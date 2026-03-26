    Потанин сравнил экономику России с дубом в грозу
    Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат
    Энтомолог обвинил СССР в распространении энцефалитного клеща
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России
    Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках
    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве
    Трамп обвинил Украину в попытке повлиять на выборы в США
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    26 марта 2026, 17:00 • В мире

    Проклятие Украины сработало в самой антироссийской стране ЕС

    Проклятие Украины сработало в самой антироссийской стране ЕС
    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Один из наиболее деятельных и последовательных врагов России в ЕС и НАТО – премьер-министр Дании Метте Фредериксен – ушла в отставку. Но это, к сожалению, не конец датской кампании против Москвы, которая идет уже много лет и дала датчанам право считаться самым русофобским народом Европы из тех, кто не беден, как прибалт.

    Украинское политическое проклятие надежно, как бомба, где часовой механизм выставляет рандомное время: когда-нибудь обязательно рванет. На практике это означает, что любой мировой лидер, который посвятит себя поддержке Украины, будет отторгнут народом и потеряет майку лидера. Это в лучшем случае, а в худшем – вообще по рукам пойдет, как Борис Джонсон: один из лучших друзей Владимира Зеленского премьерствовал в Британии, а теперь средства для похудения рекламирует.

    Проклятие сработало даже в Дании, которая, казалось, защищена особой атмосферой – непрошибаемостью местных элит, которые вредят России при любой возможности, вопреки всякой логике, но при явном одобрении населения. Можно даже посчитать, что место там само по себе проклятое, а проклятие к проклятию не липнет, но украинское липнет: после досрочных выборов датский премьер-министр Метте Фредериксен ушла в отставку.

    Наступили минуты заслуженного злорадства, ведь благодаря этой женщине датчане стали мировыми чемпионами по поддержке ВСУ. В среднем они тратят на режим Зеленского по 400 евро в год – вчетверо больше канадцев и всемеро больше немцев.

    Но дело тут не в любви к Украине, а в неприязни к нам: весь XXI век у Москвы и Копенгагена были отвратительные отношения, включая годы, когда русофобия считалась в Европе не нормой или чем-то модным, а наоборот, признаком отсталости. Передовые страны строили «Северный поток», а Дания им мешалась без какой-либо выгоды. Происходило это в том числе при Фредериксен, которая занимала премьерский пост два срока подряд.

    Шансы на третий срок оставались преимущественными из-за высокой личной популярности премьера, за которую она может поблагодарить президента США Дональда Трампа. Его явно несоюзническое намерение присоединить Гренландию взбудоражило датчан и взвинтило рейтинг властей, просевший вплоть до того, что правящая Социал-демократическая партия потеряла пост столичного мэра впервые более чем за век. Фредериксен воспользовалась этим и перенесла выборы с осени на весну, чтоб с гарантией остаться у власти еще на четыре года. Но что-то пошло не так: подсчитали – прослезились.

    Если смотреть на результаты в целом, датчане безнадежны, хуже даже прибалтов. Несмотря на дорогостоящую, высокотехнологичную, но бесплодную поддержку Киева партия власти по-прежнему на первом месте. Хуже того, партии-евроскептики, которые относятся к финансированию ВСУ критично, так и не вышли из электорального гетто. В Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Нидерландах и многих других странах Европы они давно уже это сделали и теперь претендуют на власть. Но не в Дании. 

    В то же время результаты работы украинского проклятия очень хорошо видны: у социал-демократов, несмотря на формальную победу, худший результат с 1903 года. В итоге партии потенциальной левой коалиции недобрали мандатов для создания правительства во главе с прежним премьером. А партии правой коалиции не получили их достаточно для перенятия власти. Предстоят беспримерно сложные переговоры о новом кабинете министров – и не факт, что его опять возглавит Фредериксен, хотя первую попытку собрать кабмин король доверил ей.

    Этой даме при каждом ее шаге стоит желать поражения, но она не хуже, чем ее страна и элита, где хрен редьки не слаще.

    Конкурент Фредериксен за кресло премьера справа – нынешний министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, много сделавший для того, чтобы Украина получила от Дании по-настоящему дорогое вооружение, включая истребители. А владелец «золотой акции», от решения которого зависят конечный уклон и состав правительства, это лидер партии «Умеренные» Ларс Лекке Расмуссен, который сейчас возглавляет МИД и является соавтором русофобской политики Фредериксен.

    При этом раньше Расмуссен был лидером партии «Венстре», как сейчас Поульсен. А его предшественник на этом посту, однофамилец и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен – русофоб наихудшего извода даже по датским меркам.

    Таким образом, все плохо. Роль голоса разума играет только Датская народная партия (ДНП), но голос этот неуверенный: там считают, что Украине нужно помогать поменьше, но все же помогать, а в НАТО брать только после войны, но никак не во время оной.

    Кроме того, ДНП получила всего 9% – второе больше, чем в 2022 году, но это жалкие остатки былой роскоши: в 2015-м было 21%. В отличие от остальной Европы, пик популярности датских евроскептиков пришелся на середину нулевых, и к моменту начала СВО в них уже успели разочароваться, тем более что даже формально левые партии королевства отстаивают довольно жесткую миграционную политику, а местный уклад недаром называли скандинавским национал-социализмом.

    Датчане – внешне спокойная, но догматически агрессивная нация, воевавшая за создание бескрайней ледяной империи с одним «рукавом» в Мурманске, а другим – в Америке (воистину русский размах). За свою историю датские викинги успели разграбить христианские монастыри Британии, осадить и взять Париж, завоевать норвежское наследство, а в последние годы участвовали в ключевых интервенциях Запада: бывшая Югославия и Африканский рог, Афганистан и Иран, Ливия и Йемен – много где успели побывать датчане, куда их не звали местные.   

    Они бы и в Грузии с нами повоевали: Расмуссен (который Андерс Фог) очень старался, чтобы так сложилось, будучи в ту пору премьером Дании и соискателем поста генсека Североатлантического альянса.

    В этом намерении бросить России вызов датчане до сих пор не разочаровались, поэтому нет никакой разницы – левой правящая коалиция станет или правой. Если, конечно, не брать в расчет того, что Фредериксен, по справедливости, должна понести хоть какое-то наказание за свою политику. И в этом смысле вернее ждать ее падения, чем того, что Трамп на самом деле заберет Гренландию.

    Украинское проклятие не подводит, но время активации там, напомним, рандомное: даже если Фредериксен отделается испугом сейчас, расплатится потом. Это только победителей не судят, а в Дании победителей не рожают.

    Генсек НАТО назвал Россию главной угрозой для альянса
    Орбан потребовал от Зеленского отозвать агентов спецслужб из Венгрии
    Литва возглавила рейтинг НАТО по росту военных расходов
    В Польше побит исторический рекорд стоимости дизтоплива
    В Израиле сообщили о гибели командующего ВМС Ирана
    МОК запретил трансгендерам выступать в женских соревнованиях
    Москвичи рассказали о жизни в условиях ограничений работы интернета из-за угрозы БПЛА

    «Почта России» получит сверхспособности

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    В Европе началась битва за топливо

    Cерию срочных мер принимают страны Евросоюза в целях борьбы с резким ростом цен на все виды топлива. Происходящее сопровождается и политическими скандалами, и давлением на нефтяные концерны, и борьбой со спекулянтами, и даже противостоянием стран внутри ЕС. И это притом что перед нами, похоже, только начало настоящего кризиса. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

