В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.15 комментариев
Мэра дагестанского Избербаша задержали
Силовики задержали мэра Избербаша Магомеда Исакова
В администрации города Избербаш проходят обыски, а мэр Магомед Исаков задержан силовиками, сообщили в силовых структурах республики.
Как сообщил источник ТАСС, силовики проводят следственные мероприятия в администрации дагестанского города Избербаш. В ходе обысков мэр города Магомед Исаков был задержан.
По его словам, официального подтверждения пока нет.
Ранее бывшего министра спорта Дагестана Магомедова обвинили в убийстве, и он задержан в рамках расследования. Кроме того, замначальника управления МВД на транспорте Махачкалы был задержан по делу о получении взятки, что усилило внимание к коррупционным схемам в регионе.