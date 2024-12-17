Стало известно о возможности появления новых эпизодов в деле экс-замминистра обороны Иванова

Материалы дела: Бывшему замглавы Минобороны Иванову могут вменить новые эпизоды

Tекст: Мария Иванова

В деле бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды, связанные с преступлениями, совершенными в различные периоды. В настоящее время Иванову вменяется растрата и взятка в особо крупном размере, передает ТАСС.

В отношении Иванова возбуждены три уголовных дела. Первое касается хищения 200 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы. В качестве фигурантов дела также проходят его бывший подчиненный Антон Филатов, топ-менеджер банка «Интеркоммерц» и гражданин Германии Феликс Нойберг, которые объявлены в международный розыск.

Второе дело связано с растратой 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц», по которому кроме Иванова проходит бывший председатель правления банка Александр Бугаевский.

Также Иванову вменяется получение взятки на сумму 1 млрд 185 млн рублей, по этому эпизоду арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин.

Иванов, занимавший пост замминистра обороны с мая 2016 года, был уволен 20 июня. Он отвергает обвинения в получении взятки и готов давать показания. Счета и активы обвиняемых арестованы. По статье о взятке Иванову грозит до 15 лет колонии.

Ранее Следственный комитет ужесточил обвинение экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, причастному к растрате и отмыванию средств на общую сумму более 4 млрд рублей.

По делу была арестована элитная квартира на Арбате площадью более 300 кв. метров, рыночная стоимость которой превышает 500 млн рублей.

Басманный суд Москвы продлил арест имущества Иванова, включая его недвижимость и автомобили, до конца марта 2025 года.