Стало известно о возможных новых задержаниях по делу замглавы департамента Минтранса

Замглавы департамента Минтранса обвиняли в превышении полномочий и сговоре

Tекст: Денис Тельманов

Следственные действия в рамках дела заместителя начальника департамента Минтранса России Владимира Луговенко продолжаются, передает ТАСС. В правоохранительных органах сообщили, что в деле могут появиться новые обвиняемые и задержанные.

«Следственные действия продолжаются. В деле могут появиться новые обвиняемые и задержанные», – заявил собеседник агентства. По его словам, следователи устанавливают круг лиц, которые были причастны к преступным действиям чиновника.

Напомним, 15 мая был арестован сам Луговенко. Ему предъявлены обвинения по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 178 (ограничение конкуренции) УК РФ.

По версии следствия, с его участием юридические лица получили возможность участвовать в 20 открытых конкурсах на выполнение работ по документации транспортного планирования в регионах России, что позволило извлечь доход в особо крупном размере.

Общая сумма незаконно полученного дохода, по информации следствия, превысила 700 млн рублей. Работы, связанные с этими конкурсами, проходили также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие установило, что сумма незаконного дохода заместителя директора департамента Минтранса Владимира Луговенко и его соучастников превысила 700 млн рублей. Мещанский суд Москвы заключил Луговенко под стражу по обвинению в превышении полномочий и ограничении конкуренции.