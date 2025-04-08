Депутаты Госдумы поддержали усиление контроля за иноагентами

Госдума приняла четыре закона для усиления контроля за деятельностью иностранных агентов

Tекст: Елизавета Шишкова

В своем Telegram-канале он написал, что депутаты Госдумы приняли четыре закона, усиливающих контроль над деятельностью иностранных агентов. По словам Володина, эти законы были поддержаны единогласно.

Володин подчеркнул, что новые нормы направлены на обеспечение безопасности и защиту суверенитета России. Он отметил, что такие меры важны в условиях вызовов и активности недружественных стран, которые используют некоммерческие организации и уехавших из страны граждан для своей деятельности.

«Это очень важно, особенно в ситуациях, связанных с вызовами и активностью недружественных государств. Вы видите, как они действуют через возможности некоммерческих организаций, через тех, кто выехал из страны. В этой связи мы должны с вами сделать все для того, чтобы исключить несовершенство нашего законодательства», – заявил Володин, обращаясь к депутатам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила законопроект, который позволяет признавать иноагентами лиц, содействующих выполнению решений международных организаций, направленных против России. Также Госдума приняла проект закона о заочных судах для лиц, совершивших преступления против России и находящихся за рубежом, по 20 видам преступлений. Кроме того, иноагентам будет запрещено заниматься образованием в России.