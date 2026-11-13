  • Новость часаТуск отказался выделять средства на американское оружие для Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    ГОСТ на русскую кухню запретил окрошку на кефире
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией
    Лихачев анонсировал старт последних испытаний перед пуском АЭС «Аккую»
    Мнения
    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    15 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    4 комментария
    13 ноября 2026, 21:15 • В мире

    Европейцев убедили отказаться от собственных армий

    Европейскому единству понадобился военный пластырь

    Европейцев убедили отказаться от собственных армий
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Олег Исайченко

    Большинство жителей ЕС поддерживает создание объединенной армии Европы в составе НАТО, говорят результаты социсследования. Таким образом страны Европы могут снизить военную зависимость от США и уйти от необходимости содержания национальных сил. Но реализация идеи потребует ответов на неудобные вопросы – кто возглавит общую армию, как распределить расходы и согласятся ли граждане одной страны воевать за другую. Насколько объективно это исследование и какую цель преследует Брюссель его публикацией?

    Граждане ЕС массово поддерживают идею создания общеевропейской армии. По данным аналитического центра GLOBSEC, за данную инициативу выступают около 71% жителей объединения. Примечательно, что наибольший процент сторонников единых ВС зафиксирован в Румынии (82%), Литве (78%) и Франции (75%). Чуть ниже этот показатель в Польше и Болгарии (70%). В Германии же эта цифра равняется 69%.

    Впрочем, подобные результаты не означают готовность Старого Света «порвать» отношения с НАТО: около 77% респондентов считают, что членство в альянсе необходимо сохранять и в будущем. Примечательно, что лишь половина участников опроса считают, что Европа способна обеспечить свою безопасность без поддержки со стороны США.

    В то же время более трети опрошенных считают Штаты угрозой безопасности своей стране. На этом фоне Politico, обобщая итоги исследования, приходит к выводу, что в Старом Свете сформировался «политический парадокс»: жители ЕС хотят сильной региональной армии, но при этом остаются приверженцами НАТО, даже несмотря на слабое доверие к его основному члену.

    Впрочем, идея объединения вооруженных сил государств Евросоюза не нова, и в том или ином виде она постепенно продвигается к реализации. Например, в 2024 году Берлин, Амстердам и Варшава подписали декларацию о создании коридора для беспрепятственного перемещения войск и техники, который в российской прессе назвали «военным Шенгеном».

    Ранее также было объявлено об интеграции сухопутных войск Нидерландов в состав бундесвера. Bloomberg писал, что Германия выражала готовность взять на себя расходы по закупкам для будущих объединенных ВС. Кроме того, флоты стран Северной Европы совместно с Британией формируют Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF), в рамках которых уже приняты единые стандарты для техники и обучения моряков.

    Конечно, столь амбициозный и масштабный процесс не обходится без проблем. Так, например, Германия не смогла найти добровольцев для формирования бригады в Литве, сообщал в августе Bild. По информации издания, бундесверу удалось набрать лишь 60% от необходимого числа персонала. Нехватка составляет около двух тыс. человек.

    Тем не менее, европейские власти не собираются сбавлять обороты на выбранном милитаристском курсе. Общие траты ЕС на военную сферу растут масштабно: 2022 год – 262 млрд евро, 2023-й – 288 млрд, 2024-й – 343 млрд. Апогей – 2025 год – 381 млрд евро. Вложения в ВПК Старого Света с 2020 года выросли на 63%. Объем инвестиций в оборонную промышленность за тот же период увеличился на 150% – с 64 млрд в 2022 году до 130 миллиардов.

    В экспертном сообществе нет единого мнения о том, являются ли данные GLOBSEC корректными. С одной стороны – общество ЕС все еще не готово к максимальной милитаризации объединения, с другой – граждане понимают прагматичные выгоды от общих вооруженных сил. Однако это не исключает того факта, что приведенные цифры могут оказаться попыткой правительственной манипуляции.

    «Скорее всего, исследование представляет собой намеренный вброс Брюсселя. Вряд ли в Европе настолько высок процент жителей, готовых поддержать решение о создании региональных вооруженных сил. Вероятно, подобными действиями руководство ЕС пытается достичь определенных целей», – сказал политолог Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    Во-первых, таким образом власти объединения «намекают» жителям на необходимость свыкнуться с дальнейшими тратами на нужды армии.

    Видимость всеобщности поддержки якобы способна убедить население, что за продолжение милитаристских практик выступает большинство граждан объединения. Во-вторых, Брюссель в очередной раз пытается надавить на Россию.

    «Допускаю, что европейские лидеры таким образом посылают Москве сигнал: углубление военной интеграции внутри организации будет лишь продолжаться. Однако подобный прием, скорее, демонстрирует их бессилие, ведь запугивать чем-то иным кроме призрачной перспективы «единства» ЕС в настоящий момент не может», – акцентирует собеседник.

    Однако создание общей армии отвечает прагматичным интересам стран ЕС, возражает политолог Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Содержание национальных вооруженных сил – дело дорогое. Граждане союза это прекрасно понимают. Исключения, пожалуй, составляют лишь Франция и Польша», – продолжает он.

    «Кроме того, для европейцев сегодня действительно важно снизить зависимость от США.

    Формирование общего контингента даже внутри НАТО способно придать странам организации особой субъектности. Поэтому здесь нет какого-либо противоречия. Граждане лишь выступают за наращивание собственной самостоятельности», – акцентирует собеседник.

    При этом воплощение идеи о единой армии способно значительно навредить национальной гордости государств, уточняет Ткаченко. «Армия – это строгая с иерархической точки зрения конструкция. Соответственно, инициатива требует определить: кто же будет командовать итоговыми формированиями. «Поссориться» страны могут уже на этом этапе», – рассуждает он.

    «Германия и Франция, например, годами ведут спор: кто же из них является настоящим лидером ЕС. Надеяться на то, что они сумеют каким-либо образом отказаться от собственных амбиций ради удобного для всех компромисса – не приходится. Ни Берлин, ни Париж добровольно с претензиями на руководство не расстанутся», – добавляет собеседник.

    Имеется и целый ряд более мелких вопросов:

    кто и в каких пропорциях будет оплачивать, например, переоборудование армий под единые стандарты? На чьи плечи ляжет закупка и создание вооружений, которыми необходимо обеспечить каждого члена объединения? Процесс согласования всех деталей способен затянуться на долгие годы.

    «Но самая важная проблема – общая идентичность в регионе все еще недостаточно развита. Все-таки для создания единой армии необходимо быть уверенным в том, что большинство жителей ЕС на клич «Зачем умирать за Данциг?» ответят положительно. То есть к текущему моменту условный немец идти воевать за будущее Прибалтики не готов», – рассуждает Ткаченко.

    Однако, по мнению Трухачева, европейцы готовы принять необходимость интеграции на уровне вооруженных сил. «Страны союза охотно выступают за единение в тех вопросах, где виден прагматический интерес. Таковой была, например, Шенгенская зона. И в единой армии граждане ЕС также видят потенциал», – уточняет он.

    По его мнению, общая региональная структура может и не подчиняться руководству из одной какой-либо страны. «Скорее всего, проблему купируют за счет создания коллегиального органа, который позволит предупредить ситуацию тотального доминирования лишь одного государства. В целом, мы уже видели, как, например, Венгрия тормозила весьма принципиальные для ЕС решения», – поясняет эксперт.

    «Разногласия могут возникнуть из-за выбора языка командования и необходимости отправлять военнослужащих за пределы своей страны. Например, участие немецких военных в защите Прибалтики может вызвать вопросы. Тем не менее сама идея общей армии показывает, что европейцы признают единство ЕС, хотя и не намерены отказываться от национальных интересов», – резюмировал Трухачев.

    Главное
    Дегтярев заявил о скоординированной атаке Европы и Канады на российский спорт
    Медведев назвал главу евродипломатии Каллас слишком глупой для переговоров
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным
    ЦБ рекомендовал банкам информировать родителей о заключении договоров с детьми
    Глава МВД Литвы по ошибке объявил о высылке в Россию не того Иванова
    Дептранс Москвы анонсировал изменение парковочных тарифов на ряде улиц
    Ученые: Вороны оказались вдвое сообразительнее людей

    Азия бросает вызов мировому хранилищу золота – Лондону

    Вслед за Гонконгом собственное хранилище золота открывает Сингапур, становясь его конкурентом. Однако на самом деле главным соперником является Банк Англии, который исторически хранит тысячи тонн чужого золота. Зачем страны вообще хранят свои золотые запасы в чужих странах, а не у себя на родине? Подробности

    Перейти в раздел

    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

    Перейти в раздел

    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации