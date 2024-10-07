Экс-замминистра Иванова обвинили в растрате свыше 3 млрд рублей

Экс-замминистра Иванову предъявили обвинения в растрате 3 млрд и 200 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, экс-замминистра обороны Тимуру Иванову было предъявлено обвинение в растрате свыше 3 млрд рублей и 200 млн рублей. Один из эпизодов связан с банком «Интеркоммерц», где Иванов организовал перечисление крупной суммы на счета иностранных фирм под видом валютных сделок. Утверждается, что это было сделано через компании «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед».

Другой эпизод связан с Керченской переправой, где Минобороны через «Туринвест сервисиз лимитед» приобрело два парома. Следствие утверждает, что ущерб от этой сделки составил более 200 млн рублей.

Представитель правоохранительных органов отметил, что показания против Иванова дал его бывший подчиненный Антон Филатов, который активно сотрудничает со следствием. Тем не менее сам Иванов отвергает все обвинения и не признает свою вину в предъявленных ему преступлениях.

Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на восемь автомобилей и два мотоцикла, находящихся в пользовании Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны, в связи с расследованием дела.

Тимур Иванов переоформлял имущество на других лиц, чтобы скрыть свое участие в преступных действиях, что подтверждают материалы дела. Адвокат бывшего замглавы Минобороны опроверг в суде обвинения Иванова в его причастности к коррупции, заявив о голословности доводов следствия и отсутствии документальных подтверждений.