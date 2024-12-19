Суд запланировал передать имущество экс-замглавы Минобороны в собственность России

  • Новость часаМашиниста грузового состава задержали после аварии поездов под Мурманском
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вашингтон обнаружил угрозу Америке в экспорте своего газа в Европу
    Зеленский допустил возвращение к профессии комика
    СМИ: Apple решила ограничить доступ к своим сервисам в России
    Эксперты назвали главную эмоцию россиян в 2024 году
    Путин проведет прямую линию и ответит журналистам
    Спецпосланник Трампа назвал убийство Кириллова неразумным шагом Киева
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова будут ликвидированы главари киевского режима
    Reuters: Европа планирует отправку на Украину 100 тыс. военных
    Трамп появился на публике с новой прической
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Безопасность государства важнее доходов от мигрантов

    За один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство генерала Кириллова.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские и армяне всегда разговаривают о главном

    Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.

    15 комментариев
    19 декабря 2024, 01:36 • Новости дня

    Суд запланировал передать имущество экс-замглавы Минобороны в собственность России

    ТАСС сообщил о возможности передачи арестованного имущества Тимура Иванова в собственность России

    Tекст: Денис Тельманов

    Автомобили и недвижимость бывшего замминистра обороны Тимура Иванова могут стать собственностью РФ после обвинительного приговора, согласно судебным документам, передает ТАСС.

    Как сообщает ТАСС, имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, может быть передано в собственность Российской Федерации в случае его обвинительного приговора. Судебные документы указывают на возможность конфискации автомобилей, недвижимости и других активов Иванова на основании статьи 104.1 УК РФ о принудительном изъятии собственности, полученной в результате преступлений.

    На имущество Иванова и его близких был наложен арест вскоре после возбуждения уголовного дела. В настоящее время срок ареста продлен до конца марта 2025 года. Среди арестованного имущества 23 автомобиля, 11 земельных участков, катер, объекты недвижимости и банковские счета.

    В отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Первое касается растраты 200 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы. Второе дело связано с растратой свыше 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц». Иванов также обвиняется в получении взятки на сумму 1 млрд 185 млн рублей. Сам бывший замминистра отрицает обвинения и выражает готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами, чтобы доказать свою невиновность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы продлил арест имущества бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, включая его недвижимость и автомобили, до конца марта 2025 года. В уголовном деле против Тимура Иванова, обвиняемого в растрате 200 млн рублей и получении взятки в размере 1 млрд 185 млн рублей, могут появиться новые эпизоды, связанные с прежними и потенциально новыми преступлениями. Элитный автомобиль Rolls-Royce Ghost, стоимостью более 10 млн рублей, был арестован в рамках дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, следует из судебных документов.

    18 декабря 2024, 14:33 • Новости дня
    Посол: Лондон изменил позицию после применения «Орешника»

    Посол Келин: Лондон изменил позицию после применения «Орешника» на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на территории Украины заставило Лондон занять более взвешенную позицию в отношении ударов дальнобойным вооружением вглубь России, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин.

    Хотя британцы и не испугались, они осознали, что возник новый фактор – ответ России на использование ракет Storm Shadow, заявил Келин в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

    В результате в Лондоне стали осторожнее относиться к этой теме и внимательно следят за развитием событий, добавил он.

    Келин отметил, что официальная реакция Британии на запуск «Орешника» была невнятной, однако в экспертных кругах изучались возможности и способности этой ракеты. Посол подчеркнул, что из Белоруссии, где планируется развернуть «Орешник», достижима каждая точка в Европе.

    Также дипломат отметил, что несмотря на наличие канала спецсвязи между Россией и Британией, обсуждать по нему нечего из-за кардинально разных позиций двух стран. Келин добавил, что все другие каналы коммуникации, за исключением военного атташата, были прерваны по инициативе англичан, однако контакты с Форин-офисом остаются.

    Ранее президент Владимир Путин отметил высокую эффективность российского ударного комплекса «Орешник», подчеркнув его преимущество перед современными аналогами США. Он сообщил, что серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который Россия не так давно успешно испытала в ответ на удары западным оружием по российским регионам, начнется в ближайшее время. Глава Минобороны Андрей Белоусов призвал масштабировать производство «Орешника» в следующем году.

    Коментарии (13)
    18 декабря 2024, 18:17 • Новости дня
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова будут ликвидированы главари киевского режима
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова будут ликвидированы главари киевского режима
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов и его помощник, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Слуцкий подчеркнул, что Россия не оставит без ответа теракт, в котором погибли генерал Кириллов и его помощник, передает РИА «Новости». По его словам, российская сторона ликвидирует главарей киевского режима.

    «Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», – сказал Слуцкий.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

    Коментарии (55)
    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

    Коментарии (0)
    18 декабря 2024, 14:51 • Новости дня
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молдавия обязана оплатить использованный российский газ, а обвинения в «шантаже» со стороны России должны быть оставлены в прошлом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Молдавия должна оплатить газ, который она использовала, и перестать обвинять Россию в газовом шантаже, передает RT. Это заявление она сделала после того, как президент Молдавии Майя Санду в Брюсселе обвинила Россию в газовом давлении.

    Дипломат добавила, что власти Молдавии продолжают «неприкрытое заигрывание» с НАТО, что также вызывает обеспокоенность в российской дипломатии. В ответ на обвинения в шантаже Захарова заявила: «Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует».

    Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона. До этого парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за опасности гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.

    Коментарии (19)
    18 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS
    Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России продемонстрировало, какие регионы страны находятся под угрозой дальнобойного вооружения ВСУ, включая ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG.

    На брифинге начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова Минобороны показало слайды с картой, демонстрирующей зоны досягаемости дальнобойного оружия, поставленного Вооруженным силам Украины, передает ТАСС.

    В зону досягаемости включены Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, Республика Крым и частично Краснодарский край и Волгоградская область.

    Также под угрозой оказались регионы Центрального федерального округа России: Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская области. Кроме того, в зону попали Тамбовская, Смоленская и Калужская области.

    Карта Минобороны отмечает, что под угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов Tekever AR3 с озвученной дальностью до 1 тыс. километров находятся регионы Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

    В ноябре The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация решила применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России до президентских выборов в США.

    Коментарии (9)
    18 декабря 2024, 17:15 • Новости дня
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда с грузовым, в результате чего три вагона сошли с рельсов, сообщили в РЖД.

    На борту пассажирского поезда сообщением Мурманск – Петербург находилось 326 пассажиров, передает ТАСС. В результате инцидента с рельсов сошли три вагона пассажирского состава и несколько вагонов грузового поезда.

    На место вызваны оперативные службы для ликвидации последствий аварии. Движение на участке железной дороги временно приостановлено. В настоящее время ведутся работы по восстановлению пути и уточнению информации о возможных пострадавших.

    В октябре в результате столкновения двух грузовых поездов на станции Челябинск-Южный один из работников локомотивных бригад получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

    Коментарии (16)
    18 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    ВЦИОМ: В России начала формироваться «российская мечта»
    ВЦИОМ: В России начала формироваться «российская мечта»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская молодежь все активнее стремится к самореализации в своей стране, формируя собственную «российскую мечту» и отвергая иностранные идеалы, заявил директор ВЦИОМ-Консалтинг по развитию Даниил Ермолаев.

    По его словам, это результат преодоления ценностного вакуума у младшей молодежи, передает ТАСС. Молодые россияне осознают возможность самореализации в своей стране и хотят оставаться в России.

    Ермолаев подчеркнул, что «российская мечта» принципиально отличается от американской, китайской и европейской. В 2025 году, согласно прогнозу ВЦИОМ, она начнет обретать более четкие очертания и станет заметнее.

    Эксперт отметил, что мировоззрение молодежи до 18 лет также меняется. Российская культура становится более значимой, и у молодежи расширяется репертуар культурных альтернатив. Молодые люди черпают вдохновение не только в западных, но и в восточных культурах, находя примеры для подражания и в России.

    Ермолаев заявил, что эти изменения – результат усилий в сфере молодежной политики за последние два года. 2022 и 2023 годы были временем адаптации и тактических решений, а 2024 год станет годом глубокой перезагрузки политики. По его словам, началась серьезная системная работа по определению и реализации целей.

    Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях изменения в закон о молодежной политике, усилив патриотическое воспитание и правовое просвещение молодежи. В законе появились новые направления, включая поддержку молодежных НКО.

    Коментарии (19)
    18 декабря 2024, 14:39 • Новости дня
    ВКС России пополнились новым соединением в 2024 году

    Начальник Генштаба сообщил о формировании в 2024 году нового соединения ВКС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2024 году в России сформировано новое соединение Воздушно-космических сил и восстановлены Московский и Ленинградский военные округа, а также созданы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 соединений в Сухопутных войсках.

    Новое соединение Воздушно-космических сил Российской Федерации было сформировано в 2024 году, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств. Он отметил, что это было сделано для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны страны.

    Кроме того, в 2024 году в Сухопутных войсках России также произошли значительные изменения. Официально были сформированы два военных округа – Московский и Ленинградский. Помимо этого, созданы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 новых соединений.

    Эти изменения свидетельствуют о масштабной реорганизации и укреплении Вооруженных сил России. Валерий Герасимов подчеркнул, что такие шаги предпринимаются для усиления оборонной способности и ответа на современные вызовы в области безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил создать в российских войсках единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на разных уровнях управления, министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул важность завершения формирования Московского и Ленинградского военных округов, объясняя это ответом на расширение НАТО к границам страны.

    Коментарии (0)
    18 декабря 2024, 20:42 • Новости дня
    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана

    Песков заявил о бескультурье киевского режима после хамства Зеленского Орбану

    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил хамское поведение Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув бескультурье украинского режима.

    По мнению Пескова, глава Украины Владимир Зеленский в хамской манере отверг мирные инициативы Орбана. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобное поведение свидетельствует не только об «опасной и преступной сущности» киевского режима, но и о его «чрезвычайном бескультурье», передает ТАСС.

    Песков также отметил, что киевский режим высказался против инициатив Орбана, что говорит о недальновидности и неспособности к конструктивному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, Орбан уже прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о ненужности венгерского посредничества и отвергнувшего предложения Будапешта о рождественском перемирии.

    Коментарии (0)
    18 декабря 2024, 21:34 • Новости дня
    Капитанам танкеров «Волгонефть» предъявили обвинение после крушений

    СК предъявил обвинение капитанам танкеров «Волгонефть» после крушения в Черном море

    Капитанам танкеров «Волгонефть» предъявили обвинение после крушений
    @ Пресс-служба Минприроды России/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Капитанам танкеров «Волгонефть», которые потерпели крушение в Черном море, предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения, сообщили в Следственном комитете России.

    В ведомстве сообщили, что двум капитанам нефтетанкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа», передает ТАСС.

    Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте капитанов. Обломки танкеров будут подняты для проведения экспертиз.

    Напомним, в Керченском проливе произошла частичная утечка нефтепродуктов с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за их крушения. Режим чрезвычайной ситуации введен в п. Веселовка и ст. Благовещенская на Кубани после разлива нефтепродуктов.

    Коментарии (0)
    18 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Герасимов сообщил о передислокации войск НАТО к границам России

    Валерий Герасимов сообщил о передислокации войск НАТО и США к границам России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в рамках учений Steadfast Defender НАТО переместила значительные силы, включая американские войска, к границам России и развернула на острове Борнхольм ракетный комплекс «Дарк Тифон».

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о передислокации НАТО значительных контингентов войск, включая американские, к российским границам, сообщает ТАСС. Это произошло в рамках учений Steadfast Defender. Герасимов подчеркнул, что на датском острове Борнхольм была развернута пусковая установка из состава мобильного ракетного комплекса «Дарк Тифон», дальность действия которого составляет 2400 км.

    Герасимов отметил, что подобные действия не способствуют повышению безопасности в Европе, особенно для новых членов НАТО, таких как Финляндия и Швеция. Россия, в свою очередь, в рамках стратегического сдерживания внимательно отслеживает все учения НАТО. Военно-морской флот России выполняет задачи по боевой службе, а также занимается поиском иностранных подводных лодок и слежением за корабельными группировками НАТО.

    По словам Герасимова, количество военных учений НАТО у российских границ возросло до 40 в год, что свидетельствует об увеличении активности альянса. На постоянной основе вблизи российских границ размещены многочисленные воинские контингенты. Герасимов отметил, что Финляндия и Швеция стали полноправными членами НАТО, в результате чего общее число участников альянса достигло 32.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что страны Запада сами доводят отношения с Россией до красной черты, а затем начинают пугать свое население «российской угрозой». Газета также сообщала, что «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе. Финляндия заявила о готовности к производству мин при выходе из Оттавской конвенции.

    Коментарии (3)
    18 декабря 2024, 20:50 • Новости дня
    Суд отменил приговор калининградским врачам по делу об убийстве новорожденной

    Суд отменил приговор калининградским врачам Белой и Сушкевич по делу об убийстве младенца

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый апелляционный суд в Москве отменил приговор, вынесенный ранее врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу об убийстве младенца в роддоме Калининграда.

    Адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов заявил: «Приговор Сушкевич и Белой отменен». Несмотря на отмену приговора, обе осужденные остаются под стражей, передает ТАСС.

    Дело будет возвращено на новое рассмотрение в Московский областной суд. Этот суд примет решение о том, будет ли изменена или сохранена мера пресечения для Белой и Сушкевич.

    В 2020 году присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт и. о. главного врача роддома № 4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного, который был отменен в мае 2021 года.

    В сентябре 2022 года Московский областной суд вынес врачам приговор: Белая получила девять лет колонии общего режима, а Сушкевич – 9,5 года колонии общего режима. В октябре этого года Верховный суд отправил дело калининградских врачей на пересмотр.

    Коментарии (7)
    18 декабря 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперты назвали главные итоги 2024 года

    Политолог Межуев: Все негативные прогнозы о России на нынешний год провалились

    Эксперты назвали главные итоги 2024 года
    @ Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Победа Владимира Путина на президентских выборах, фиаско негативных прогнозов о России, а также провал демократов в США стали определяющими трендами уходящего года. Об этих и других итогах последних 12 месяцев рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».

    «Большая игра» Путина

    «С политической точки зрения это был год Путина и выборов. Президент одержал разгромную победу на выборах. И это при том, что Запад надеялся на снижение рейтингов главы государства. Однако показатели сохранились, и это стало маркером консолидации общества вокруг фигуры человека, который объединил страну. Это также маркер доверия и победа всей нашей политической системы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Важно и то, что президентские выборы впервые проходили в трехдневный срок, также впервые использовалось дистанционное электронное голосование. Можно сказать, что наша система вооружается технологически», – подчеркнул он.

    «Помимо прочего, в этом году было принято много стратегических документов. В том числе и поэтому у Путина увеличивается пространство для «большой игры», для достижения целей и результатов. А рост возможностей – это один из главных итогов работы для главы любого государства», – резюмировал аналитик.

    Провал негативных прогнозов о России

    «В 2024 году было пять негативных сценариев о России, все они провалились. Первый: в России будет ослабление власти, ее легитимности и рейтингов. Это было направлено на президентскую кампанию. Второй – ухудшение межнациональных отношений. Это имело некоторые основания в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Но межнациональный мир в нашей стране сохраняется», – пояснил Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ.

    «Третий сценарий связан с экономикой. Недоброжелатели возлагали надежды на рост доллара. Но ничего страшного не произошло. Рост ВВП России продолжился, также растет импортозамещение. Четвертый сценарий связан с эскалацией из-за разрешения бить западными дальнобойными ракетами по России. Но мы продемонстрировали высокий военный потенциал. Также надежды возлагались на международную изоляцию России. Но Трамп постоянно говорит о желании общаться с Москвой, поэтому об изоляции речи не идет», – добавил он.

    «Все ради семьи и детей»

    «Семья – главная ценность года, ведь недаром президент объявил 2024 год Годом семьи. Вскоре у нас будет финальное заседание Госсовета на эту тему, но уже сейчас можно сказать, что семейноцентричность стала основой национальных проектов и будет внедряться как в текущие, так и в новые проекты», – рассказала Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ.

    «Крепкая многодетная семья – одна из главных ценностей нашего общества. Из соцопросов следует, что люди живут ради своих семей и детей. Более того, они выстраивают свою карьеру, краткосрочные и долгосрочные планы, ориентируясь на свои семьи. Немаловажно и то, что каждый регион в этом году сделал очень много, чтобы поддержать эти ячейки общества как с точки зрения ценностной повестки, так и в рамках практической деятельности», – пояснил Александр Соколов, губернатор Кировской области.

    «Время героев»

    По словам Евгения Первышова, врио главы Тамбовской области, еще одним значимым итогом года стал запуск кадровой программы «Время героев». Он назвал систему обучения участников СВО «очень серьезной и эффективной», и напомнил, что на съезде «Единой России» Путин поручил всем регионам продолжить работу с военными. Глава региона также отметил работу системы подбора и подготовки кадров для федеральных и региональных органов власти с опорой на участников СВО.

    Победа традиционных ценностей

    «Один из главных внешнеполитических итогов года – крушение однополярного мира, что признано даже президентом США Джо Байденом. Это событие сопровождается другим важным процессом: разрушением западной сказки про демократию. Все чаще на Западе проигрывают политики, которые оппонируют России, нашим ценностям», – рассказал Марат Баширов, профессор НИУ «Высшая школа экономики».

    «Яркий пример – поражение демократов на выборах президента США. Почему они отказались от ожидаемых почтовых вбросов? Потому что элита и все американское общество поняли, что так больше нельзя. В итоге победил Дональд Трамп, поскольку срединная Америка проголосовала за ценности, схожие с нашими», – заключил он.

    «Гордость за страну»

    «Ну а главная эмоция россиян в этом году – это гордость. Гордость за страну, за достижения в области науки и за армию», – сказал Александр Малькевич, журналист, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    Кроме того, россияне испытывают гордость за достижения науки и промышленности, что подтверждает выставка-форум «Россия». «Ее посетили 18,5 млн человек. Люди приходили целыми семьями, чтобы увидеть все достижения нашей страны», – детализировал Малькевич.

    «Важно и то, что мы перестали стесняться своих достижений и героев. Поэтому граждане сами называют главной эмоцией года гордость, гордость за нашу страну», – подчеркнул спикер.

    Коментарии (2)
    18 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Скончалась одна из пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области

    Женщина умерла при транспортировке после столкновения поездов в Мурманской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одна из пострадавших в результате столкновения грузового и пассажирского составов в Кандалакшском районе Мурманской области скончалась при транспортировке в больницу.

    Об этом сообщили в оперативных службах региона, передает ТАСС. «Пассажир поезда, предварительно, женщина скончалась при транспортировке», – приводит агентство слова собеседника.

    Напомним, в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда с грузовым. В результате пострадали 14 человек, из которых трое находятся в тяжелом состоянии. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о мерах помощи пострадавшим, включая вылет вертолета медицины катастроф и подготовку автобусов для эвакуации пассажиров.

    Коментарии (0)
    18 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Подростки задержаны за поджог электровоза в Ростове-на-Дону

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ростове-на-Дону трое подростков задержаны за поджог электровоза на станции Ростов-Товарный, возбуждено уголовное дело по статье о теракте, сообщило Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.

    Поджог произошел вечером 14 декабря на четвертом пути станции Ростов-Товарный, передает РИА «Новости».

    В ходе следственных действий силовики установили причастность к преступлению троих несовершеннолетних. Они задержаны и допрошены. На допросе подростки признали вину и рассказали об обстоятельствах инцидента. В настоящее время следователь организует комплекс мероприятий для выяснения всех деталей происшествия и причин поджога.

    Следствие также назначило проведение ряда экспертиз, чтобы установить технические и другие характеристики, связанные с поджогом и его последствиями.

    Ранее полицейские задержали 42-летнего москвича, подозреваемого в поджоге релейных шкафов на перегоне Плющево – Вешняки Московской железной дороги, который получал инструкции от куратора через мессенджер. Кроме того, сообщалось, что в Петербурге задержан 20-летний местный житель, который по заданию украинских кураторов планировал поджог авиационной техники на одном из заводов военно-промышленного комплекса.

    Коментарии (2)
    18 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    Рябков предупредил о риске катастрофы из-за действий США против ядерных держав

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях из-за наращивания Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР, ради глобального доминирования.

    В рамках международного дискуссионного клуба «Валдай» Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях, к которым могут привести политики Вашингтона, передает ТАСС. Он отметил, что США, стремясь удержать глобальное доминирование, готовы идти на провоцирование стратегических рисков и усиление силового давления на страны, назначенные ими в противники.

    По словам Рябкова, эти действия особенно опасны в отношении государств, обладающих ядерным оружием, таких как Россия, Китай и Северная Корея. Он подчеркнул, что затеянные Вашингтоном геополитические игры могут привести к крайне тяжелым последствиям.

    Дипломат выразил беспокойство в связи с безрассудным подходом США, играющих «на грани фола и за гранью фола». Такие действия, по мнению Рябкова, создают угрозу для глобальной стабильности и безопасности.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров предупредил о рисках обсуждения ограниченного ядерного удара, заявив, что такие разговоры могут привести к катастрофе, которую Россия стремится избежать.

    Издание Associated Press сообщало, что в США наблюдается рост продаж бункеров и бомбоубежищ, что связано с опасениями населения перед ядерными угрозами; прогнозируется, что к 2030 году рынок таких сооружений достигнет 175 млн долларов.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Мурманской области сообщили данные о пострадавших при аварии поездов
    США ослабили санкции против Газпромбанка
    Капитанам танкеров «Волгонефть» предъявили обвинение после крушений
    ФРС США снизила базовую ставку на 25 пунктов
    Суд отменил приговор калининградским врачам по делу об убийстве новорожденной
    В России решили установить квоты на отечественное вино в ресторанах
    Младшего брата бойцов ММА Емельяненко осудили за драку

    Индия спешит заключить с Россией историческую сделку по нефти

    Индия готова заключить с Россией долгосрочный контракт на поставку значительного объема нефти. Причем она хочет это сделать как можно быстрее. Такая спешка может говорить о том, что Индия ставит на скорое завершение конфликта на Украине и снятие европейских санкций. Почему сделка может стать исторической? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп определил место в политике для Эрдогана и Зеленского

    Избранный президент США Дональд Трамп как будто перевернул американскую внешнюю политику. Президенту Турции, который ведет бои с союзниками Вашингтона – курдами, он выказывает уважение. И в то же время демонстрирует пренебрежение к руководству Украины, которое принято относить к союзникам Америки в деле борьбы с Россией. Что это означает на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВС РФ формируют новые котлы в зоне спецоперации

    Условия для создания двух крупных котлов прямо сейчас формируют российские Вооруженные силы в зоне спецоперации – возле Курахово и возле Красноармейска (Покровска). Что происходит на данных участках фронта, как ВСУ пытаются противодействовать российскому наступлению – и можно ли на этом фоне ожидать от Украины нового «контрнаступа»? Подробности

    Перейти в раздел

    Внучка нациста с Украины довела власти Канады до «семейной ссоры»

    Угрозы Дональда Трампа о вводе 25-процентного тарифа на импорт из Канады спровоцировали скандал в Либеральной партии Джастина Трюдо. Его кабинет покинули несколько министров, а наибольший резонанс вызвал уход главы Минфина, вице-премьера и этнической украинки Христи Фриланд, которая подвергла Трюдо критике за слабую реакцию на заявления Трампа. Чем закончится разлад в «либеральной семье» Канады? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина готовит новое наступление?

      Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

    • Трамп опять унизил Зеленского

      Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............