Тимура Иванова обвинили в хищении 2,2 млрд рублей при стройке корпуса в Твери

Тверской кадетский корпус стал частью дела экс-министра обороны Тимура Иванова о хищении при строительстве

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, кадетский корпус в Твери стал одной из трех строек, которые фигурируют в уголовном деле против экс-замминистра обороны Тимура Иванова и двух бизнесменов. Бывший чиновник подозревается в хищении средств при строительстве объектов.



Следствие утверждает, что Иванов получил взятку за предоставление преференций компании «Олимпситистрой», которая занималась возведением этих корпусов. В результате проверок было выявлено, что в проекте, на который было выделено 14 млрд рублей, недоделки оценены в 2 млрд 184 млн рублей.

По словам Иванова, индексация стоимости строительства была вызвана увеличением фактических объемов работ. Он утверждает, что все три корпуса сейчас функционируют, а процедуру приемки объектов проводили сторонние организации, не связанные с Минобороны РФ.

Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с мая 2016 года, но 20 июня стало известно о его увольнении, что, вероятно, связано с расследуемым делом.