иванов находится под арестом.

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    3 октября 2024, 12:45 • Новости дня
    Бывшие сотрудники Минобороны похитили свыше 35 млн рублей на ремонте госпиталя

    Бывшие сотрудники ВСК и директор фирмы похитили 35 млн рублей при ремонте госпиталя в Перми

    Бывший руководитель строительного филиала и его заместитель обвиняются в хищении более 35 млн рублей, используя подложные документы при выполнении ремонта военного госпиталя в Перми.

    Как сообщает ТАСС, бывший начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко обвиняются в хищении 35 млн рублей. Средства похищены в рамках исполнения гособоронзаказа на капитальный ремонт военного госпиталя в Перми.

    Следствие выяснило, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя контракт на сумму более 190 млн рублей, использовали подложные документы для хищения денег. Похищенные 35 млн рублей фигуранты распределили между собой. В отношении Сухова применена мера пресечения в виде заключения под стражу, тогда как Сергель объявлен в межгосударственный розыск.

    Расследованием занимается Главное военное следственное управление СК. Все дело находится под контролем высших инстанций, и результаты будут тщательно анализироваться. В пресс-службе СК уточнили, что расследование ведется по ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие обвиняет полковника Гамаюнова в мошенничестве на сумму более 80 млн рублей при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии летно-технических комплексов. В продолжение темы, бывший исполнительный директор авиаприборного ремонтного завода в Ростовской области Сослан Урумов, проходящий по уголовным делам о хищении денежных средств, задержан, как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Ростовской области. Более того, российские прокуроры инициировали возбуждение 550 уголовных дел, связанных с нарушениями при исполнении контрактов по гособоронзаказу, как сообщил генпрокурор Игорь Краснов во время ежегодного отчета в Совете Федерации.

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    4 октября 2024, 01:14 • Новости дня
    В России заработала комиссия по набору контрактников

    Медведев заявил о начале работы комиссии по набору контрактников в армию

    Tекст: Вера Басилая

    Комиссия, созданная президентом России для комплектования армии контрактниками, приступила к работе, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев подчеркнул, что заключение контракта остается единственной формой привлечения граждан России для участия в специальной военной операции.

    «Комиссия по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, созданная президентом России, приступила к работе», – сообщил Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

    По его словам, в каждом регионе и муниципалитете ведется активная работа с будущими военнослужащими-контрактниками. Это включает совершенствование системы федеральных и региональных выплат, а также других форм поддержки военнослужащих и их семей. Медведев отметил, что данная работа будет продолжаться до достижения полной и окончательной победы.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подсудимым заключать контракты на военную службу в условиях мобилизации и военного положения.

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    4 октября 2024, 11:08 • Новости дня
    Путин назвал принятие на вооружение «Ангары» основной задачей Космических войск

    Путин назвал принятие на вооружение комплекса «Ангара» основной задачей Космических войск

    Tекст: Александра Юдина

    Космический ракетный комплекс «Ангара» сыграет ключевую роль в обеспечении независимого и гарантированного доступа в космическое пространство, его принятие на вооружение – ключевая задача Космических войск, заявил президент России Владимир Путин.

    «Подчеркну: в числе ваших главных, важнейших задач – проведение опытно-космических работ, испытаний, а также принятие на вооружение современных высокотехнологичных образцов техники, среди которых первоочередное место занимает космический ракетный комплекс «Ангара». Именно ему предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении России независимого, гарантированного доступа в космическое пространство», – указано в поздравлении главы государства с Днем Космических войск, опубликованном на сайте Кремля.

    «Ангара» – семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого, в которых используются экологически чистые компоненты топлива.

    Космические носители этого типа предназначены для вывода различных аппаратов: спутников, кораблей, автоматических межпланетных станций. Последний пуск этой ракеты – успешный – был осуществлен 17 сентября.

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    4 октября 2024, 06:55 • Новости дня
    Суд арестовал имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах

    Суд в Москве арестовал имущество родственников фигурантов дела о некачественных бронежилетах

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве суд арестовал собственность родственников, связанных с делом о поставке низкокачественных бронежилетов для армии, включая квартиры и автомобиль, сообщили в правоохранительных органах.

    Арест наложен на жилое помещение площадью 50,3 кв. метра, принадлежащее родному брату одной из обвиняемых, а также на земельный участок, два жилых помещения площадью 20,9 и 40,1 кв. метра и автомобиль, которые принадлежат супруге другого фигуранта, передает РИА «Новости».

    Следствие утверждает, что данные объекты недвижимости были приобретены на денежные средства, полученные вскоре после совершения преступлений фигурантами дела, чтобы скрыть имущество от взысканий в случае вынесения обвинительного приговора.

    Суд считает, что арестованное имущество было оформлено на близких лиц с целью его сокрытия от возможных взысканий.

    Ранее при обыске в офисе компании ГК «Пикет» в рамках дела о поставке некачественных бронежилетов были обнаружены и изъяты наличные деньги.

    Сообщалось, что СК расследует дело о хищении руководством ООО «ГК «Пикет», в которое входят генеральный директор Андрей Есипов, финансовый директор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.

    Обвиняемые получили обманом от Минобороны не менее 2,4 млрд рублей за более чем 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям.

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    4 октября 2024, 08:59 • Новости дня
    Дроны «Куб» доказали эффективность на поле боя

    Дроны «Куб» показали высокую эффективность и точность в поражении живой силы противника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Барражирующие боеприпасы «Куб», разработанные концерном «Калашников», продемонстрировали высокую результативность в поражении живой силы и техники противника благодаря мощной боеголовке и высокой точности.

    Барражирующие боеприпасы «Куб» показали свою эффективность в боевых условиях, передает РИА «Новости». Благодаря современным тактико-техническим характеристикам, дроны-камикадзе способны точно поражать цели. Боеголовка, содержащая взрывчатое вещество, превосходящее тротил более чем в полтора раза, создает при взрыве высокую плотность поражения осколками, что снижает эффективность средств защиты противника.

    Производство этих ударных дронов активно расширяется, что позволяет значительно увеличивать их количество для армии. В Ростехе отметили, что уже произведены и применены тысячи таких дронов. «Куб» разработан концерном «Калашников» и предназначен для уничтожения живой силы, военной техники и радиолокационных средств. Разработка постоянно модернизируется, учитывая опыт военнослужащих на территории СВО.

    Дрон «Куб» может действовать как управляемый снаряд, оставаясь над заданной точкой и ожидая команду для атаки. Этот боеприпас способен опускаться на малые и подниматься на большие высоты в зависимости от рельефа местности. В Ростехе подчеркивают, что борьба с «Кубом» традиционными средствами ПВО является трудной и дорогостоящей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ударом дрона-камикадзе «Куб» уничтожили американскую гаубицу M777 в Курской области. Концерн «Калашников» показал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб» на дистанциях свыше 50 км. Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК.

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    2 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Арктическая группировка Северного флота вошла в Чукотское море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабли арктической группировки Северного флота успешно зашли в Чукотское море, преодолев сложные условия перехода через Берингов пролив, сопровождаемые дрейфующими льдинами, сообщили в пресс-службе флота.

    Переход через Берингов пролив осуществлялся под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, передает ТАСС. Как отметили в пресс-службе флота, североморцы столкнулись с непростыми гидрометеорологическими условиями, включая дрейфующие льдины.

    Состав группировки включает большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов». Эти суда выполняют задачи в условиях Арктики, демонстрируя высокую морскую подготовку экипажей и надежность техники.

    При этом, особое внимание уделялось безопасности при переходе через пролив, учитывая сложные условия, созданные морским льдом. Такие переходы требуют тщательной подготовки и координации всех подразделений, участвующих в экспедиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка кораблей Северного флота высадила морской десант на Чукотском побережье в ходе масштабных учений «Океан-2024». В дополнение к этому, группировка Военно-морского флота исследует возможные районы боевых действий и условия проведения спецопераций по уничтожению террористов. Также во время учений в Баренцевом море большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» поразил подлодку условного противника.

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    3 октября 2024, 11:46 • Новости дня
    «Калашников» увеличил производство авиапушек для истребителей

    Концерн «Калашников» нарастил производство ГШ-301 для МиГ и Су в связи с увеличением заказа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Калашников» увеличил выпуск авиационных пушек ГШ-301 для российских истребителей МиГ и Су благодаря росту заказов, что позволяет выполнять план производства вовремя.

    Концерн «Калашников» увеличил производство авиационных пушек ГШ-301 для российских истребителей, передает ТАСС.

    В связи с увеличением заказов на авиапушки по сравнению с 2023 годом выполнение производственного плана идет строго в соответствии с графиком.

    ГШ-301 используются в вооружении истребителей МиГ-29, МиГ-29К/КУБ, Су-27, Су-30, Су-35, а также фронтовых бомбардировщиков Су-34. Концерн отмечает, что за время использования пушек в боевых действиях не было получено ни одной жалобы от заказчиков, что подтверждает высокое качество продукции.

    Одноствольная авиационная пушка ГШ-301 была разработана Конструкторским бюро приборостроения в Туле под руководством конструкторов Василия Грязева и Аркадия Шипунова. Серийное производство началось в 1983 году на Ижевском машиностроительном заводе. Пушка «Балерина» отличается высокой точностью и темпом стрельбы и признана одной из лучших в мире в своем классе.

    Ранее новый легкий ручной пулемет РПЛ-20 продемонстрировал выдающиеся результаты в ходе апробации в зоне СВО, и не потребовалось никаких доработок.

    Отметим, что 5,45-мм автомат Калашникова АК-12 версии 2023 года принят на вооружение Федеральной службы войск нацгвардии, что подтверждено постановлением правительства от 28 августа. Также в зону спецоперации был отправлен первый УАЗ, оснащенный противодроновой и противоосколочной защитой, по информации из концерна «Калашников».

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    4 октября 2024, 22:13 • Новости дня
    В Москве задержали адвокатов по делу о взятке на 30 млн рублей

    В Москве задержаны два адвоката по делу о взятке на сумму более 30 млн рублей, им грозит до 15 лет колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве задержаны два адвоката, которые подозреваются в получении взятки на сумму более 30 млн рублей. Пока известны только их фамилии – Ушкалов и Шевцов.

    Представители правоохранительных органов подтвердили ТАСС факт задержания Ушкалова и Шевцова и отметили, что с ними сейчас проводятся следственные действия.

    В чем именно обвиняют защитников, не сообщается, однако источник ТАСС уточнил, что задержание произошло в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.

    Также сообщается, что адвокатам грозит до 15 лет лишения свободы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что бывший адвокат Эльман Пашаев был задержан по делу о мошенничестве. Он обещал за деньги освободить Алексея и Елену Блиновских от ответственности за неуплату налогов.

    В отношении Пашаева военными следственными органами СК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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    2 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    HAL начала выпуск двигателей для Су-30МКИ в Индии

    HAL произвела первый двигатель AL-31FP для Су-30МКИ по новому контракту с Минобороны Индии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Hindustan Aeronotics Limited (HAL) изготовила и передала ВВС Индии первый двигатель AL-31FP для истребителей Су-30МКИ в рамках нового контракта, предусматривающего производство 240 двигателей.

    Первый двигатель был передан ВВС и изготовлен на заводе Sukhoi Engine Division в Одише, передает ТАСС. Контракт на сумму 3,1 млрд долларов был подписан 9 сентября 2024 года и предусматривает полный цикл производства 240 двигателей в течение восьми лет.

    Индийское оборонное ведомство отметило, что этот шаг демонстрирует компетентность HAL в производстве авиационных двигателей и стремление к оснащению ВВС Индии современным оборудованием. Завод Sukhoi Engine Division освоил передовые технологии и создал инфраструктуру, отвечающую мировым стандартам.

    Для удовлетворения потребностей ВВС Индии требуется 950 новых двигателей для Су-30МКИ. Переоснащение этих истребителей новыми двигателями, произведенными по российской лицензии, проходит в рамках программы модернизации до уровня истребителей пятого поколения. Это позволит продлить срок их эксплуатации до 2055 года и оснастить самолеты новейшими радарами, авионикой, системами взаимодействия с беспилотниками и дальнобойным оружием, включая ракеты «воздух – воздух» Astra с дальностью 350 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская и индийская стороны ведут переговоры о расширении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц. В продолжение этого, Индия приступила к программе модернизации этих истребителей с бюджетом 7,5 млрд долларов, активно привлекая частный сектор. На фоне этих событий индийская компания Solar Industries India Limited успешно разработала и испытала 125-килограммовую авиабомбу, адаптированную для применения на Су-30МКИ.

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    4 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Россия нанесла удары по базам боевиков в Сирии

    ВКС России атаковали 12 баз боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские ВКС провели серию авиаударов по двенадцати базам боевиков в Сирии, вышедших из зоны Эт-Танф, в рамках совместной операции с сирийскими силами.

    Российские военно-воздушные силы провели серию прицельных ударов по обнаруженным базам боевиков в Сирии, сообщает ТАСС.

    В результате операции, проведенной в сотрудничестве с сирийскими военными, были атакованы двенадцать мест базирования боевиков, которые покинули зону Эт-Танф.

    Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк отметил, что удары были нанесены в рамках разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор, которые проводит командование вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск.

    Ранее сообщалось, что российские ВКС атаковали четыре базы боевиков в Сирии, включая провинции Хомс и Дейр-эз-Зор

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    Национальное достояние России оказалось на финансовом дне

    Газпром стал первым среди самых убыточных компаний России. На протяжении 25 лет компания, олицетворявшая национальное достояние России, приносила государству только прибыль, однако пришло время антирекордов. Что же сделало Газпром убыточным и когда компания сможет снова стать прибыльной? Подробности

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    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

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    В российской власти пришло время Героев

    Важным инструментом обновления российского госаппарата стала программа «Время героев». Ее участники – бойцы СВО, прошедшие подготовку с целью начать управленческую карьеру. Слушатели программы, например Артем Жога и Амыр Аргамаков, были назначены полпредом президента на Урале и сенатором от Республики Алтай. Что могут сделать ветераны спецоперации в российской власти? Подробности

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    Новый генсек НАТО привез Зеленскому бодрости и поддержки

    Украину посетил новый генсек НАТО Марк Рютте. В ходе переговоров речь шла о поставках вооружений и перспективах вступления Украины в НАТО. На просьбы Зеленского разрешить наносить удары вглубь России Рютте заявил, что этот вопрос обсудят на следующей неделе главы стран – лидеров НАТО. Почему Рютте выбрал Украину для своей первой зарубежной поездки и что Киев мог получить от нового генсека? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

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    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      «Друзья мира» опасны для Зеленского

      Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

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    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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