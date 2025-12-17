Белоусов: Привлекательность военного образования пока остается невысокой

Tекст: Дарья Григоренко

По словам министра, изменения в характере вооруженной борьбы требуют появления новых специальностей и повышения уровня подготовки офицеров. Белоусов отметил: «В целом следует признать, что привлекательность военного образования пока остается невысокой. Это проблема глубокая, к решению которой нужно подходить комплексно и поэтапно», передает ТАСС.

Министр отметил, что в вооруженных силах есть учебные заведения, не уступающие по качеству гражданским вузам – среди них Военно-космическая, Военно-воздушная и Военно-морская академии, Михайловская артиллерийская академия, академии РВСН и связи, Военно-медицинская академия, Военный университет, Московское и Новосибирское высшие командные училища, а также Казанское танковое училище.

Белоусов отдельно подчеркнул, что важно внедрить опыт спецоперации в систему военного образования. «Необходимо внести дополнения во все программы обучения слушателей и курсантов, отражающие опыт боевых действий, включая управление в оперативном и тактическом звеньях. В следующем году необходимо завершить эту работу. Слушатели и курсанты должны обучаться под руководством педагогов, имеющих боевой опыт», – заявил министр.

В этом году в зоне спецоперации стажировку прошли вдвое больше преподавателей, чем годом ранее, а доля кафедр, укомплектованных подобными специалистами, достигла 75%. Белоусов выразил уверенность, что в следующем году работа будет завершена.

Глава Минобороны также анонсировал активизацию сотрудничества между военными и гражданскими вузами: в этом году впервые заключено 203 соглашения с ведущими университетами, научными центрами и промышленными предприятиями для повышения качества подготовки кадров. Проведена инвентаризация учебных фондов, завершен ремонт 36 объектов для размещения более 8,5 тыс. курсантов, а в следующем году планируется расширить фонд еще на 10 тыс. мест. В целях лучшего управления возобновлен Департамент военного образования и создан экспертный совет, куда вошли представители командования и руководители ведущих вузов.

Ранее замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов сообщил, что в России продолжается работа по увеличению боевого состава войск беспилотных систем, в связи с чем планируется создание высшего военного учебного заведения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ. Кабмин утвердил создание Нижегородского высшего военно-инженерного училища.