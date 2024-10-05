Тимура Иванова уличили в оформлении имущества через подставных лиц

Тимур Иванов оформлял имущество на других лиц для сокрытия преступлений

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в материалах дела, с которыми ознакомилось агентство, указывается, что Тимур Иванов, экс-замминистра обороны, использовал механизмы переоформления своего имущества на других лиц для сокрытия причастности к преступной деятельности.

«Иванов принимал меры к сокрытию фактов своего участия в совершении преступлений, в том числе путем переоформления имущества на иных лиц», – говорится в материалах дела.



В ходе обысков по местам работы и жительства Иванова были обнаружены крупные суммы наличных. Эти деньги, по мнению следствия, имеют незаконное происхождение и могли быть получены в результате коррупционных преступлений, включая те, которые еще не выявлены.

Следствие полагает, что Иванов мог совершать преступления не только в инкриминируемых ему сейчас эпизодах, но и при других обстоятельствах.

По версии следствия, Иванов получил взятку за содействие в заключении контрактов на выгодных условиях для компании «Олимпситистрой».

Он обеспечил индексацию каждого из объектов на 10% от верхней стоимости. Иванов утверждает, что индексация была связана с увеличением объемов строительства, и все объекты введены в эксплуатацию. Он настаивает, что конкурсные процедуры проходили вне Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что Тимура Иванова обвинили в хищении 2,2 млрд рублей при постройке кадетского корпуса в Твери