Проснувшиеся после спячки японские медведи растерзали женщину

Медведь растерзал жительницу японской префектуры Ивате и покалечил полицейского

Tекст: Мария Иванова

Тело погибшей женщины обнаружили у лесной дороги рядом с автомобилем в префектуре Ивате, передает ТАСС. Отправленный на поиски пропавшей сотрудник полиции также подвергся нападению зверя, получив тяжелые рваные раны лица и руки. Вскоре агрессивного хищника застрелили.

Всего в 2025 году жертвами подобных инцидентов стали 13 японцев, еще 230 человек получили различные увечья. Наиболее часто нападения происходят на северо-востоке Хонсю и северном острове Хоккайдо. Для борьбы с животными в префектуру Акина даже направляли армейские подразделения.

Специалисты связывают возросшую активность зверей с привычкой питаться пищевыми отходами в населенных пунктах. Кроме того, в сельских районах сокращается население, из-за чего становится тише. В стране появился термин «городские медведи», обозначающий переставших бояться людей и заходящих в жилые кварталы хищников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Японии зафиксировали рекордное число погибших от нападений медведей. Правительство страны утвердило новую дорожную карту по борьбе с этими хищниками.

Американские разведчики морской пехоты из-за появления животных приостановили военные учения в префектуре Мияги.