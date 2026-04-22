Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».0 комментариев
Проснувшиеся после спячки японские медведи растерзали женщину
Медведь растерзал жительницу японской префектуры Ивате и покалечил полицейского
На севере японского острова Хонсю зафиксирована первая в этом году в Японии смертельная атака вышедшего из зимней спячки хищника на местного жителя.
Тело погибшей женщины обнаружили у лесной дороги рядом с автомобилем в префектуре Ивате, передает ТАСС. Отправленный на поиски пропавшей сотрудник полиции также подвергся нападению зверя, получив тяжелые рваные раны лица и руки. Вскоре агрессивного хищника застрелили.
Всего в 2025 году жертвами подобных инцидентов стали 13 японцев, еще 230 человек получили различные увечья. Наиболее часто нападения происходят на северо-востоке Хонсю и северном острове Хоккайдо. Для борьбы с животными в префектуру Акина даже направляли армейские подразделения.
Специалисты связывают возросшую активность зверей с привычкой питаться пищевыми отходами в населенных пунктах. Кроме того, в сельских районах сокращается население, из-за чего становится тише. В стране появился термин «городские медведи», обозначающий переставших бояться людей и заходящих в жилые кварталы хищников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Японии зафиксировали рекордное число погибших от нападений медведей. Правительство страны утвердило новую дорожную карту по борьбе с этими хищниками.
Американские разведчики морской пехоты из-за появления животных приостановили военные учения в префектуре Мияги.