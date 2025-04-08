Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.0 комментариев
Госдума запретила иноагентам заниматься образованием в России
Госдума приняла закон о запрете иноагентам на образовательную деятельность в России
Государственная Дума одобрила законопроект, который запрещает иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью как среди детей, так и взрослых.
Государственная Дума России на пленарном заседании утвердила новое ограничение для иностранных агентов, передает ТАСС.
Законопроект, предложенный в январе депутатом Василием Пискаревым и его коллегами, запрещает иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью не только с детьми, но и со взрослыми гражданами.
Внесенные изменения дополняют закон «Об образовании в РФ» и предусматривают прекращение действия лицензии на образовательную деятельность, если лицензиат включен в реестр иностранных агентов. Также корреспондирующие изменения внесены в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Это решение направлено на усиление контроля за деятельностью иностранных агентов на территории России и уменьшение их влияния на образовательный процесс. Законопроект был принят во втором и третьем чтениях, что говорит о его поддержке большинством депутатов.
Ранее Пискарев сообщил о внесении в Госдуму поправки, которая запрещает иностранным агентам входить в органы управления ключевыми государственными корпорациями.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил судить иноагентов заочно за антигосударственные действия.