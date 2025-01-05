Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году.0 комментариев
WP: Киев мобилизовал 200 тыс. человек в 2024 году
WP: Украина мобилизовала 200 тыс. человек в 2024 году вместо запрошенных 500 тыс.
Украинские власти в 2024 году мобилизовали около 200 тыс. человек, отклонив предложение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного о значительном увеличении мобилизации, сообщили СМИ.
Как пишет The Washington Post со ссылкой на украинских и западных чиновников, власти Украины в 2024 году мобилизовали около 200 тыс. человек. Это решение принято, несмотря на призыв бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного привлечь 500 тыс. человек для участия в конфликте. Президент Владимир Зеленский отклонил это предложение, сославшись на чрезмерность указанной цифры, передает ТАСС.
Согласно информации, Киев также отверг просьбы США снизить призывной возраст до 18 лет. Однако украинский парламент принял закон, позволивший снижать возраст призыва до 25 лет. Украинские военные, опрошенные газетой, заявили, что призыв новобранцев начался слишком поздно, так как части уже были истощены продолжительными боями.
Один из военных, Александр, отметил ухудшение ситуации для новобранцев, заявив: «Когда я попал в армию, ситуация была плохой. А сейчас для новобранца ситуация настолько плохая, что я не берусь судить дезертиров».
Заместитель командира батальона под Покровском, Тарас, указал на недостаточность призывников. Он заявил, что ситуация ужасна и потери необходимо восполнять, хотя не уточнил их число.
Ранее в ООН сообщили, что на Украине военные подвергают пыткам мобилизованных мужчин, отказывающихся служить по соображениям совести, а также нарушаются международные соглашения и Конституция Украины.
12 декабря Monde сообщила, что набор в украинскую армию сократился почти вдвое: с 35 тыс. человек в месяц в начале конфликта до 20 тыс. человек этой осенью.
В ноябре депутат Верховной рады Ирина Констанкевич предложила привлечь к службе в ВСУ более 100 тыс. военных пенсионеров, способных держать оружие, чтобы усилить ряды вооруженных сил Украины.