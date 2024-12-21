Пленный ВСУ рассказал, как пытался отсидеться в тылу

Пленный украинец рассказал о переводе на передовую против своей воли

Tекст: Мария Иванова

Пленный военнослужащий ВСУ Евгений Годунко рассказал Минобороны, как стал добровольцем в мае 2022 года, передает РИА «Новости». Годунко планировал служить в тылу и даже устроился водителем в тыловую часть. Однако позже его перевели в передовую – в 57-ю механизированную бригаду, где, по его словам, большинство солдат были мобилизованы.

Годунко оказался в Волчанске, Харьковская область, куда его подразделение переместили ночью. «Мы должны были помочь соседним подразделениям, зашли ночью и пробыли там шесть или семь дней», – сообщил он. Во время пребывания в полуразрушенном здании туда была заброшена противотанковая мина, после чего Годунко выжил, но получил ранение.

«Противотанковую мину забросили в здание. Меня выбросило, рука была перебита. Я вышел и увидел дроны, не зная, чьи они. Закурил, поднял руку, и меня ваш дрон провел к вам», – рассказал боец о том, как попал в плен к российским военным.

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