Украинский военный расплакался, рассказав о принудительной мобилизации

Военнопленный из Украины со слезами рассказал о принудительной мобилизации и угрозах командования

Tекст: Мария Иванова

Украинский военный Александр Цвели, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, как был мобилизован насильно и обманом отправлен на территорию России, передает РИА «Новости».

Он со слезами рассказал, что его задержали на автобусной остановке и выдали повестку в военкомат. «У меня нет возможности сбежать, денег нет и загранпаспорта нет», – сказал Цвели, добавив, что на него оказывали давление и угрожали серьезными последствиями.

По его словам, в сентябре его отправили в Сумскую область, а 9 октября он с сослуживцами был перевезен на территорию России в гражданском автомобиле Mitsubishi L200 через контрольный пункт пропуска. Цвели также сообщил, что при попытке подразделения выйти из оперативного окружения в Курской области был вынужден сдаться в плен в конце ноября.

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