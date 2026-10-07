Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
Суд избрал меру пресечения директору парка «Патриот» по делу о взятке
Суд отправил гендиректора парка «Патриот» под домашний арест по делу о взятке
Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева, обвиняемого в получении многомиллионной взятки.
Руководителю парка «Патриот» избрана мера пресечения в рамках расследования уголовного дела о коррупционных преступлениях. Фигурант отправлен под домашний арест, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Суд избрал Васильеву меру пресечения в виде домашнего ареста», – сказал собеседник агентства.
В отношении генерального директора учреждения возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. По предварительным данным, следствие вменяет руководителю незаконное получение денежных средств на сумму 18 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд отправил под домашний арест двух других фигурантов этого расследования.
Во вторник правоохранительные органы задержали директора парка «Патриот» по делу о взятке.
Минобороны заявило о содействии следствию в рамках разбирательства.