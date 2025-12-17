Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?2 комментария
Завершен первый этап создания Ленинградского и Московского военных округов
Белоусов: Завершен первый этап создания Ленинградского и Московского военных округов
Первый этап создания новых соединений и воинских частей армейских и дивизионных комплектов Ленинградского и Московского военных округов завершился, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.
«Завершен первый этап формирования соединений и воинских частей армейского и дивизионного комплектов Ленинградского и Московского военных округов», – заявил Белоусов, передает ТАСС.
В феврале 2024 года президент Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов пояснял, что формирование Московского и Ленинградского военных округов – это ответ на расширение НАТО.