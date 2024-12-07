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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    45 комментариев
    7 декабря 2024, 00:12 • Новости дня

    На Украине связали поездку Ермака в США с поиском гарантий для Зеленского

    Поездка Ермака в США связана с поиском гарантий безопасности для Зеленского

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что поездка Андрея Ермака в США направлена на получение гарантий безопасности для него и Владимира Зеленского при возможном уходе с постов.

    По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, поездка замглавы офиса президента Украины Андрея Ермака в США связана с поиском гарантий безопасности для него и президента Владимира Зеленского, передает ТАСС. Как сообщил народный избранник, эти гарантии могут быть предоставлены в обмен на отказ Зеленского участвовать в будущих выборах.

    Дубинский отметил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный и бывший глава МИД Дмитрий Кулеба уже получили подобные «золотые парашюты», что позволит им избежать ответственности. «По моему мнению, с этими договоренностями и связана поездка Ермака в США», – отметил он.

    Кроме того, депутат подчеркнул, что для защиты от международных преследований властям была предоставлена возможность выступления замглавы офиса президента Дарье Заривной в ООН. «Заривная – это 'борода' Ермака, ее тоже спасут», – резюмировал Дубинский.

    Ранее сообщалось, что на Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон.

    6 декабря 2024, 08:45 • Новости дня
    Российские войска окружили Курахово в ДНР

    Рогов сообщил об окружении Курахово российскими войсками с нескольких сторон

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска окружили Курахово на западе ДНР, контролируя подступы с нескольких сторон, и продолжают обхват города, где бои идут в центральных и южных районах, вынуждая украинские силы отступать к промышленной зоне, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Российские войска продолжают окружение города Курахова в ДНР, сообщает РИА «Новости». Владимир Рогов заявил, что город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска контролируют подступы к Курахово с северной, восточной и северо-западной сторон, а также частично с южной. Обхват города продолжается и с западной части, куда отступают украинские силы.

    Рогов отметил, что восточная часть города уже освобождена российскими войсками, а в центральной и южной частях продолжаются бои. Противник отступает к промышленной зоне в западной части города, где сосредоточены крупные укрепрайоны и находится теплоэлектростанция. Российские войска продолжают стремиться к полному окружению оставшихся частей города, подконтрольных ВСУ.

    Курахово является важным стратегическим пунктом в юго-западной части Донбасса, расположенным в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие города позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР. Курахово остается под контролем ВСУ дольше других населенных пунктов в этом регионе после освобождения Угледара.

    Накануне сообщалось, что российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией, кроме того, они отрезали путь отступления вооруженным силам Украины, перекрыв трассу Курахово – Запорожье, которая являлась единственной дорогой для выхода из Курахово. Также ВС России почти раскололи украинскую группировку на несколько частей на Кураховском направлении.

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    6 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    @ mid.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно изложил условия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    «Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», – отметил Лавров.

    Он также напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о том, что решения по урегулированию конфликта на Украине будут приниматься, учитывая реалии на земле. По словам Лаврова, реалии – это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые находятся в составе РФ.

    Глава МИД также отметил, что Россия не может мириться с действующими на Украине законами, которые запрещают русский язык, российские СМИ и культуру, а также ограничивают права Украинской православной церкви. Это, по мнению Лаврова, является нарушением обязательств Украины по Уставу ООН. Он подчеркнул, что Запад молчал о нарушениях с 2017 года, когда началось русофобское законодательное наступление, и России пришлось обратить внимание на эту проблему особым образом.

    Ранее Лавров заявил, что Москва была готова заключить договор с Киевом на основе предложенных Украиной принципов в 2022 году, а также обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом.

    Кроме того, Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.

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    6 декабря 2024, 21:11 • Видео
    Ле Пен лишила Макрона премьера

    Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

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    6 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    На Западе назвали три варианта исхода конфликта на Украине

    Журналист Il Fatto Quotidiano назвал три сценария окончания военного конфликта на Украине

    На Западе назвали три варианта исхода конфликта на Украине
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Итальянское издание Il Fatto Quotidiano рассматривает три возможных сценария завершения конфликта на Украине, в том числе предполагающих ее разделение и создание международной миссии.

    Конфликт на Украине может завершиться одним из нескольких сценариев, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano, передает РИА Новости». Первый сценарий, близкий к пожеланиям президента Украины Зеленского, предполагает разделение страны на два блока, аналогично Германии во времена холодной войны. Однако такой вариант считается наиболее опасным для окончания боевых действий.

    Второй предусматривает превращение Украины в своего рода «Израиль Восточной Европы», при котором союзники продолжат снабжать страну оружием. Обозреватель Il Fatto Quotidiano отметил, что такой исход будет чрезвычайно дорогим и оставит Украину в постоянном состоянии боевых действий, а также усилит ее в военном плане по сравнению с соседними странами, такими как Польша.

    Третий сценарий включает разделение Украины с созданием международной миссии, состоящей из вооруженных сил держав, не входящих в НАТО, например, Китая и Индии.

    Во всех трех случаях основополагающим шагом является прекращение огня, но до этого момента, как считает автор материала, еще далеко.

    Президент России Владимир Путин в июне предложил условия для мирного урегулирования конфликта: вывод украинских войск с новых регионов России, отказ от вступления в НАТО, демилитаризация и денацификация, а также нейтральный внеблоковый и безъядерный статус Украины. Он также упомянул отмену санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее высказывалось предположение, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится подписанием документа о разделе Украины, что станет последней трагедией его правления.

    Тем временем высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.



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    6 декабря 2024, 19:29 • Новости дня
    На Украине сообщили о применении новой ракеты-дрона «Пекло»
    На Украине сообщили о применении новой ракеты-дрона «Пекло»
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Украине впервые применили в бою новую ракету-дрон «Пекло», способную поражать цели на расстоянии более 700 км. Первая партия ракет уже передана вооруженным силам страны.

    Власти Украины сообщили о применении в бою новой ракеты-дрона отечественного производства под названием «Пекло». По данным официальных источников, ракета может поражать цели на расстоянии до 700 километров и летать со скоростью 700 километров в час, передает ТАСС.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что первая партия ракет была передана украинским силам обороны. «Украинское оружие, уже имеющее подтвержденное боевое применение», – отметил он.

    Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин сообщил, что ракета была запущена в серийное производство. По его словам, переданная в вооруженные силы Украины партия составила несколько десятков единиц. Он также подчеркнул, что разрабатываются новые виды боевых частей для этой ракеты.

    Украинские СМИ сообщили о пяти боевых применениях новой ракеты. Однако других подробностей об испытаниях и дополнительных характеристиках ракеты пока не раскрыто.

    На ваш взгляд
    Какая вероятность разрешения военного конфликта на Украине в 2025 году?




    Результаты

    В среду министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в стране запущено серийное производство ракет-дронов «Паляница». В августе Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляница». Между тем военный аналитик Вячеслав Смоленко выразил сомнение в возможности этой ракеты преодолеть 1,5 тыс. км, указав на несоответствие заявленных характеристик ракетным параметрам.

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    6 декабря 2024, 03:07 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского неадекватным за слова о русской культуре

    Лавров назвал Зеленского неадекватным за высказывания о русскоязычных

    Лавров назвал Зеленского неадекватным за слова о русской культуре
    @ Kay Nietfeld/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров подверг критике Владимира Зеленского за его высказывания о русскоязычных людях и их культурной принадлежности, напомнив о его изменившейся позиции с момента избрания президентом.

    Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует неадекватное поведение, заявляя о желании вернуть людей, поддерживающих связь с русской культурой, под украинскую территориальную целостность, сообщило РИА «Новости».

    Лавров напомнил, что в 2014 году Зеленский, выступая в Горловке и Донецке, защищал право жителей Донбасса и Крыма говорить по-русски и подчеркивал культурную и языковую общность народов. Он называл их братским народом с общей кровью и культурой.

    Однако, по словам Лаврова, после избрания президентом Зеленский изменил свою риторику. В интервью в сентябре 2021 года, по утверждению Лаврова, Зеленский говорил о людях в Донбассе как об «особях» и советовал тем, кто чувствует связь с русской культурой, покинуть Украину ради будущего своих детей и внуков.

    Лавров отметил, что подобные высказывания Зеленского несовместимы с его заявлениями о стремлении к территориальной целостности и возвращении русскоязычных граждан.

    Ранее в интервью Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров.

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    6 декабря 2024, 03:48 • Новости дня
    Лавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах

    Глава российского МИД заявил о желании США передать украинский конфликт Европе из-за усталости

    Лавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сконцентрировавшись на других вопросах.

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об усталости от украинского конфликта, которую наблюдают в некоторых столицах, сообщает РИА «Новости». В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр заявил: «Ясно, что в некоторых столицах наблюдается усталость. Идут разговоры о том, что американцы хотели бы оставить это 'дело' европейцам и сконцентрироваться на более важном. Не буду гадать».

    Лавров подчеркнул, что Россия будет судить по конкретным шагам и заметил, что администрация президента США Джо Байдена хотела бы оставить решение украинского вопроса на Дональда Трампа.

    Министр упомянул о срыве мирного процесса в Стамбуле в 2022 году экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, отметив его непредсказуемость и возможность руководствоваться сиюминутными желаниями или стратегией.

    Ранее Лавров обвинил США в создании и использовании мировых проблем. Кроме того, глава российской внешней политики заявил, что Запад прикрыл срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче.

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    6 декабря 2024, 06:14 • Новости дня
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    @ mid.ru

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским, особенно на саммите Группы двадцати.

    Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, как европейские делегаты ведут себя на международных саммитах. Как сообщило РИА «Новости», министр подчеркнул, что его коллеги из Европы стараются избегать контактов с ним, что особенно проявилось на последнем саммите Группы двадцати.

    По словам Лаврова, ситуация становится токсичной, когда на саммитах кто-то замечает, что он общается с американцами или европейцами. Министр выразил удивление столь детским поведением своих коллег: «Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно». Он отметил, что европейцы буквально убегают при встрече с ним, что вызывает у него недоумение.

    Лавров отметил, что подобная ситуация сложилась не только на саммите Группы двадцати, но и на других международных мероприятиях.

    Напомним, интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало более миллиона просмотров  в интернете. В ходе беседы глава российской внешней политики назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

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    6 декабря 2024, 20:48 • Новости дня
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Деньги ЕС, предназначенные для помощи киевскому режиму, фактически попадают в бюджет Соединенных Штатов, заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

    «Как вы думаете, почему администрация [президента США Джо] Байдена неоднократно говорила Европейскому союзу о необходимости выделения бюджетной помощи Киеву? Да потому что эти деньги в обход Киева сразу же направлялись в больной бюджет США», – цитируют Койтера «Известия».

    Койтер также обвинил представителей старых партий в излишней поддержке Украины, напомнив о пацифистских лозунгах, которые раньше отстаивали левые и «зеленые».

    На ваш взгляд
    Какая вероятность разрешения военного конфликта на Украине в 2025 году?




    Результаты

    Ранее СМИ сообщали, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за возобновление торговли с Россией и поставок газа в предвыборной программе.

    Коментарии (6)
    6 декабря 2024, 11:43 • Новости дня
    Орбан: Без США конфликта на Украине не было бы
    Орбан: Без США конфликта на Украине не было бы
    @ Dwi Anoraganingrum/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Без участия США конфликт на Украине не возник бы и уже давно мог завершиться, ситуация может измениться после вступления в должность президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты играют ключевую роль в конфликте на Украине. По его словам, без вмешательства США такая война не началась бы и давно бы завершилась. Премьер Венгрии отметил, что Украина не смогла бы оказывать сопротивление без американской поддержки, передает ТАСС.

    В своем выступлении на радиостанции Kossuth, венгерский лидер подчеркнул, что вокруг Украины сложилась критическая ситуация. Администрация Джо Байдена стремится оказать Киеву максимально широкую военную помощь. Орбан также раскритиковал высказывания госсекретаря Энтони Блинкена о призыве молодежи на службу на Украине, назвав их опасными.

    Венгерский лидер выразил надежду, что с приходом к власти Дональда Трампа США изменят свою стратегию и начнут действовать в направлении мирного урегулирования.

    Ранее Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине благодаря избранию Дональда Трампа президентом США. The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.

    Лавров также заявил, что Дональд Трамп не настроен пророссийски, несмотря на его дружелюбие в общении, подчеркнув большое количество антироссийских санкций, введенных при его администрации.

    Кроме того, Лавров назвал Карлсону условия для урегулирования конфликта на Украине.

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    6 декабря 2024, 03:04 • Новости дня
    Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров

    Глава российского МИД заявил, что Запад использовал Бучу для срыва переговоров Москвы и Киева

    Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом, подчеркнув, что сейчас эта тема больше не обсуждается.

    Как сообщило РИА «Новости», Лавров в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что Запад прикрыл срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче.

    По его словам, западные политики, включая тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, якобы способствовали продолжению конфликта. Джонсон это отрицал, но Давид Арахамия, глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, утверждал, что именно Джонсон велел Киеву продолжать борьбу, сказал российский министр.

    Лавров подчеркнул, что события в Буче, о которых ранее активно сообщали западные СМИ, сейчас больше не интересует политиков, чиновников ООН и журналистов. Он отметил, что неоднократно призывал установить имена погибших, но не получил ответа.

    В апреле 2022 года Минобороны заявило, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы о преступлениях в Буче – провокация. Российские подразделения покинули город 30 марта 2022 года, и никто из местных жителей не пострадал от насильственных действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков требовал от международных лидеров не спешить с обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

    Также Лавров заявил, что Россия не намерена уничтожать украинский народ, они – братья и сестры для россиян, сказал он в интервью. «Мы не говорим об истреблении чьего-либо населения. Не мы начинали эту войну. На протяжении многих лет мы предупреждали о том, что приближение НАТО к нашим границам создаст проблему. Владимир Путин годами объяснял это на международных площадках людям, которые грезили о «конце истории» и своем «доминировании», – сказал министр в интервью американскому журналисту.

    Ранее Лавров сообщил, что Москва была готова заключить договор с Киевом на основе принципов, предложенных украинской стороной.

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    6 декабря 2024, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР
    Российские войска освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    Подразделения группировки войск «Центр» успешно продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Пустынка, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    За неделю украинские вооруженные формирования в зоне ответственности группировки потеряли более 3600 военнослужащих.

    Подразделения группировки войск «Восток» также вели активные действия и освободили Сухие Ялы в ДНР. В зоне ответственности группировки «Восток» потери противника составили до 950 военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard, 15 боевых бронированных машин, из них четыре американских MaxxPro и четыре HMMWV.

    Ранее сообщалось, что ВС России установили контроль над Романовкой в Донецкой народной республике и Новодаровкой в Запорожской области.

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    6 декабря 2024, 04:07 • Новости дня
    Интервью Лаврова Карлсону набрало миллион просмотров за час

    Интервью Лаврова у Карлсона набрало миллион просмотров за час в соцсети

    Tекст: Максим Попов

    Видеоверсия интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованная журналистом Такером Карлсоном, за час собрала миллион просмотров в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России), вызвав активное обсуждение среди пользователей.

    Американский журналист Такер Карлсон разместил в социальной сети Х полную видеоверсию интервью с главой МИД Сергеем Лавровым, сообщает РИА «Новости».

    За час публикация привлекла внимание миллиона пользователей. В первые десять минут пост был просмотрен 100 тысяч раз, а спустя 15 минут количество просмотров удвоилось, достигнув 200 тысяч. Активность пользователей продолжала расти, и менее чем через час просмотры достигли миллиона.

    Пользователи соцсети активно комментируют интервью, подчеркивая ум и прагматизм Лаврова. Такое внимание аудитории привлекло и само содержание интервью, и личность собеседника Карлсона.

    Напомним, в ходе интервью Карлсону Лавров назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, глава российского МИД предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

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    6 декабря 2024, 11:18 • Новости дня
    ВС России ударом ФАБов уничтожили базу нацгвардии Украины в ДНР

    Минобороны России сообщило об уничтожении базы нацгвардии Украины в Правдовке ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли авиаудар по пункту временной дислокации нацгвардии Украины в Правдовке в ДНР, использовав три авиабомбы ФАБ-250 с модулями планирования и коррекции, сообщило Министерство обороны.

    Российская авиация уничтожила пункт временной дислокации подразделения Национальной гвардии Украины в населенном пункте Правдовка в ДНР. Для атаки были использованы три авиабомбы ФАБ-250, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Министерство обороны опубликовало кадры объективного контроля, на которых видно, как авиаудар был нанесен по базе украинских сил.

    Ранее российские силы выбили украинские войска с позиций в восточной части Часова Яра.

    Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины на аэродроме Днепр.

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    6 декабря 2024, 13:03 • Новости дня
    МИД Ирана призвал Украину остановить поддержку террористов в Сирии

    Tекст: Александра Юдина

    Иранский МИД обвинил Украину в нарушении международных обязательств, поддерживая террористов в Сирии, и потребовал прекратить подобные действия.

    МИД Ирана выступил с обвинениями в адрес Украины, заявив, что Киев поддерживает террористические группировки в Сирии, что является нарушением международных обязательств, передает ТАСС.

    В заявлении ведомства, размещенном в телеграм-канале правительства исламской республики, подчеркивается недопустимость подобных действий со стороны украинских официальных лиц.

    «Поддержка террористических группировок в Сирии украинскими чиновниками является явным нарушением международных обязательств в области борьбы с терроризмом. Мы требуем немедленно прекратить эти действия», – заявил помощник министра и глава департамента Евразии Моджтаба Дамирчилу.

    Иранские власти указали на ненадлежащее поведение украинских чиновников, связанное с незаконной торговлей оружием, добавив, что подобное содействие террористам угрожает региональной безопасности и противоречит принципам международного права.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя. заявил, что американцы и их союзники оказывают поддержку террористам в Сирии, и сами террористы бравируют поддержкой со стороны спецслужб Украины. Сирийские боевики используют дроны-камикадзе по украинской тактике, что свидетельствует о присутствии украинских спецслужб в Идлибе. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что в эскалации в Сирии не обошлось без «украинского следа».

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    6 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    В МИД допустили возможность проведения новой Ялтинской конференции по итогам СВО

    Сергей Рябков не исключил идею закрепляющей итог СВО конференции

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков высказал возможность проведения новой конференции, напоминающей Ялтинскую, для закрепления геополитических итогов специальной военной операции.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможности проведения новой конференции наподобие Ялтинской, которая могла бы закрепить геополитическую конфигурацию по результатам специальной военной операции. Об этом он рассказал в интервью порталу kp.ru.

    Рябков отметил, что «идею Ялты 2.0 я в принципе не исключал бы», но подчеркнул, что основой для такой конференции должно стать принуждение Вашингтона к переговорам. По его мнению, эти переговоры должны привести к признанию новой геополитической реальности, сложившейся после СВО.

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    Какая вероятность разрешения военного конфликта на Украине в 2025 году?




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    Позиция Москвы, как подчеркнул Рябков, предполагает необходимость конструктивного диалога с западными странами для упрочнения стабильности в международных отношениях. Он также отметил важность переговорных решений, которые могли бы обеспечить долгосрочную безопасность и мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянское издание Il Fatto Quotidiano сообщило, что Запад рассматривает три возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая предполагаемое ее разделение и создание международной миссии. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа, как заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Премьер-министр Британии Кир Стармер впервые допустил необходимость мирных переговоров для завершения конфликта на Украине.

    Коментарии (4)
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