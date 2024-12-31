ООН: Украинских призывников пытали из-за отказа служить по убеждениям совести

Tекст: Вера Басилая

В ООН сообщили, что украинские военнослужащие территориальных центров комплектования (ТЦК) подвергают мобилизованных мужчин, которые отказываются от военной службы по соображениям совести, пыткам, передает РИА «Новости».

В документе указано, что пятеро мужчин, пытавшихся воспользоваться правом на отказ от службы, были призваны на военную службу и переведены в военные учебные центры, где их задерживали на срок от двух до четырех дней и подвергали жестокому обращению.

ООН также отмечает, что Украина нарушает международный пакт о гражданских и политических правах, а также собственную конституцию, не предоставляя исключений из мобилизации для лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям совести. Согласно МПГПП, это право не допускает ограничений, а в украинской конституции оно закреплено, хотя внутреннее законодательство ограничивает его для некоторых форм религии или убеждений. Это противоречит обязательствам по обеспечению равенства перед законом.

Доклад также упоминает, что за отчетный период было вынесено пять судебных решений, осуждающих людей, отказавшихся от военной службы по соображениям совести, несмотря на их принадлежность к религиозным общинам, которые могли бы претендовать на альтернативную невоенную службу. Эти лица были приговорены к срокам от одного до трех лет тюремного заключения.

ООН подчеркивает, что даже законодательство Украины, касающееся призыва на службу, хотя и предусматривает некоторые исключения, не учитывает освобождение по религиозным или убежденческим основаниям.

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