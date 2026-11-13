Politico: Создание единой армии Евросоюза поддержал 71% европейцев

Tекст: Игорь Иножарский

Опрос показал сильную поддержку идеи европейской армии в странах Евросоюза. Наибольший уровень одобрения зафиксирован в Румынии (82%), Литве (78%) и Франции (75%). В традиционно осторожных в вопросах оборонной интеграции Польше и Болгарии инициативу поддержали 70% респондентов, а в Германии – 69%, пишет Politico.

Высокий интерес к военным возможностям Европы не означает отказа от НАТО. В странах альянса 77% опрошенных хотят сохранить членство, а 78% респондентов в ЕС выступили за развитие европейской обороны параллельно с блоком. Также 64% граждан государств без обязательного призыва высказались за возвращение срочной службы.

Отношение к Вашингтону продемонстрировало растущий трансатлантический раскол. Более трети участников опроса в Европе считают США угрозой безопасности. В Германии, Франции и Британии такого мнения придерживается около половины респондентов. ФРГ стала единственной страной, где большинство опрошенных назвали Вашингтон угрозой.

Граждане Германии также выделяются отношением к украинскому кризису. Около 40% респондентов согласились с тем, что отношение Киева к русскоязычному населению оправдывает спецоперацию на Украине, а 39% посчитали, что конфликт спровоцировал Запад. Почти 60% немцев готовы согласиться на территориальные уступки со стороны Украины ради мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Пентагон не стал приглашать Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО. Летом уровень доверия европейцев к Европейскому союзу достиг рекордных показателей. Весной власти Британии, Франции, Германии и Швеции обсуждали варианты расширения европейского ядерного щита на фоне сомнений в американских гарантиях.