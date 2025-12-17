Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?2 комментария
Белоусов: Минобороны вдвое ускорило установление денежных выплат военным
Министр обороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил, что ведомство отказалось от издания более полумиллиона приказов при начислении денежного довольствия.
По его словам, эта мера позволила значительно ускорить процесс установления отдельных выплат военнослужащим, передает ТАСС.
«Полностью отказались от издания более полумиллиона приказов при выплате денежного довольствия. Это позволило сократить время установления отдельных выплат военнослужащим в два и более раз», – заявил Белоусов.
Министр также подчеркнул, что за счет оптимизации документооборота и смены организационных процедур срок доведения денежного вознаграждения за активные боевые действия был сокращен с трех месяцев до трех дней.
В сентябре Кабмин решил повысить оклады военных.