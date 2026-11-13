Европейцев убедили отказаться от собственных армий

Европейскому единству понадобился военный пластырь

Tекст: Олег Исайченко

Граждане ЕС массово поддерживают идею создания общеевропейской армии. По данным аналитического центра GLOBSEC, за данную инициативу выступают около 71% жителей объединения. Примечательно, что наибольший процент сторонников единых ВС зафиксирован в Румынии (82%), Литве (78%) и Франции (75%). Чуть ниже этот показатель в Польше и Болгарии (70%). В Германии же эта цифра равняется 69%.

Впрочем, подобные результаты не означают готовность Старого Света «порвать» отношения с НАТО: около 77% респондентов считают, что членство в альянсе необходимо сохранять и в будущем. Примечательно, что лишь половина участников опроса считают, что Европа способна обеспечить свою безопасность без поддержки со стороны США.

В то же время более трети опрошенных считают Штаты угрозой безопасности своей стране. На этом фоне Politico, обобщая итоги исследования, приходит к выводу, что в Старом Свете сформировался «политический парадокс»: жители ЕС хотят сильной региональной армии, но при этом остаются приверженцами НАТО, даже несмотря на слабое доверие к его основному члену.

Впрочем, идея объединения вооруженных сил государств Евросоюза не нова, и в том или ином виде она постепенно продвигается к реализации. Например, в 2024 году Берлин, Амстердам и Варшава подписали декларацию о создании коридора для беспрепятственного перемещения войск и техники, который в российской прессе назвали «военным Шенгеном».

Ранее также было объявлено об интеграции сухопутных войск Нидерландов в состав бундесвера. Bloomberg писал, что Германия выражала готовность взять на себя расходы по закупкам для будущих объединенных ВС. Кроме того, флоты стран Северной Европы совместно с Британией формируют Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF), в рамках которых уже приняты единые стандарты для техники и обучения моряков.

Конечно, столь амбициозный и масштабный процесс не обходится без проблем. Так, например, Германия не смогла найти добровольцев для формирования бригады в Литве, сообщал в августе Bild. По информации издания, бундесверу удалось набрать лишь 60% от необходимого числа персонала. Нехватка составляет около двух тыс. человек.

Тем не менее, европейские власти не собираются сбавлять обороты на выбранном милитаристском курсе. Общие траты ЕС на военную сферу растут масштабно: 2022 год – 262 млрд евро, 2023-й – 288 млрд, 2024-й – 343 млрд. Апогей – 2025 год – 381 млрд евро. Вложения в ВПК Старого Света с 2020 года выросли на 63%. Объем инвестиций в оборонную промышленность за тот же период увеличился на 150% – с 64 млрд в 2022 году до 130 миллиардов.

В экспертном сообществе нет единого мнения о том, являются ли данные GLOBSEC корректными. С одной стороны – общество ЕС все еще не готово к максимальной милитаризации объединения, с другой – граждане понимают прагматичные выгоды от общих вооруженных сил. Однако это не исключает того факта, что приведенные цифры могут оказаться попыткой правительственной манипуляции.

«Скорее всего, исследование представляет собой намеренный вброс Брюсселя. Вряд ли в Европе настолько высок процент жителей, готовых поддержать решение о создании региональных вооруженных сил. Вероятно, подобными действиями руководство ЕС пытается достичь определенных целей», – сказал политолог Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

Во-первых, таким образом власти объединения «намекают» жителям на необходимость свыкнуться с дальнейшими тратами на нужды армии.

Видимость всеобщности поддержки якобы способна убедить население, что за продолжение милитаристских практик выступает большинство граждан объединения. Во-вторых, Брюссель в очередной раз пытается надавить на Россию.

«Допускаю, что европейские лидеры таким образом посылают Москве сигнал: углубление военной интеграции внутри организации будет лишь продолжаться. Однако подобный прием, скорее, демонстрирует их бессилие, ведь запугивать чем-то иным кроме призрачной перспективы «единства» ЕС в настоящий момент не может», – акцентирует собеседник.

Однако создание общей армии отвечает прагматичным интересам стран ЕС, возражает политолог Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Содержание национальных вооруженных сил – дело дорогое. Граждане союза это прекрасно понимают. Исключения, пожалуй, составляют лишь Франция и Польша», – продолжает он.

«Кроме того, для европейцев сегодня действительно важно снизить зависимость от США.

Формирование общего контингента даже внутри НАТО способно придать странам организации особой субъектности. Поэтому здесь нет какого-либо противоречия. Граждане лишь выступают за наращивание собственной самостоятельности», – акцентирует собеседник.

При этом воплощение идеи о единой армии способно значительно навредить национальной гордости государств, уточняет Ткаченко. «Армия – это строгая с иерархической точки зрения конструкция. Соответственно, инициатива требует определить: кто же будет командовать итоговыми формированиями. «Поссориться» страны могут уже на этом этапе», – рассуждает он.

«Германия и Франция, например, годами ведут спор: кто же из них является настоящим лидером ЕС. Надеяться на то, что они сумеют каким-либо образом отказаться от собственных амбиций ради удобного для всех компромисса – не приходится. Ни Берлин, ни Париж добровольно с претензиями на руководство не расстанутся», – добавляет собеседник.

Имеется и целый ряд более мелких вопросов:

кто и в каких пропорциях будет оплачивать, например, переоборудование армий под единые стандарты? На чьи плечи ляжет закупка и создание вооружений, которыми необходимо обеспечить каждого члена объединения? Процесс согласования всех деталей способен затянуться на долгие годы.

«Но самая важная проблема – общая идентичность в регионе все еще недостаточно развита. Все-таки для создания единой армии необходимо быть уверенным в том, что большинство жителей ЕС на клич «Зачем умирать за Данциг?» ответят положительно. То есть к текущему моменту условный немец идти воевать за будущее Прибалтики не готов», – рассуждает Ткаченко.

Однако, по мнению Трухачева, европейцы готовы принять необходимость интеграции на уровне вооруженных сил. «Страны союза охотно выступают за единение в тех вопросах, где виден прагматический интерес. Таковой была, например, Шенгенская зона. И в единой армии граждане ЕС также видят потенциал», – уточняет он.

По его мнению, общая региональная структура может и не подчиняться руководству из одной какой-либо страны. «Скорее всего, проблему купируют за счет создания коллегиального органа, который позволит предупредить ситуацию тотального доминирования лишь одного государства. В целом, мы уже видели, как, например, Венгрия тормозила весьма принципиальные для ЕС решения», – поясняет эксперт.

«Разногласия могут возникнуть из-за выбора языка командования и необходимости отправлять военнослужащих за пределы своей страны. Например, участие немецких военных в защите Прибалтики может вызвать вопросы. Тем не менее сама идея общей армии показывает, что европейцы признают единство ЕС, хотя и не намерены отказываться от национальных интересов», – резюмировал Трухачев.