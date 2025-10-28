Продажи пива в России за девять месяцев снизились на 16,9%

Росалкогольтабакконтроль сообщил о снижении продаж пива на 16,9%

Tекст: Вера Басилая

Розничные продажи пива в России за девять месяцев 2025 года заметно упали – сокращение составило 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА «Новости».

По данным Росалкогольтабакконтроля, объем реализованного пива за этот период достиг 462,363 млн декалитров.

Продажи пивных напитков также снизились, но не так значительно: падение составило 5,9%, что в абсолютном выражении равняется 73,236 млн декалитров. В сумме продажи пива и пивных напитков сократились на 15,6% – всего за три квартала продано 535,6 млн декалитров.

Однако есть и сегменты, которые демонстрируют рост. Так, за этот же период розничные продажи сидра, пуаре и медовухи выросли на 1,3%. В натуральном выражении это 8,738 млн декалитров.

В январе-августе 2025 года на российском рынке зафиксировали значительное сокращение объемов реализации алкоголя, за исключением ликеро-водочных изделий.

В России в августе начали продавать пиво из Северной Кореи Tumangang. Выпуск пива за январь–июль 2025 года достиг 543,63 млн декалитров.