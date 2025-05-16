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Назван незаконный доход по делу замглавы департамента Минтранса
Незаконный доход по делу замглавы департамента Минтранса составил свыше 700 миллионов рублей
В рамках уголовного дела замдиректора департамента Минтранса Владимира Луговенко и его соучастников установлена сумма незаконного дохода фигурантов, она превысила 700 миллионов рублей.
Заместитель директора департамента Минтранса России и его соучастники получили доход более 700 млн рублей благодаря победам подконтрольных фирм на конкурсах, передает РИА «Новости». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, Владимир Луговенко, занимавший пост замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта, в 2019-2021 годах вступил в сговор с руководителями конкурирующих компаний и заключил картельное соглашение. Соучастники обеспечили участие аффилированных юридических лиц в 20 электронных конкурсах по разработке документов транспортного планирования, в том числе для нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В ходе обысков у фигуранта дома и на работе изъяли электронные носители и документы. Луговенко предъявлены обвинения по статьям о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, его арестовал Мещанский суд Москвы. Следствие по делу продолжается.