Поездка Ермака в США связана с поиском гарантий безопасности для Зеленского

Tекст: Максим Попов

По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, поездка замглавы офиса президента Украины Андрея Ермака в США связана с поиском гарантий безопасности для него и президента Владимира Зеленского, передает ТАСС. Как сообщил народный избранник, эти гарантии могут быть предоставлены в обмен на отказ Зеленского участвовать в будущих выборах.

Дубинский отметил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный и бывший глава МИД Дмитрий Кулеба уже получили подобные «золотые парашюты», что позволит им избежать ответственности. «По моему мнению, с этими договоренностями и связана поездка Ермака в США», – отметил он.

Кроме того, депутат подчеркнул, что для защиты от международных преследований властям была предоставлена возможность выступления замглавы офиса президента Дарье Заривной в ООН. «Заривная – это 'борода' Ермака, ее тоже спасут», – резюмировал Дубинский.

Ранее сообщалось, что на Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон.