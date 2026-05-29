    В падении дрона в Румынии просматривается провокация Украины
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    Россельхознадзор сообщил о частичном запрете на ввоз узбекских овощей
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    Путин заявил о создании ядерной отрасли в Казахстане
    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников
    Путин заявил о рекордном товарообороте России и Казахстана
    Лидеры ЕАЭС заявили о рисках вступления Армении в Евросоюз
    ЕК решила разблокировать 14 млрд евро для нового правительства Венгрии
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    29 мая 2026, 18:59 • Новости дня

    Путин заявил о рекордном товарообороте России и Казахстана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время рабочей поездки в Астану президент России Владимир Путин затронул тему экономических связей с Казахстаном.

    Российский лидер подчеркнул, что объем взаимной торговли уже вышел на рекордный уровень, передает РИА «Новости».

    «У нас с Казахстаном рекордный товарооборот, за 20 млрд долларов выходит, и имеет хорошие тенденции к росту», – сказал Путин.

    Ранее Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере.

    29 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    Посол объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии отказались публично осудить удар ВСУ по гражданскому колледжу в Старобельске, ограничившись сочувствием в ходе закрытой дипломатической встречи, потому что им не хватило мужества, считает посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», – сказал дипломат ТАСС.

    По словам Гармонина, 28 мая на встрече в швейцарском внешнеполитическом ведомстве обсуждалась обеспокоенность эскалацией и применением российских ракет «Орешник».

    Посол указал, что кулуарный подход Берна все же отличается от позиции большинства европейских столиц, которые полностью игнорируют военные преступления Киева. Он также призвал конфедерацию серьезно отнестись к рекомендации об эвакуации дипломатов из украинской столицы.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после посещения места трагедии в Старобельске журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию после ударов ВСУ в Старобельске.

    29 мая 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии

    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России, очевидно, не целились и не собирались бить по Румынии. Попадание же БПЛА в жилой дом в румынском городе Галац могло быть провокацией Киева, который прямо заявляет о желании втянуть НАТО в конфликт с Россией, или результатом неудачных действий противника по отклонению дрона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС России активно используют «Герани» для ударов по целям на Украине. Речь идет о тысячах БПЛА за месяц. Некоторые аппараты практически неповрежденными попадают в руки противника. Поэтому у украинской армии есть возможности для проведения провокаций с этими дронами – например, путем их запуска по третьим странам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что ранее «жертвой» таких провокаций становилась Польша, власти которой обвиняли в налете беспилотников на республику Россию. «Однако дальность «Гераней», запускаемых с территории РФ, недостаточна для того, чтобы через всю Украину пролететь до Польши. Украинские уши торчали настолько явно, что после изначальных демаршей Варшава не предпринимала никаких действий и не проводила расследование, дабы не выйти на реального заказчика и исполнителя», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, в случае с румынским Галацем следует учитывать еще один момент. «Этот город расположен напротив Рени в Одесской области – крупного речного порта, который позволяет Украине использовать Дунайскую логистику: в том числе перебрасывать различные военные грузы», – уточнил Анпилогов. Поэтому инфраструктура ренийского порта неоднократно становилась целью ударов российской армии.

    В то же время противник пытается противодействовать атакам с помощью систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Это уже приводило к повреждениям различных сараев на берегу Дуная с румынской стороны. Такие и более серьезные последствия практически неизбежны в ситуации, когда крупный логистический и фактически военный украинский объект, расположенный в непосредственной близости от Румынии, используется Евросоюзом для снабжения ВСУ», – указал аналитик.

    «Таким образом, в связи с инцидентом в Галаце открытым остается вопрос: была ли это провокация Киева с запуском «российского» БПЛА или результат неудачных действий противника по отклонению аппарата. Очевидно одно – ВС России не целились и не собирались бить по румынскому городу», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник обратил внимание на то, что румынские военные не смогли перехватить беспилотник. «Дело в том, что Галац расположен фактически в нескольких десятках километров от Рени. Беспилотник способен преодолеть это расстояние в считанные минуты. А реактивному истребителю, между тем, требуется больше времени, чтобы совершить маневр: засечь цель и развернуться на боевой курс», – рассуждает Анпилогов.

    «Как бы то ни было, у Румынии, которая оказывает Украине всестороннюю поддержку, что называется, рыльце в пушку. Поэтому разыгрывается спектакль с обвинениями в адрес России. Но я думаю, все ограничится стандартными демаршами», – заключил спикер.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    29 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии

    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Накануне в ходе брифинга она подчеркнула: кровь детей – жертв удара ВСУ в Старобельске на руках Запада. Напомним, ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек.

    На этом фоне особо цинично выглядит реакция представителей ЕС и НАТО на инцидент с попаданием дрона в жилой дом в Румынии. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «перешла еще одну черту». Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    29 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане участники утвердили документ, касающийся армянской стороны, который вскоре будет официально опубликован, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе саммита в столице Казахстана приняли совместное заявление по Армении, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал прессе о результатах встречи. «Там заявление принято четырех руководителей», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он добавил, что текст соглашения в скором времени появится в открытом доступе.

    В пятничном заседании принимали участие представители России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также страны-наблюдатели – Узбекистан, Куба и Иран.

    Президент Владимир Путин прибыл в республику с государственным визитом в среду. Ушаков высоко оценил прошедшие мероприятия, назвав успешными состоявшийся форум и саму поездку российского лидера.

    «Хороший форум и визит, по-моему, очень хороший», – сказал Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил решение судьбы республики на ближайшем саммите объединения.

    В пятницу главы России и Белоруссии кратко обсудили армянский вопрос на полях евразийского форума в Астане.

    29 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Медведев посоветовал спрашивать за дрон в Румынии с «имбецилоподобных лидеров ЕС»
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко отреагировал на шумиху вокруг попадания беспилотника в жилой дом в Румынии, обвинив ЕС в участии в войне.

    «Евроимпотенты разорались по поводу попадания некоего беспилотника в румынский жилой дом. Конечно, надо разобраться, чей он», – написал Медведев в своем канале в Max.

    Политик потребовал от стран ЕС «заткнуться на эту тему» и назвал европейские государства прямыми участниками войны с Россией.

    По его словам, европейские страны воюют «руками бандеровцев», а их беспилотники, запчасти к ним, другое вооружение и разведданные ежедневно используются при атаках на Россию. Он подчеркнул, что в результате этих действий повреждаются жилые дома и гибнут мирные граждане.

    Медведев заявил, что за происходящее, а также за теракт в Старобельске, несут прямую ответственность западные политики, в том числе главы институтов ЕС и лидеры ряда европейских стран. Он предупредил, что такие события будут продолжаться, поскольку «идет война», и граждане государств ЕС, по его словам, не смогут чувствовать себя в безопасности, особенно в районах производства БПЛА для «бандеровских формирований».

    Политик использовал в адрес европейских лидеров жесткие формулировки, назвав их «имбецилоподобными» и «мерзавцами». В завершение он подчеркнул, что руководители ЕС, как он утверждает, знают как закончить войну, и призвал «спрашивать с них» за происходящее.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии.

    29 мая 2026, 15:11 • Новости дня
    Захарова: Россия ответит Румынии на высылку консула

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответные шаги России на закрытие генконсульства в Румынии и объявление персоной нон грата генконсула Андрея Косилина последуют в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ответные меры в связи с объявлением российского генконсула персоной нон-грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать», – сказала она, передает ТАСС.

    По ее словам, информационный шум вокруг беспилотника в Румынии, по сути, выгоден западным странам. Захарова заявила, что эта кампания нужна для отвлечения внимания от «убийства Владимиром Зеленским детей в Старобельске», которое, как она подчеркнула, было совершено при финансовой и политической поддержке Евросоюза.

    Дипломат добавила, что, по мнению российской стороны, история с беспилотником используется также для обоснования решения о закрытии российского генерального консульства в Констанце.

    В пятницу Румыния объявила о закрытии российского консульства в Констанце.

    Ранее лидеры ЕС обвинили Россию в инциденте с дроном в Румынии.

    29 мая 2026, 13:36 • Новости дня
    Сенатор указал на цель лидеров Европы в инциденте с дроном в Румынии

    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС и НАТО привыкли бездоказательно обвинять во всем Москву. В случае с инцидентом в румынском городе Галац они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Владимир Джабаров. Ранее руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в Румынии.

    «Я не исключаю, что инцидент с беспилотником на востоке Румынии – сознательная провокация Украины, которая преследует несколько целей. Среди них – оправдать свою безрассудную деятельность, «замазать» Россию черной краской, а также обострить отношения Москвы и Европы на фоне звучащих заявлений о потенциальных переговорах», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    При этом представители и ЕС, и НАТО обвиняют в произошедшем в городе Галац Россию, не подкрепляя свои слова доказательствами, добавил собеседник. «Очевидно, с чем это связано – у них во всем виновата наша страна. Но европейским политикам следует обратиться к здравому смыслу и задаться вопросом: для чего России отправлять беспилотники в Румынию? Я не вижу никакой цели», – рассуждает парламентарий.

    На этом фоне Джабаров упомянул другие инциденты с беспилотниками: неоднократно доказывалось, что это украинские аппараты. Однако европейцам это не мешало выдвигать обвинения в адрес России. По мнению сенатора, на звучащие обвинения Москве следует реагировать спокойно и отвечать достойно.

    «Пусть приглашают специалистов, обследуют место падения беспилотника. Тогда многое прояснится. Вот только они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Для них главное – пошуметь, создать фон, настроить всех против России», – заключил Джабаров.

    29 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    В России зарегистрировали первый тест для диагностики птичьего гриппа

    Tекст: Катерина Туманова

    Центр «Вектор» Роспотребнадзора создал первый отечественный набор реагентов для выявления вируса высокопатогенного вируса гриппа птиц A(H5N8), обеспечивая полную независимость от импортных поставок медизделий.

    «Набор реагентов разработан для диагностики гриппа A(H5N8) у людей и животных с целью поддержания готовности к возникновению вспышек данной инфекции на территории Российской Федерации», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Там подчеркнули, что все компоненты производятся в России, что обеспечивает независимость диагностики от зарубежных поставок и доступность для медицинских учреждений.

    Новую тест-систему создавали в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Анна Попова в 2021 году заявила, что новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), который был выявлен тогда у нескольких россиян, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку. В том же году центр «Вектор» разработал прототип вакцины против птичьего гриппа H5N8.

    Первый в Европе случай птичьего гриппа H9N2 выявили в марте 2026 года в Италии.

    29 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России

    Сварщик Рюппиев: На освоение одного вида сварки требуются годы

    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Освоить один вид сварки на высоком уровне можно за три года, но чтобы претендовать на высокую зарплату, надо освоить несколько типов, рассказал газете ВЗГЛЯД мастер Илья Рюппиев. В День сварщика, который отмечается 29 мая, он объяснил, от чего зависит зарплата специалиста, почему искусственный интеллект и роботы полностью не заменят людейв этой сфере, и как можно приварить стекло к железу.

    «Зарплата сварщика зависит от его разряда, опыта и места работы, предприятия. Это очень индивидуальные показатели. Если брать в целом и среднем, то заработок варьируется в пределах 50-300 тыс. рублей», – рассказал Илья Рюппиев, мастер производственного обучения завода «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», победитель федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» – 2025 года.

    Однако, по словам спикера, высокий заработок приходит не сразу. «Чтобы стать востребованным сварщиком, недостаточно окончить колледж – нужно получить необходимые опыт и навыки. По моим наблюдениям, чтобы на высоком уровне освоить один вид сварки, требуется в среднем около трех лет», – поделился он.

    Какие же виды сварки наиболее востребованы? Рюппиев перечислил три самых распространенных, используемых на большинстве предприятий: ручная дуговая, полуавтоматическая и аргонодуговая. «Первая чаще всего применяется в металлургии, вторая – в судостроении. Я же работаю со всеми тремя типами», – рассказал он.

    При этом на многих предприятиях практикуется сразу несколько видов сварки. «Поэтому мастера имеют возможность поднять свою квалификацию, получить разнообразный опыт и, соответственно, претендовать на более высокую зарплату», – пояснил собеседник.

    Специалист также опроверг доводы о том, что искусственный интеллект, роботизация и автоматическая сварка смогут полностью заменить человека у сварочного аппарата. «Автоматы могут быть применимы на конструкциях вроде больших емкостей, чтобы вести продольные швы. Преимущество роботов – в сокращении времени выполнения задачи. Но далеко не всегда места сварки легкодоступны, зачастую приходится работать там, куда не подлезет ни одна машина. В целом для успешной сварки все равно нужно наблюдение и контроль со стороны человека», – подчеркнул он.

    Рюппиев поделился и самыми необычными видами работ, которые ему доводилось проводить. «Однажды я приварил стекло к железной пластине аргонодуговой сваркой. Конструкция получилась довольно прочной – я поднимал ее, держа за стеклянную часть. Также проводил сварку под водой в ведерке», – рассказал он.

    29 мая в России отмечается День сварщика. Праздник появился по инициативе профессионального сообщества, а в прошлом году распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина был официально закреплен в календаре. Теперь он отмечается каждый год в последнюю пятницу мая.

    История этого праздника также связана с отечественной инженерной мыслью. Еще в 1888 году в Перми инженер Николай Славянов совершил прорыв: он впервые в мире применил дуговую сварку металлическим электродом. Именно с этого момента родилась современная сварка. Сегодня в России трудятся более 700 тыс. сварщиков.

    В преддверии праздника – а также непосредственно 29 мая – в 13 регионах страны прошли отборочные этапы конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Это направление стало одним из самых массовых в 2026 году. Всего запланировано 53 региональных этапа. Победители встретятся в сентябре в Перми на федеральной стадии, чтобы в честном состязании выявить лучшего из лучших.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как создание отечественных промышленных роботов поможет России преодолеть дефицит инженеров и промышленных рабочих, особенно сварщиков.

    29 мая 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ избавляются от останков наемников в селе Бударки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» за истекшие сутки громили живую силу и технику ВСУ на Харьковском напарвлении в районах Петровки, Сосновки, Рубежного, Прудянки, Великого Бурлука и Избицкого.

    «Украинские пограничники из 1 пого сожгли несколько некогда жилых домов в селе Бударки. Таким образом, националисты зачастую уничтожают тела иностранных наемников», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный Ветер».

    В районах Гранова и Ветеринарного штурмовики «Севера» продолжают зачистку лесных массивов. На Волчанском направлении бойцы продвинулись на 14 участках на расстояние до 800 метров.

    Стрелковые бои длятся в сёлах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении «Северяне» продвинулись на почти 900 метров на четырех участках: в селе Бударки и на северо-западе Купянского района.

    На Сумском направлении противник терял в личном составе и технике в районах Эсмани, Храповщины, Кияницы, Большой (Великой) Рыбицы, Вольной Слободы, Пустогорода, Малой Слободки и посёлка Хотень. В Сумском районе российские бойцы продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    Стрелковые бои идут в Иволжанском, Кондратовке, Писаревке и окрестностях. В Краснопольском районе стрелковые бои – между населенными пунктами Лесное и Таратутино.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» близ Уланово Сумской области разгромили две штурм-группы ВСУ. Минобороны 28 мая подтвердило переход Нововасилевки под контроль российских бойцов. Марочко сообщил о глубоком вскрытии обороны ВСУ у Нововасилевки.

    29 мая 2026, 04:01 • Новости дня
    Эксперт Хаминский раскрыл варианты обмана через брошенные кассовые чеки

    Tекст: Катерина Туманова

    Бумажные квитанции об оплате содержат конфиденциальные данные покупателя, которые злоумышленники активно применяют для обмана и незаконного обогащения за счет торговых сетей, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    «На чеке указываются дата и время покупки, адрес магазина, сумма, а также данные программы лояльности. Иногда в документе присутствуют бонусный ID или QR-код с расширенной информацией о покупке», – предупредил он в беседе с RT.

    Полученные сведения мошенники успешно применяют для убедительных телефонных звонков от имени банковских работников. Кроме того, по чужим чекам аферисты оформляют возвраты подмененных товаров, получают подарочные сертификаты и незаконные компенсации из кассы магазина.

    Недобросовестные компании используют найденные чеки для создания фиктивных авансовых отчетов.

    Юрист посоветовал проявлять особую бдительность при покупке техники и ювелирных изделий, поскольку такие чеки раскрывают уровень дохода человека. Он порекомендовал разрывать чеки на мелкие части перед тем, как выбросить. Наиболее безопасным вариантом эксперт назвал переход на электронные чеки при условии надежной защиты личной почты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юрист назвал варианты решения проблем с подарочными картами маркетплейсов. Аферисты начали обманывать россиян под видом продавцов на маркетплейсах
    Мошенники придумали новую схему обмана планирующих отпуск россиян.

    29 мая 2026, 03:44 • Новости дня
    Небензя поговоркой высказался о постпреде Украины в ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по Украине высказался о любителе поговорок – Андрее Мельнике, своем украинском коллеге, отметив, что исправно посещает и слушает все его выступления, признавшись, что без особого удовольствия.

    «Я всегда присутствую на его выступлениях. Не могу сказать, что я испытываю удовольствие, слушая его, но, тем не менее, я никогда не покидаю зал, пока его не выслушаю. Сегодня речь идет не о сарказме и иронии, которые переполняли постпреда Украины. Речь идет о другом – все это выглядело как достаточно жалкая попытка оправдать то, что произошло в ночь на 22 мая в Старобельске. Обратите внимание: украинский постпред не отрицал того, что там погибли люди. Но его аргумент был в том, что это были не дети, а взрослые люди», – заявил российский дипломат.

    Кроме того, заявления о сфабрикованном нарративе вокруг трагедии в Одессе в мае 2014 года, когда погибли 45 человек, находятся за гранью. Небензя добавил, что никакое жонглирование цифрами не поможет скрыть правду.

    «Украинский постпред любит русские поговорки. Я тоже позволю себе употребить одну. Все это выглядело как в русской поговорке – «на воре и шапка горит», – сказал Небензя.

    Он сообщил о готовности направить украинскому коллеге факты и свидетельства очевидцев о событиях в Старобельске. Если тот откажется принять письмо, информация будет передана через механизмы Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

    Напомним, несколькими днями ранее Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Посол объяснил публичное молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске.

    29 мая 2026, 00:50 • Новости дня
    Жилой дом попал под атаку дронов ВСУ в Волгоградской области

    Жилой дом попал под массированный удар БПЛА в Волгоградской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО в ночь на пятницу отражают массированную атаку дронов ВСУ на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры на территории Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

    «В Краснооктябрьском районе атакован жилой многоквартирный дом по ул. Вершинина, 32. По предварительным данным повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано», – приводит слова Бочарова Max-канал администрации региона.

    Напомним, ранее Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Волгограда и Саратова в ночь на пятницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле при массированной атаке БПЛА на Волгоградскую область были повреждены пять домов.


    29 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Стало известно о праве бизнеса закупать вооружения для защиты от БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Частные предприятия получили возможность приобретать крупнокалиберное оружие и технику для защиты объектов от беспилотников, в том числе зенитную артиллерию, автотранспорт, средства радиолокации и РЭБ, выяснил РБК.

    «Утвержден механизм приобретения частными компаниями и предприятиями крупнокалиберного вооружения, в том числе турелей, зенитных артиллерийских комплексов, радиолокационных средств, автомобильного транспорта и комплексов РЭБ», – пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

    Информатор пояснил, что для оперативного обеспечения необходимым оборудованием  формируются подразделения мобильных огневых групп, решение об этом недавно на было принято на государственном уровне.

    Данные также подтвердил другой источник в военном ведомстве. По его словам, принятые меры призваны оперативно обеспечить мобильные огневые группы всем необходимым для эффективной защиты от воздушных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные успешно применили новые комплексы РЭБ против тяжелых дронов. Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов. «Алмаз-Антей» создал универсальную ракету против дронов и безэкипажных катеров.


    29 мая 2026, 02:45 • Новости дня
    Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Реакция европейских государств на трагедию в Старобельске продемонстрировала двойные стандарты международного сообщества и упорный отказ признавать преступления Киева против мирных жителей, отметил постпред России в ООН Василий Небензя на посвященном Украине заседании СБ.

    «О каком человеческом сострадании с их стороны может идти речь, когда кровь детей Старобельска и на их руках?! Ведь их страны на протяжении многих лет снабжают террористический режим Зеленского деньгами, разведданными, оружием, боеприпасами, вдохновляют его на новые преступления против мирных жителей, а затем прикрывают его, рисуя его в роли жертвы. Секретариат ООН, столь оперативный в одних случаях, к сожалению, вновь ограничился общей риторикой и максимально обтекаемыми формулировками, уклонившись от прямой оценки действий Киева», – констатировал дипломат в ходе выступления.

    Небензя указал на то, что западные страны предпочли проигнорировать катастрофу, попытавшись переложить вину на Москву и повторяя небылицы о якобы отсутствующем доступе к месту трагедии. Однако представители ООН могут свободно посещать территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и принципиально не используют эту возможность.

    Особенно дипломат поразился лицемерием и циничной реакцией делегаций европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно.

    «Почему одни жертвы заслуживают немедленного сострадания, а другие – нет? Почему гибель несовершеннолетних в одном месте становится поводом для громких заявлений и осуждений, а гибель детей в Старобельске встречает молчание? Вот вам очередное яркое проявление «двойных стандартов» и лицемерия Запада», – подчеркнул Небензя.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Посол объяснил публичное молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске.

    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • График выплаты детских пособий в июне 2026 года: когда придут единое пособие и выплаты из маткапитала

      В июне 2026 года российские семьи с детьми получат социальные выплаты по стандартному графику – переносов из-за праздников не ожидается. Основные даты перечисления детских пособий – 3, 5 и 8 июня. Однако с 1 июня стартует новый важный этап: начинается прием заявлений на ежегодную семейную налоговую выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Рассказываем, когда придут пособия в июне 2026 года, какие выплаты перечисляет Социальный фонд России (СФР) и кому повысят материальную поддержку.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

