Tекст: Денис Тельманов

На Украине утверждают, что в случае достижения договоренностей о прекращении огня Запад может предложить «золотое изгнание» для Владимира Зеленского в Лондоне, сообщает газета Mundo.

Эти слухи активно циркулируют в дипломатических кругах Киева последние две недели. По информации издания, данное решение позволит Украине провести президентские выборы, которые должны были состояться в 2023 году, но были отложены из-за военного положения и мобилизации.



В июне этого года президент РФ Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине. Среди них – немедленное прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск из новых регионов России. Путин также подчеркнул необходимость отказа Киева от вступления в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятие Украиной нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Российский лидер также затронул тему отмены санкций против РФ.

Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности вести переговоры с теми, кто угрожает мирным гражданам и инфраструктуре. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что предложения Москвы остаются в силе, но с учетом текущей ситуации переговоры с Украиной на данный момент невозможны.

Выборы президента Украины были запланированы на 31 марта 2024 года, однако были отменены. Владимир Зеленский подчеркивал, что выборы не актуальны в текущих условиях. В Кремле планируют анализировать последствия истечения срока полномочий Зеленского в мае и свою позицию по этому вопросу.