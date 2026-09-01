В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
За время атаки на Ленинградскую область уничтожено 52 дрона
Над Ленинградской областью отменен режим воздушной опасности, за время его действия силы ПВО уничтожили над регионом 52 дрона, сообщил в Max-канале губернатор Александр Дрозденко.
«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. За время атаки в нашем регионе сбиты 52 БПЛА противника. Жертв нет, последствия атаки уточняются», – написал он.
Ранее Дрозденко сообщал, что число сбитых над Ленинградской областью дронов с начала дня достигло 44.
Кроме того, он заявил о повреждениях и возгорании в портовой зоне Усть-Луга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Усть-Луга 14 августа ликвидировали последствия атаки БПЛА. ПВО сбила 62 беспилотника 30 августа в Ленинградской области. В тот же день в результате атаки БПЛА в промзоне в Ленинградской области произошел пожар.