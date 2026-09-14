МВД: Мошенники заставляют россиян фотографировать объекты для диверсий

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Казалось бы, обычный кадр: мост, вокзал, вышка связи… Но именно такие фото нужны зарубежным кураторам для подготовки диверсий», – пояснила Волк в Max.

Злоумышленники могут предлагать щедро оплачиваемую «легальную» подработку, например, съемку для туристического проекта, требуя прислать селфи и координаты объектов.

В дальнейшем общение перерастает в шантаж и угрозы, принуждая жертву соглашаться на рискованные задания. В результате «фотограф» предстает перед судом за пособничество преступлению.

Волк призвала не делать фото и видео по просьбе незнакомцев, не отправлять им координаты и не выкладывать такие кадры в сеть. При поступлении угроз необходимо обращаться в полицию по номеру 102.

МВД сообщало, что злоумышленники запугивают подростков после получения снимков общественных мест.

В июне МВД предупредило об участии обманутых граждан в диверсионной деятельности.

В Подольске 13-летний школьник из-за шантажа аферистов попытался сжечь топливную колонку.