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Тимура Иванова обвинили в хищении 2,2 млрд рублей при стройке корпуса в Твери
Тверской кадетский корпус стал частью дела экс-министра обороны Тимура Иванова о хищении при строительстве
Кадетский корпус в Твери оказался связан с делом о хищении при строительстве, в котором обвиняются экс-замминистра обороны Тимур Иванов и два бизнесмена, что привлекло внимание к масштабным недоделкам и невыполненным работам.
Как передает ТАСС, кадетский корпус в Твери стал одной из трех строек, которые фигурируют в уголовном деле против экс-замминистра обороны Тимура Иванова и двух бизнесменов. Бывший чиновник подозревается в хищении средств при строительстве объектов.
Следствие утверждает, что Иванов получил взятку за предоставление преференций компании «Олимпситистрой», которая занималась возведением этих корпусов. В результате проверок было выявлено, что в проекте, на который было выделено 14 млрд рублей, недоделки оценены в 2 млрд 184 млн рублей.
По словам Иванова, индексация стоимости строительства была вызвана увеличением фактических объемов работ. Он утверждает, что все три корпуса сейчас функционируют, а процедуру приемки объектов проводили сторонние организации, не связанные с Минобороны РФ.
Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с мая 2016 года, но 20 июня стало известно о его увольнении, что, вероятно, связано с расследуемым делом.