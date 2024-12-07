Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
На Украине связали поездку Ермака в США с поиском гарантий для Зеленского
Поездка Ермака в США связана с поиском гарантий безопасности для Зеленского
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что поездка Андрея Ермака в США направлена на получение гарантий безопасности для него и Владимира Зеленского при возможном уходе с постов.
По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, поездка замглавы офиса президента Украины Андрея Ермака в США связана с поиском гарантий безопасности для него и президента Владимира Зеленского, передает ТАСС. Как сообщил народный избранник, эти гарантии могут быть предоставлены в обмен на отказ Зеленского участвовать в будущих выборах.
Дубинский отметил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный и бывший глава МИД Дмитрий Кулеба уже получили подобные «золотые парашюты», что позволит им избежать ответственности. «По моему мнению, с этими договоренностями и связана поездка Ермака в США», – отметил он.
Кроме того, депутат подчеркнул, что для защиты от международных преследований властям была предоставлена возможность выступления замглавы офиса президента Дарье Заривной в ООН. «Заривная – это 'борода' Ермака, ее тоже спасут», – резюмировал Дубинский.
Ранее сообщалось, что на Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон.