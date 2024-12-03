  • Новость часаПротестующие в Тбилиси попытались обойти спецназ и вернуться к парламенту
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Шольц приехал в Киев спасать карьеру
    Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной
    На Западе обосновали поражение Украины в конфликте
    Элтон Джон потерял зрение
    Полиция Грузии назвала численность агрессивных участников акции
    ВС России начали наступление на трех направлениях в Харьковской области
    Путин пошутил о пересчете голосов на выборах в Румынии
    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке
    Зеленский анонсировал очередные перестановки в командовании ВСУ
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    4 комментария
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    26 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    25 комментариев
    3 декабря 2024, 06:07 • Новости дня

    Суд продлил арест имущества экс-замглавы Минобороны Иванова

    Басманный суд продлил арест имущества Тимура Иванова до марта 2025 года

    Tекст: Максим Попов

    Басманный суд Москвы продлил арест имущества бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, включая его недвижимость и автомобили, до конца марта 2025 года.

    Как сообщило ТАСС, в состав арестованного имущества входят усадьба «Дворянское гнездо», различные объекты недвижимости, земельные участки и дорогостоящие автомобили, включая «Кадиллак Эскалейд» и «Бентли Континенталь GT». Также в списке значатся мотоциклы MV Agusta Brutale 800 dragster RVS 1 и «Триумф» Thunderbird storm ABS.

    Иванов является фигурантом трех уголовных дел. Первое дело связано с растратой 200 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы, где также проходят его бывший подчиненный Антон Филатов и топ-менеджер банка «Интеркоммерц». Второе дело касается растраты более 3 млрд рублей самого банка, где также обвиняется Александр Бугаевский.

    Кроме того, Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1 млрд 185 млн рублей. По этому делу арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. Иванов отрицает вину и готов давать показания в свою защиту. 

    Ранее СК ужесточил обвинение, предъявленное Иванову. Генералу вменили организацию двух случаев растраты и участие в отмывании денежных средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более четырех млрд рублей.

    2 декабря 2024, 13:02 • Новости дня
    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины

    Немецкий политолог Рар: Шольц притащил чемодан в Киев ради рейтингов в Германии

    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии идет предвыборная кампания. И Олаф Шольц, который привык позиционировать себя как «своего» политика, пытается предстать деловым «рубахой-парнем». Впрочем, в серебристом чемодане могут быть какие-то важные документы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц прибыл на Украину с серебристым чемоданом в руках.

    «Обычно Шольц любит показывать себя народу простым и деловым человеком. Для этой демонстрации он часто таскает с собой старый, потрепанный портфель. Ведь люди должны видеть, что он «свой» политик», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Однако сейчас в Германии стартовала предвыборная кампания. «Рейтинги канцлера резко взлетели. И по чемодану немцам предстоит оценить его работу. Вот он – деловой «рубаха-парень», – продолжил собеседник.

    По словам аналитика, таким образом Шольц также может пытаться показать, что Берлин намерен и дальше помогать Киеву. «Например, большими деньгами. Но также в серебряном чемодане могут быть некие важные документы, необходимые для намеченных переговоров с Владимиром Зеленским», – заключил Рар.

    Ранее Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Выходя на перрон, канцлер ФРГ держал в руках серебристый чемодан. Данный визит немецкая пресса называет неожиданным. Примечательно, что в украинскую столицу он приехал впервые за последние два с половиной года.

    Напомним, в пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву всевозможную поддержку.

    До этого канцлер ФРГ сообщал, что он не планирует пересматривать отказ от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По оценке министра обороны страны Бориса Писториуса, передача вооружений ВСУ не способна изменить ситуацию на поле боя, однако в перспективе данный шаг может нести значительные угрозы для национальной безопасности.

    Коментарии (25)
    2 декабря 2024, 20:11 • Новости дня
    Опубликован список пленных, которых отказывается забирать Украина

    Москалькова опубликовала список пленных, которых отказывается забирать Украина

    Опубликован список пленных, которых отказывается забирать Украина
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список 630 пленных, которых Киев отказывается забирать, и выразила надежду на их участие в ближайшем обмене.

    Москалькова в своем Telegram-канале подчеркнула, что данные пленники содержатся на территории России уже более года,

    В ноябре сообщалось, что после того, как Москалькова обвинила Киев в политизации обмена пленными, ее украинский коллега Дмитрий Лубинец попросил Москву передать списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим считает некоторых своих военнопленных предателями и исключает их из обменных списков.

    Коментарии (3)
    2 декабря 2024, 20:20 • Видео
    Детская революция в Грузии

    Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 18:27 • Новости дня
    Путин: К 2030 году в России появится не менее ста инженерных школ
    Путин: К 2030 году в России появится не менее ста инженерных школ
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поставил задачу создать к 2030 году не менее ста инженерных школ и подготовить почти два миллиона специалистов в области инженерного дела.

    На встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых Путин  подчеркнул, что работа по подготовке инженерных кадров идет активно, и в ближайшие три года планируется подготовить около миллиона специалистов, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела, это миллион человек. А к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов – 1,8 млн человек. В целом работа в этом направлении идет… У нас созданы 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее 100», – сказал глава государства.

    Ранее депутат Государственной думы Олег Морозов заявил о кадровом дефиците в военно-промышленном комплексе, который достиг 400 тыс. специалистов, что связано с избытком специалистов гуманитарных наук и нехваткой инженерных кадров.

    Коментарии (50)
    2 декабря 2024, 15:07 • Новости дня
    Лавров сообщил о реализации флагманских проектов России и Венгрии в энергетике
    Лавров сообщил о реализации флагманских проектов России и Венгрии в энергетике
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Венгрия продолжают успешную реализацию флагманских проектов, включая энергетические, несмотря на искусственно созданные сложности в мировой экономике, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто.

    Лавров отметил, что экономическое сотрудничество России и Венгрии показывает устойчивый рост в товарообороте и инвестициях, передает РИА «Новости». «В сфере экономики мы имеем устойчивый, достаточно длительный рост товарооборота, инвестиционного сотрудничества, что идет на благо и нашим странам, и нашим народам», – заявил он.

    По словам Лаврова, эффективность принятых решений и договоренностей подтверждается успешной реализацией всех заявленных проектов, даже на фоне осложнений в мировой экономике.

    Ранее Сербия обратилась к России за помощью в строительстве нефтепровода.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 16:23 • Новости дня
    Маркетплейсы обязали передавать налоговикам данные о дроблении бизнеса продавцов

    ФНС: С 2025 года маркетплейсы начнут передавать данные в налоговую о дроблении бизнеса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Со следующего года крупнейшие маркетплейсы России начнут передавать Федеральной налоговой службе (ФНС) информацию о продавцах, у которых выявлены признаки дробления бизнеса, сообщили в ведомстве.

    Это станет частью эксперимента по обмену информацией с налоговыми органами, который призван помочь маркетплейсам донастроить системы внутреннего контроля, передает РИА «Новости».

    Как ранее отмечал глава ФНС Даниил Егоров, рамках эксперимента компании «сами увидят свои риски и смогут самостоятельно скорректировать модель работы».

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством выразил уверенность в том, что налоговая амнистия для компаний, использовавших дробление бизнеса с целью ухода от налогов, приведет к улучшению экономической ситуации в стране.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 16:56 • Новости дня
    Лавров выразил обеспокоенность призывами Запада дать Украине передышку

    Лавров выразил обеспокоенность призывами Запада к прекращению огня на Украине, чтобы дать ей передышку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность тем, что на Западе все чаще обсуждают прекращение огня как средство дать Украине «передышку» и возможность вооружиться.

    По мнению Лаврова, такая стратегия не способствует достижению мира, а лишь усиливает военную напряженность в регионе, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что разговоры о перемирии являются попыткой дать время для дальнейшего вооружения Украины дальнобойными системами.

    «Нас заботит то, что мы сейчас слышим, в последнее время все чаще и чаще, на Западе – в Брюсселе, в Лондоне, в Париже, в Вашингтоне начинают говорить о прекращении огня как средстве дать передышку Украине и дать самим себе эту возможность эту Украину опять закачать современным дальнобойным оружием. Это, конечно, не путь к миру», – сказал Лавров на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто.

    В июле глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что киевский режим пытается любыми способами добиться перемирия с Россией и выйти на новый раунд переговоров в формате «Минск-3», чтобы получить передышку и нарастить военную мощь. Телеканал CNN сообщал, что Дональд Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине.

    Коментарии (4)
    3 декабря 2024, 02:46 • Новости дня
    ВСУ заставляют искать корейцев в курских лесах

    BBC: Бойцы ВСУ сомневаются в наличии корейцев в курских лесах

    Tекст: Максим Попов

    Солдаты ВСУ в Курской области не сталкивались с северокорейскими военными, несмотря на заявления украинских и западных официальных лиц об их прибытии, но получили приказ захватить пленного корейского военного с документами.

    Украинские военные, находящиеся в Курской области, не сталкивались с северокорейскими военнослужащими, сообщает BBC. Один из бойцов ВСУ, представившийся Вадимом, в интервью заявил, что никто из его сослуживцев не видел военных КНДР. «Я ничего не видел и не слышал о корейцах, живых или погибших в Курской области», – сказал он.

    При этом подразделения ВСУ получили приказ захватить в плен хотя бы одного северокорейского солдата, предпочтительно с документами. За выполнение этой задачи военным обещали в качестве награды беспилотники или дополнительный отпуск. Но, как саркастически заметил другой солдат ВСУ по имени Павел, «очень трудно найти корейца в темном курском лесу, особенно, когда его там нет».

    Напомним, в середине ноября США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 22:35 • Новости дня
    Рютте назвал передачу вооружений Киеву приоритетной задачей НАТО

    Tекст: Максим Попов

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает приоритетной задачей альянса передачу Украине как оборонительных, так и наступательных вооружений для усиления ее позиций перед возможными мирными переговорами с Россией, сообщила Financial Times.

    Как отмечается в материале издания, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность передачи Киеву как оборонительных, так и наступательных вооружений для усиления ее позиций в возможных переговорах с Россией. По его словам, союзники обсуждают перспективу приглашения Украины в НАТО в контексте предстоящих переговоров, передает ТАСС.

    «Это то, по поводу чего союзники проводят консультации друг с другом, обсуждая, каким может быть следующий шаг и как подойти к вопросу. Однако главное – передать Украине военную помощь, особенно средства ПВО, но также и наступательные системы, которые необходимы ей», – заявил Рютте.

    Он подчеркнул, что его приоритет – обеспечить Украине сильную переговорную позицию, когда президент Зеленский решит вступить в мирные переговоры.

    Рютте также выразил обеспокоенность по поводу возможного мирного плана администрации будущего президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, может отвечать интересам Москвы. Он предупредил, что такой исход может усилить риски со стороны Китая, Ирана и КНДР, чьи лидеры только укрепят свои позиции.

    Напомним, накануне был опубликован план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, содержащий пять основных пунктов. Одновременно с этим экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил временные территориальные уступки Украины ради достижения мира, отметив необходимость гарантий безопасности для Киева.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 16:39 • Новости дня
    Путин и президент Ирана обсудили по телефону ситуацию в Сирии

    Путин и президент Ирана Пезешкиан обсудили по телефону ситуацию в Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии и укрепление российско-иранских связей, согласовав дальнейшие контакты.

    В ходе телефонных переговоров, состоявшихся по инициативе Тегерана, лидеры обсудили агрессию террористических группировок, которая угрожает суверенитету и стабильности Сирии, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы была выражена безусловная поддержка усилиям законных сирийских властей по восстановлению порядка и территориальной целостности.

    Обе стороны подчеркнули важность координации действий в рамках «Астанинского формата» с участием Турции. В ходе разговора также были рассмотрены актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых между Путиным и Пезешкианом в Казани 23 октября 2024 года.

    Кроме того, лидеры наметили план дальнейших контактов как на высшем уровне, так и на других уровнях.

    В октябре Путин и Пезешкиан встретились на саммите БРИКС в Казани в октябре. Российский лидер отметил, что Россия и Иран едины в стремлении к формированию справедливого многополярного миропорядка, а президент Ирана выразил благодарность Путину за проведение саммита, назвав его другом и похвалив организацию мероприятия.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2024, 00:07 • Новости дня
    МИД: Более четверти ударов ВСУ по гражданским объектам пришлись на Херсон

    Более четверти всех ударов ВСУ по гражданским объектам в прифронтовой зоне направлены на Херсонскую область

    Tекст: Максим Попов

    За минувшую неделю в Херсонской области резко увеличилось число ударов по гражданским объектам, совершенных ВСУ, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

    Как отмечается в документе, на минувшей неделе резко увеличилось число нападений на гражданские объекты в Херсонской области, передает ТАСС.

    В частности, были зафиксированы атаки ВСУ на гражданские объекты в Новой Каховке. Артиллерийский удар был нанесен по гражданскому автобусу в разгар дня, что привело к жертвам: погибли пять человек, а еще 23, включая двоих детей, получили ранения.

    Также был атакован центральный рынок Новой Каховки, где пострадал еще один мирный житель. В целом, за минувшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 55 мирных жителей, включая двоих несовершеннолетних. Десять человек погибли, в том числе один несовершеннолетний, говорится в докладе Мирошника.

    Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке погибли три человека.


    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 20:37 • Новости дня
    Путин заявил о фактическом отсутствии безработицы в России

    Путин заявил о проблеме нехватки рабочей силы в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что безработица в России составляет примерно 2,7%, что фактически свидетельствует о ее отсутствии, однако страна сталкивается с проблемой нехватки рабочей силы.

    «У нас минимальная безработица, ее фактически нет – 2,7%. Это фактически отсутствие безработицы, у нас проблема нехватки рабочих рук», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что для решения этой проблемы необходимо внедрять новые технологии, включая искусственный интеллект.

    Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что рынок труда в России находится в уникальном положении, уровень безработицы составляет около двух процентов, и подчеркнул необходимость повышения производительности труда.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2024, 05:11 • Новости дня
    Экипаж Т-72 прорвал оборону ВСУ с подбитой башней

    Экипаж танка Т-72Б3 поддержал наступление на красноармейском направлении, несмотря на серьезную поломку

    Экипаж Т-72 прорвал оборону ВСУ с подбитой башней
    @ Andrey Titov/ Business Online/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Экипаж танка Т-72Б3, несмотря на поврежденную башню, успешно прикрыл огнем БМП с штурмовиками при наступлении на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.

    Экипаж танка Т-72Б3 из группировки «Центр» сумел прорвать оборону противника и прикрыть огнем штурмовые подразделения, несмотря на повреждения, полученные в бою, передает РИА «Новости». Танк был атакован вражескими FPV-дронами и артиллерийскими снарядами, в результате чего был поврежден поворотный механизм башни.

    Для выполнения боевой задачи экипаж танка принял решение продолжить операцию. Командир машины координировал действия экипажа, помогая наводчику-оператору направлять огонь на огневые точки противника.

    «Работали, как на САУшке, доворачивали вправо, ехали, стреляли и снова доворачивали, и таким путем выполнили задачу», – отметил младший лейтенант Григорий Крышталь.

    По словам командования, усилия танкистов позволили уничтожить укрепленные пулеметные позиции, огневые точки, а также живую силу противника. Экипаж своими действиями сковал противника в маневре, не позволив ему вести ответный огонь и обеспечив успешное наступление штурмовых подразделений.

    До этого российские военные с помощью БПЛА обеспечили 30-километровую буферную зону в Запорожье.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2024, 04:59 • Новости дня
    Российские войска создали буферную зону из дронов в Запорожье

    Российские военные с помощью БПЛА обеспечили 30-километровую буферную зону в Запорожье

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска с использованием беспилотников создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области, что позволяет значительно ограничивать передвижения ВСУ на этом участке фронта.

    Российские военные успешно создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области с помощью беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». Об этом сообщил разведчик-пулеметчик специальной бригады ЮВО с позывным «Шахтер».

    «Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров, что позволяет качественно срывать ротации, и противник больше не может на тяжелой технике пересекать вот эту черту в 30 километров, потому как уничтожается», – приводит агентство его слова.

    По словам военного, ВСУ вынуждены прибегать к использованию легковых автомобилей для логистических операций. Попытки выдвижения на грузовиках приводят к их уничтожению.

    Напомним, ранее российские десантники «Корнетом» уничтожили расчет ВСУ в Запорожской области.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2024, 04:05 • Новости дня
    Названа дата оглашения приговора по делу россиянина Тордена в Финляндии

    В Финляндии завершаются слушания по делу россиянина Тордена, обвиняемого в военных преступлениях на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Вынесение приговора россиянину Воиславу Тордену, обвиняемому в военных преступлениях на Украине, перенесли на март из-за многочисленных слушаний в Финляндии, сообщила адвокат Наталия Мальгина.

    По словам Мальгиной, россиянин Воислав Торден, обвиняемый в Финляндии в совершении военных преступлений на Украине, узнает свой приговор в марте, передает ТАСС. Она отметила, что решение по делу обычно выносится в течение двух месяцев после завершения слушаний, которые по этому делу запланированы до 31 января.

    Мальгина пояснила, что всего намечено четырнадцать заседаний, которые начнутся 5 декабря и продлятся до конца января. Адвокат подчеркнула, что Торден содержится в тюрьме, но на условия содержания не жалуется. Другие заключенные относятся к нему с уважением.

    До этого сообщалось, что Воислав Торден, также известный как Ян Петровский, может получить от восьми лет до пожизненного заключения в Финляндии по обвинению в военных преступлениях. Обвинения связаны с предполагаемыми действиями Тордена на Украине в 2014-2015 годах.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 20:02 • Новости дня
    Песков: Разговор Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии пока не планируется

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый телефонный разговор между Владимиром Путиным и турецким лидером Тайипом Эрдоганом в связи с ситуацией в Сирии пока не запланирован.

    «В настоящий момент нет», – прокомментировал Песков, отвечая на вопрос о возможности нового телефонного контакта между лидерами России и Турции в связи с событиями в Сирии, передает ТАСС.

    В ходе предыдущего телефонного разговора, который состоялся 24 ноября, Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество. Турецкий лидер сообщил Путину о планах увеличить товарооборот с Россией.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии.

    Коментарии (0)
    Главное
    Опубликован план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине
    В Румынии утвердили итоги первого тура выборов президента
    Россия заблокировала американский план работы СБ ООН из-за Украины
    Обнародован список пленных, которых отказывается забирать Украина
    Сирийские ВВС уничтожили штаб террористов в Идлибе
    В Москве открыли памятник летчику Чкалову
    Известная российская актриса рассказала о своей встрече с НЛО

    Рубль вынуждает ЦБ действовать очень жестко

    Ослабление рубля сделало неизбежным достижение новых рекордов ключевой ставкой. Теперь нет никаких сомнений, что ЦБ в декабре опять ее поднимет. Причем эксперты ждут очень жесткого шага от ЦБ – роста ставки до 23% и даже до 25%. Почему нет другого – более приятного – пути для стабилизации ситуации? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

    Перейти в раздел

    Франция получила от Африки очередную пощечину

    Французских военных выгоняют сразу из двух африканских стран, которые когда-то были колониями Франции. Чад и Сенегал публично заявляют, что независимость этих государств несовместима с присутствием иностранных военных. Еще несколько месяцев назад ничто не предвещало подобного. Что же произошло и при чем тут Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Детская революция в Грузии

      Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............