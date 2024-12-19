Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.5 комментариев
Суд запланировал передать имущество экс-замглавы Минобороны в собственность России
ТАСС сообщил о возможности передачи арестованного имущества Тимура Иванова в собственность России
Автомобили и недвижимость бывшего замминистра обороны Тимура Иванова могут стать собственностью РФ после обвинительного приговора, согласно судебным документам, передает ТАСС.
Как сообщает ТАСС, имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, может быть передано в собственность Российской Федерации в случае его обвинительного приговора. Судебные документы указывают на возможность конфискации автомобилей, недвижимости и других активов Иванова на основании статьи 104.1 УК РФ о принудительном изъятии собственности, полученной в результате преступлений.
На имущество Иванова и его близких был наложен арест вскоре после возбуждения уголовного дела. В настоящее время срок ареста продлен до конца марта 2025 года. Среди арестованного имущества 23 автомобиля, 11 земельных участков, катер, объекты недвижимости и банковские счета.
В отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Первое касается растраты 200 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы. Второе дело связано с растратой свыше 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц». Иванов также обвиняется в получении взятки на сумму 1 млрд 185 млн рублей. Сам бывший замминистра отрицает обвинения и выражает готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами, чтобы доказать свою невиновность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы продлил арест имущества бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, включая его недвижимость и автомобили, до конца марта 2025 года. В уголовном деле против Тимура Иванова, обвиняемого в растрате 200 млн рублей и получении взятки в размере 1 млрд 185 млн рублей, могут появиться новые эпизоды, связанные с прежними и потенциально новыми преступлениями. Элитный автомобиль Rolls-Royce Ghost, стоимостью более 10 млн рублей, был арестован в рамках дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, следует из судебных документов.